Lộ diện 5 gương mặt có khả năng thay thế HLV Ruben Amorim tại Man United 17/09/2025 14:58

(PLO)- Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford đang trở thành đề tài nóng bỏng sau chuỗi khởi đầu thất vọng ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 và dường như thời gian của ông tại Manchester United không còn nhiều.

Khi HLV Ruben Amorim được bổ nhiệm để thay thế Erik ten Hag, nhiều người tin rằng nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha sẽ mang đến một luồng gió mới, tái hiện thành công từng có ở Sporting Lisbon. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Ngay trong giai đoạn ra mắt giữa mùa trước, MU phải chật vật trụ hạng và khép lại mùa giải ở vị trí gần cuối bảng.

Bước sang mùa giải mới, với những bản hợp đồng được kỳ vọng có thể vực dậy đội bóng, thầy trò HLV Ruben Amorim vẫn ì ạch ở khu vực cuối bảng xếp hạng, đứng thứ 14 sau bốn vòng đấu và vừa nhận thất bại nặng nề 0-3 trước kình địch cùng thành phố Manchester City.

Trận derby Manchester vốn dĩ luôn mang tính chất khẳng định bản lĩnh, nhưng màn trình diễn bạc nhược vừa qua của MU chỉ càng làm suy giảm niềm tin từ người hâm mộ lẫn giới lãnh đạo. HLV Ruben Amorim không còn lý do để bào chữa, nhất là khi đội bóng không phải bận tâm đến các giải đấu châu Âu và có thể tập trung hoàn toàn cho Ngoại hạng Anh.

Sau 4 trận ở giải Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Ruben Amorim mới có 4 điểm, xếp hạng 14. Ảnh: EPA.

Kết quả tồi tệ hiện tại khiến các ông chủ tại Old Trafford buộc phải cân nhắc tương lai của ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha. Báo chí Anh đã đưa ra hàng loạt cái tên như những phương án thay thế tiềm năng.

Oliver Glasner, người đã giúp Crystal Palace bất ngờ vô địch FA Cup mùa trước sau khi đánh bại chính Manchester City, là một trong những gương mặt đầu tiên được nêu tên. Với chiến thuật hợp lý và khả năng biến một đội bóng tầm trung trở nên lì lợm, Glasner đang chứng minh năng lực ở Premier League. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu ông có đủ tầm để dẫn dắt một CLB khổng lồ như MU, nơi áp lực và sự kỳ vọng luôn ở mức cực hạn.

Một ứng viên khác là Gareth Southgate, cựu HLV đội tuyển Anh. Ông từng đưa Tam Sư vào sâu tại các giải đấu lớn, đồng thời có tiếng nói mạnh mẽ trong việc xây dựng văn hóa đội tuyển. Với sự ổn định và khả năng quản lý con người, Southgate được cho là có thể mang đến sự bình tĩnh cho phòng thay đồ đang hỗn loạn của MU. Dẫu vậy, kinh nghiệm làm việc ở cấp CLB của ông lại khá hạn chế, và đây chính là điểm khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc.

Cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate là một ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở Man United. Ảnh: EPA.

Xavi Hernandez, huyền thoại của Barcelona, cũng đã quay trở lại danh sách ứng viên. Trước đây, ông từng được cân nhắc khi Ten Hag rời ghế nhưng cuối cùng HLV Ruben Amorim mới là người được chọn. Với thành tích đưa Barca vô địch La Liga 2022-2023 và giành Siêu cúp UEFA, Xavi sở hữu hồ sơ ấn tượng. Ông cũng được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá tấn công hiện đại, cùng khả năng khai thác tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, việc Xavi rời bỏ Barcelona không mấy êm đẹp và áp lực từ môi trường bóng đá Anh có thể sẽ là thử thách hoàn toàn khác biệt.

Zinedine Zidane, cái tên đã quá quen thuộc với tin đồn liên quan đến MU, vẫn là ứng cử viên nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Với ba chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid, Zidane chứng minh ông là một bậc thầy trong việc quản lý các ngôi sao và định hình một tập thể chiến thắng.

Thêm vào đó, việc Zidane được cho là đã học tiếng Anh để chuẩn bị cho ngày nắm quyền tại một CLB ở Premier League khiến khả năng này càng có cơ sở. Vấn đề duy nhất là liệu ông có sẵn sàng quay lại băng ghế huấn luyện sau thời gian dài nghỉ ngơi hay không.

HLV Zidane đã học... tiếng Anh để sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới. Ảnh: EPA.

Cuối cùng là Mauricio Pochettino, người từng tiến rất gần đến chiếc ghế nóng ở Old Trafford trong nhiều lần trước đây. Kinh nghiệm dày dạn tại Tottenham, PSG và Chelsea cho thấy ông biết cách quản lý một đội bóng lớn, đồng thời có khả năng xây dựng lối chơi gắn kết. Tuy nhiên, cơ hội để Pochettino gia nhập MU hiện tại lại khá mong manh, bởi ông đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ hướng tới World Cup 2026 và không có ý định rời đi giữa chừng.

Trong bối cảnh đầy biến động này, câu hỏi quan trọng nhất không chỉ là HLV Ruben Amorim có bị sa thải hay không, mà còn là Manchester United thực sự cần điều gì để trở lại. Một nhà cầm quân danh tiếng có thể mang đến sự ổn định tạm thời, nhưng bản chất vấn đề của Quỷ đỏ còn nằm ở cấu trúc quản lý, định hướng chiến lược và cách xây dựng đội hình dài hạn. Nếu không có một nền tảng rõ ràng, bất kỳ HLV nào ngồi vào ghế nóng cũng sẽ đối mặt với rủi ro tương tự.

Dù vậy, thực tế ở Premier League luôn khắc nghiệt. Những thất bại liên tiếp và hình ảnh bạc nhược trên sân khiến HLV Ruben Amorim khó lòng giữ ghế nếu tình hình không sớm cải thiện. Các ứng viên tiềm năng đã lộ diện, và dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Old Trafford chứng kiến một cuộc thay đổi lớn nữa trên băng ghế huấn luyện.