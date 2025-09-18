Chờ tiền đạo Rashford tỏa sáng khi Yamal không ra sân 18/09/2025 13:21

Đây là trận đấu được chú ý đặc biệt không chỉ bởi sức mạnh của đại diện nước Anh mà còn bởi Barcelona bước vào giải đấu mà không có ngôi sao trẻ sáng giá nhất của họ, Lamine Yamal. Chân sút mới 18 tuổi đã trở thành một trong những tài năng hàng đầu thế giới, buộc phải ngồi ngoài do chấn thương háng.

Sự vắng mặt này khiến HLV Hansi Flick của Barcelona, phải tìm kiếm một giải pháp mới trên hàng công. Và Marcus Rashford, bản hợp đồng cho mượn gây bất ngờ từ Manchester United, đang được kỳ vọng là cái tên mang đến sự bùng nổ trên sân khách.

Tiền đạo Rashford đã chuyển đến Barca trong kỳ chuyển nhượng hè với mục tiêu tìm lại sự tự tin sau giai đoạn khó khăn tại Old Trafford. Dưới thời HLV Ruben Amorim, anh không còn được tin tưởng như trước, và việc ra đi là lựa chọn cần thiết để cứu vãn sự nghiệp. Dù mới chỉ khoác áo Barcelona vài tuần, Rashford đã để lại những dấu ấn nhất định. Anh chưa ghi bàn, nhưng đã kiến tạo cho Raphinha trong chiến thắng đậm 6-0 trước Valencia cuối tuần qua, cho thấy khả năng hòa nhập nhanh chóng vào hệ thống tấn công giàu tốc độ của HLV Flick.

Yamal bị chấn thương ngồi ngoài là thời cơ quý cho tiền đạo Rashford lên tiếng. Ảnh: EPA.

Ông thầy người Đức, vốn từng thành công cùng Bayern Munich, không giấu được sự hào hứng khi nói về cậu học trò mới. Flick tiết lộ đã theo dõi tiền đạo Rashford từ những ngày đầu khoác áo Manchester United và luôn đánh giá rất cao năng lực cá nhân. Theo ông, Rashford không chỉ sở hữu tốc độ ấn tượng mà còn cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống một đối một và có kỹ năng dứt điểm đa dạng. Chính vì vậy, Flick tin rằng cầu thủ người Anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng cho tham vọng chinh phục châu Âu của Barca.

Niềm tin của Flick càng được củng cố khi Rashford vừa có màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội tuyển Anh. Ở vòng loại World Cup, anh ghi một bàn trong chiến thắng 5-0 trước Serbia, góp phần giúp “Tam sư” duy trì phong độ ấn tượng. Điều đó như một tín hiệu cho thấy sự tự tin của tiền đạo 27 tuổi đang trở lại. Với một môi trường mới mẻ, lối chơi khuyến khích sự tự do và tốc độ tại Barcelona, anh có cơ hội tái sinh sự nghiệp và chứng minh giá trị của mình trước toàn châu Âu.

Tuy nhiên, con đường phía trước của Barcelona không hề dễ dàng. Sau thất bại đau đớn trước Inter Milan ở bán kết mùa trước với tổng tỷ số 6-7, gã khổng lồ xứ Catalan bước vào chiến dịch năm nay với khát khao chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League kéo dài cả thập kỷ.

Thầy trò HLV Hansi Flick đã sẵn sàng cho chuyến làm khách ở Newcastle. Ảnh: EPA.

Lần cuối cùng họ nâng cao chiếc cúp danh giá này là vào năm 2015, thời điểm Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez còn tạo nên bộ ba tấn công hủy diệt. Giờ đây, trách nhiệm được đặt lên vai những cái tên mới như Yamal, Pedri, Gavi,… cùng các tân binh giàu kinh nghiệm.

Đáng tiếc là ngoài Yamal, Barcelona cũng mất thêm hai nhân tố quan trọng khác là hậu vệ trẻ Alejandro Balde và tiền vệ trung tâm Gavi. Sự vắng mặt của họ khiến HLV Hansi Flick buộc phải xoay tua đội hình, đồng thời đặt niềm tin vào chiều sâu lực lượng. Đây có thể là cơ hội để tiền đạo Rashford chứng tỏ bản thân, bởi khi Barca cần người thay thế vai trò sáng tạo và bùng nổ của Yamal, tiền đạo người Anh chính là lựa chọn hợp lý nhất.

Flick hiểu rõ áp lực từ người hâm mộ và ban lãnh đạo khi đội bóng đã quá lâu không thể chạm tay vào vinh quang châu Âu. Ông khẳng định toàn đội đang nỗ lực học hỏi và cải thiện mỗi ngày để đủ sức cạnh tranh với những ông lớn khác như Real Madrid, Bayern Munich hay Manchester City.

Tiền đạo Rashford hòa nhập trong màu áo mới Barca. Ảnh: EPA.

Đối với tiền đạo Rashford, đây là một cơ hội quý để khẳng định giá trị tại Barca và cũng là bước ngoặt cho cả sự nghiệp. Một màn trình diễn ấn tượng trước Newcastle có thể trở thành bước đệm để anh chiếm trọn niềm tin của Flick và người hâm mộ Catalan.

Trận đấu tại St James’ Park hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi Newcastle, với sự đầu tư mạnh mẽ, cũng đang khao khát chứng minh mình tại đấu trường lớn nhất châu Âu. Sức nóng từ khán đài, cộng với phong độ quyết liệt của đội bóng Anh là thử thách thực sự cho Rashford và các đồng đội. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn như vậy, một ngôi sao có thể tìm thấy cơ hội để tỏa sáng. Và Hansi Flick rõ ràng đang hy vọng tiền đạo Rashford sẽ biến áp lực thành động lực để ghi dấu ấn ngay ở giai đoạn đầu hành trình cùng Barcelona.