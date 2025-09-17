Sốc: Barcelona lạc quan ‘mua đứt’ tiền đạo Haaland 17/09/2025 10:50

(PLO)- Tương lai của tiền đạo Haaland một lần nữa trở thành tâm điểm trong làng bóng đá châu Âu, khi những tin tức từ Tây Ban Nha cho biết chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, vẫn nuôi mộng đưa "cỗ máy ghi bàn" người Na Uy về sân Nou Camp.

Điều đáng chú ý là mong muốn của Chủ tịch Barca xuất hiện chỉ chưa đầy một năm sau khi tiền đạo Haaland đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới 9 năm với Manchester City, một thỏa thuận dài hơi và hiếm thấy trong bóng đá hiện đại.

Joan Laporta, người vốn nổi tiếng với những tham vọng táo bạo và những thương vụ gây chấn động, dường như chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng đưa Haaland đến Barcelona. Theo Mirror, ông thậm chí còn bị cho là “ám ảnh” với viễn cảnh ngôi sao 25 tuổi khoác lên mình màu áo đỏ lam. Laporta tin rằng tiền đạo Haaland chính là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch tái thiết Barcelona trong tương lai gần, đặc biệt khi Robert Lewandowski đang ở những năm cuối cùng của sự nghiệp và dự kiến sẽ rời Nou Camp sau mùa giải này.

Kể từ khi gia nhập Manchester City vào mùa hè năm 2022 với mức phí 51 triệu bảng, Haaland đã tạo ra cơn sốt thực sự ở Premier League. Với hiệu suất ghi bàn siêu phàm, 111 bàn thắng chỉ sau 126 lần ra sân, anh phá vỡ hàng loạt kỷ lục và trở thành biểu tượng mới của nửa xanh thành Manchester. HLV Pep Guardiola luôn xem anh là trung tâm trong lối chơi, và Man City xem tiền đạo Haaland như một tài sản vô giá, khó có thể thay thế.

Chủ tịch Laporta khao khát đưa ngôi sao của Man City về sân Nou Camp. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, thành tích chói sáng ấy cũng khiến Haaland trở thành mục tiêu thèm khát của những ông lớn khác, đặc biệt là Barcelona. Theo El Nacional, ban lãnh đạo Blaugrana xem anh là sự lựa chọn lý tưởng để kế nhiệm Lewandowski, đồng thời khẳng định vị thế của đội bóng ở La Liga và Champions League. Điều thú vị là Haaland cũng có mối liên hệ thân thiết với Julian Alvarez, người đồng đội tại Man City, hiện nằm trong tầm ngắm của Barca. Nhưng rõ ràng, Haaland mới là cái tên mang tính biểu tượng mà Laporta khao khát đưa về.

Vấn đề lớn nhất của thương vụ này lại nằm ở tài chính. Barcelona trong nhiều năm qua đã phải vật lộn với khoản nợ khổng lồ, cắt giảm lương và bán đi nhiều cầu thủ chủ chốt để cân bằng ngân sách. Việc chiêu mộ một ngôi sao tầm cỡ như tiền đạo Haaland chắc chắn sẽ tiêu tốn số tiền khổng lồ, chưa kể mức lương thuộc hàng top mà anh đang hưởng tại Etihad. Dẫu vậy, Laporta vẫn tỏ ra lạc quan. Ông tin rằng với nguồn thu mới từ các thỏa thuận thương mại, cùng sự phục hồi dần dần của đội bóng, Barca hoàn toàn có thể tạo nên một cú hích mang tính lịch sử.

Từ góc nhìn bóng đá, tiền đạo Haaland phù hợp với triết lý mà Barcelona đang xây dựng lại: một lối chơi trực diện hơn, chú trọng vào khả năng tận dụng cơ hội thay vì chỉ kiểm soát bóng như trước đây. Anh có thể trở thành trung tâm của hàng công, trong khi những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal hay Pedri đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ. Viễn cảnh Haaland xuất hiện tại Nou Camp là bước ngoặt chiến thuật, đồng thời mang đến sức hút toàn cầu, giúp Barcelona củng cố thương hiệu và doanh thu thương mại.

HLV Pep Guardiola chắc chắn không muốn mất "báu vật" của mình về tay đối thủ lớn Barca. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, giấc mơ ấy vẫn còn quá xa vời. Manchester City chắc chắn không muốn để mất “cỗ máy ghi bàn” của họ, đặc biệt khi anh vừa cam kết dài hạn. Bản hợp đồng chín năm được ký hồi tháng 1-2025 là sự bảo đảm cho tương lai, và nói thay cho lời khẳng định tiền đạo Haaland cùng Man City sẵn sàng gắn bó lâu dài. Để phá vỡ thỏa thuận này, Barcelona sẽ phải bỏ ra số tiền khổng lồ vượt xa khả năng thông thường của họ.

Dẫu vậy, lịch sử bóng đá từng chứng kiến những thương vụ tưởng chừng bất khả thi rồi vẫn xảy ra. Laporta, người từng đưa Ronaldinho và sau đó là Neymar đến Barca, có lẽ vẫn hy vọng phép màu sẽ lặp lại. Và trong thế giới bóng đá đầy bất ngờ, việc tiền đạo Haaland khoác áo Barcelona vào năm 2026, dù khó tin ở thời điểm này, vẫn sẽ là câu chuyện hấp dẫn để cả châu Âu dõi theo trong vài năm tới.