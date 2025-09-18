Thái Lan siết chặt kiểm tra giới tính và doping ở SEA Games 33 18/09/2025 16:43

(PLO)- Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan đã công bố một loạt điều chỉnh liên quan đến luật lệ và quy định y tế nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á vào cuối năm nay.

Thái Lan vừa là chủ nhà, vừa là quốc gia có nhiều ảnh hưởng trong việc xây dựng khung điều lệ, đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ SEA Games 33 năm 2025 vào cuối năm nay. Trong số các quy định mới, đáng chú ý nhất là vấn đề kiểm tra doping và giới tính. Ban tổ chức khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra doping diện rộng ở những môn vốn được xem là nhạy cảm và tiềm ẩn nguy cơ gian lận cao như điền kinh, bơi lội, nhảy cầu, cử tạ hay xe đạp.

Không chỉ vậy, với các nội dung thi đấu dành cho nữ, đặc biệt là bóng chuyền trong nhà, khả năng kiểm tra giới tính đột xuất cũng được đưa vào quy định. Các vận động viên phải sẵn sàng tham gia xét nghiệm bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra đại hội, và việc từ chối hay vi phạm sẽ đồng nghĩa với việc bị loại ngay lập tức.

Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan và Ban tổ chức SEA Games 33 nhấn mạnh, tất cả quy trình sẽ tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Cơ quan Phòng, chống Doping thế giới (WADA) và các hướng dẫn của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á. Mục tiêu được đặt ra không chỉ là ngăn chặn những hành vi gian lận mà còn để bảo vệ sức khỏe, uy tín và hình ảnh thể thao khu vực.

Ban tổ chức SEA Games 33 sẽ kiểm tra giới tính và doping đột xuất các vận động viên bất kỳ lúc nào. Ảnh: CCT.

Việc kiểm tra giới tính cũng hướng đến tính minh bạch, trong bối cảnh nhiều môn thi đấu nữ trên thế giới từng nảy sinh tranh cãi liên quan đến những trường hợp vận động viên mắc rối loạn xác định giới tính hoặc lợi dụng kẽ hở để thi đấu không công bằng.

Về phía thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức đến các địa phương và CLB. Trong văn bản, VFV yêu cầu tất cả các đội bóng cũng như VĐV đang thi đấu ở giải hạng A và giải vô địch quốc gia phải tuân thủ nghiêm ngặt. Vì toàn bộ hệ thống thi đấu trong nước đều đã đăng ký với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), nên những VĐV không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế sẽ không được phép thi đấu cho đến khi có quyết định khác.

Điều này đồng nghĩa, những cầu thủ được lựa chọn vào tuyển quốc gia dự SEA Games 33 sẽ phải trải qua cả kiểm tra doping lẫn xét nghiệm giới tính tại các trung tâm, bệnh viện đạt chuẩn quốc tế trước khi hồ sơ được gửi đến ban tổ chức.

Các VĐV bóng chuyền tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xét nghiệm giới tính. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, việc xác định và quản lý các trường hợp rối loạn giới tính trong bóng chuyền sẽ chính thức được áp dụng từ năm 2026, dựa trên hướng dẫn cụ thể của FIVB cũng như các cơ quan chức năng trong nước. Tuy nhiên, với sự thay đổi bất ngờ từ SEA Games 33, VFV buộc phải chủ động hơn trong việc chuẩn bị để tránh những tranh cãi không đáng có.

Đáng chú ý, tại vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025 diễn ra vào đầu tháng 10, trong cuộc họp kỹ thuật có sự tham gia của trưởng đoàn và HLV của 16 đội bóng, khả năng cao sẽ nảy sinh những yêu cầu kiểm tra tư cách của một số vận động viên bị nghi ngờ.

Việc đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ như vậy chắc chắn sẽ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một mặt, nó giúp khẳng định sự nghiêm túc của SEA Games 33 và nâng cao uy tín của đại hội, đồng thời đảm bảo cho các vận động viên nữ có được môi trường thi đấu công bằng. Mặt khác, những quy định về kiểm tra giới tính luôn mang tính nhạy cảm, dễ tạo ra áp lực tâm lý đối với các VĐV. Do đó, việc triển khai phải thật sự khoa học, minh bạch và tôn trọng quyền cá nhân.

Thể thao Đông Nam Á nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp. Ảnh: CCT.

Ở góc độ tích cực, những thay đổi này có thể xem là dấu mốc quan trọng để SEA Games tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trong lúc thể thao thế giới đang đẩy mạnh chống doping và giám sát chặt chẽ các vấn đề giới tính, Đông Nam Á cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bóng chuyền nữ Việt Nam, vốn là một trong những niềm hy vọng lớn của đoàn thể thao nước nhà tại SEA Games 33, sẽ phải đối diện với thử thách mới, nhưng cũng là cơ hội để chứng minh sự chuyên nghiệp và minh bạch.

Với quyết tâm bảo vệ hình ảnh thể thao trong sạch, VFV cùng Cục TDTT Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị mọi phương án. Tất cả nhằm hướng đến một kỳ SEA Games 33 thành công, nơi các VĐV được thi đấu trong môi trường an toàn, công bằng và đầy cống hiến.