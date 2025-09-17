Isak ra sân, Liverpool đại phá Atletico mở màn UEFA Champions League 17/09/2025 13:55

(PLO)- Trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid tại đấu trường lớn UEFA Champions League vào rạng sáng 18-9 (giờ Việt Nam) là cuộc đối đầu gay cấn giữa hai đội bóng giàu truyền thống với tâm điểm màn ra mắt của Alexander Isak trong màu áo đỏ.

Bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool, trị giá tới 125 triệu bảng Anh từ Newcastle, đã chính thức góp mặt trong danh sách đăng ký, và người hâm mộ tại Anfield đang nóng lòng chờ đợi màn trình diễn đầu tiên của Isak ở sân chơi lớn UEFA Champions League.

Ở tuổi 25, Isak bước vào Liverpool với hành trang là một tiền đạo đã khẳng định đẳng cấp tại Premier League. Chính anh là người góp công lớn giúp Newcastle chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn nửa thế kỷ khi ghi bàn vào lưới chính Liverpool trong trận chung kết League Cup mùa trước. Sự sắc bén và khả năng dứt điểm đa dạng của chân sút người Thụy Điển khiến anh trở thành một trong những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu.

Thế nhưng, nghịch lý là ở mùa giải mới, anh hầu như chưa thi đấu: chỉ xuất hiện 18 phút trong màu áo tuyển Thụy Điển trước Kosovo, đồng thời bỏ lỡ phần lớn giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải vì chấn thương và vấn đề thể lực.

Isak đã sẵn sàng ra sân cho Liverpool ở đấu trường UEFA Champions League. Ảnh: EPA.

Chính điều này khiến HLV Arne Slot phải thận trọng. Ông khẳng định Isak chắc chắn chưa thể chơi đủ 90 phút, nhưng khả năng lớn là tung anh ra sân từ đầu hay từ ghế dự bị. Slot nhấn mạnh thử thách lớn nhất của Isak hiện tại không phải là kỹ năng hay sự thích nghi với môi trường bóng đá Anh, điều anh đã chứng minh ở Newcastle, mà chính là cách lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất.

Đối với Liverpool, một chân sút có thể định đoạt trận đấu như Isak sẽ cực kỳ cần thiết trong bối cảnh UEFA Champions League luôn khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Isak vô tình làm giảm áp lực cho Florian Wirtz, bản hợp đồng kỷ lục trước đó của Liverpool với giá 100 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Tiền vệ người Đức mới 22 tuổi này vẫn đang loay hoay để tìm chỗ đứng, khi chưa để lại dấu ấn rõ rệt sau những trận đầu tiên. Một số ý kiến cho rằng Wirtz chưa đáp ứng được kỳ vọng so với số tiền khổng lồ mà CLB bỏ ra.

HLV Arne Slot cùng các học trò nuôi tham vọng lớn chinh phục đỉnh cao UEFA Champions League. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, HLV Slot lên tiếng bảo vệ học trò, nhấn mạnh rằng anh là một phần trong tập thể toàn thắng cả bốn trận mở màn Premier League, và sự đóng góp của Wirtz không thể chỉ đo đếm bằng bàn thắng hay kiến tạo. Với chiến lược dài hạn, Liverpool tin rằng tài năng người Đức sẽ sớm chứng tỏ giá trị của mình và trận mở màn UEFA Champions League là thời cơ cho Wirtz thể hiện mình.

Mùa giải này của Liverpool vốn đã bị bao phủ bởi bóng tối của bi kịch: sự ra đi đột ngột của Diogo Jota trong một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7. Mất mát này để lại khoảng trống chuyên môn và ảnh hưởng tinh thần đến toàn đội. Thế nhưng, chính từ đau thương đó, tập thể nhà vô địch Anh dưới tay Arne Slot sẽ càng gắn kết và quyết tâm hơn. Việc toàn thắng ở Premier League cho đến lúc này, trong bối cảnh có nhiều xáo trộn trong đội hình, cho thấy bản lĩnh và sức mạnh của một đội bóng đang dần định hình phong cách mới.

Liverpool đã chi ra gần 450 triệu bảng cho việc tái thiết đội hình, một con số khổng lồ ngay cả ở giải Ngoại hạng Anh. Slot không né tránh khi thừa nhận rằng số tiền ấy tạo ra áp lực lớn, nhưng ông cũng xem đó là minh chứng cho chất lượng của những cầu thủ mà CLB đã mang về. Thực tế, 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận không chỉ vượt xa sự mong đợi ban đầu của chiến lược gia người Hà Lan mà còn giúp Liverpool sớm khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho cả Ngoại hạng Anh lẫn UEFA Champions League.

Người hâm mộ Liverpool háo hức chờ đợi tân binh Isak ra mắt ở giải UEFA Champions League. Ảnh: EPA.

Với Atletico Madrid, trận đấu trên sân Anfield là thử thách đầy rẫy cạm bẫy. Đội bóng của HLV Diego Simeone nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và khả năng phản công sắc bén. Đây cũng là đối thủ từng nhiều lần gây khó khăn cho Liverpool ở đấu trường châu Âu. Thêm vào đó, sự hiện diện của một tiền đạo mới như Isak càng trở nên quan trọng, bởi anh có thể mang đến bất ngờ, tạo sự biến ảo và khiến hàng thủ Atletico phải vất vả thích nghi ở trận khai cuộc UEFA Champions League.

Điểm đáng chú ý nữa là mối quan hệ đặc biệt giữa hai bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool – Wirtz và Isak. Nếu Wirtz đại diện cho sự sáng tạo ở tuyến giữa, thì Isak chính là mũi nhọn được chờ đợi để kết thúc những đường bóng ấy. Cả hai đều còn trẻ, đều mang trên vai kỳ vọng lớn và đều cần một trận đấu mang tính biểu tượng để khẳng định giá trị. Atletico có thể chính là cơ hội để họ cùng nhau bắt đầu viết nên chương mới cho đội bóng vùng Merseyside ở sân chơi lớn UEFA Champions League.

Khán giả Anfield chắc chắn sẽ tạo ra bầu không khí rực lửa. Với họ, mỗi trận đấu UEFA Champions League là một lễ hội, nhưng lần này, sự háo hức được đẩy lên gấp bội bởi sự ra mắt có thể xảy ra của Isak. Liệu anh có thể lập tức tỏa sáng, giống như những gì đã làm tại Newcastle, hay cần thêm thời gian để hòa nhập? Nhưng chỉ riêng việc Isak khoác áo đỏ và bước ra thảm cỏ Anfield cũng đã là một khoảnh khắc được chờ đợi trong lịch sử chuyển nhượng đình đám của Liverpool.