Siêu máy tính chọn nhà vô địch UEFA Champions League đến từ Anh 16/09/2025 18:37

Điểm qua những tên tuổi lừng danh, những số liệu từ siêu máy tính Opta đã đặt ra lời cảnh báo cho Real Madrid và nhà đương kim vô địch PSG về các đội bóng Anh đang sẵn sàng lật đổ. Theo đánh giá của Opta, đội bóng Arsenal của HLV Mikel Arteta được đánh giá cao là ứng cử viên sáng giá thứ hai cho chức vô địch UEFA Champions League mùa giải này. Việc Pháo thủ được xếp cao như vậy cho thấy xu hướng chiếm lĩnh của Premier League, khi có tới bốn đại diện của bóng đá Anh lọt vào tốp sáu các đội có nhiều cơ hội nhất.

Mùa giải UEFA Champions League sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày 17-9, với loạt trận vòng bảng kéo dài ba ngày. Sau một mùa hè “chi đậm” trên thị trường chuyển nhượng, và sau khi đã lên ngôi vô địch quốc nội, Arsenal dường như không muốn dừng chân ở tham vọng nhỏ bé. Họ từng suýt bị loại trước những đội hàng đầu mùa trước, nhưng giờ đây, Opta đặt họ ngay phía sau Liverpool trong danh sách các ứng cử viên mạnh nhất.

Liverpool là nhà đương kim vô địch Premier League được siêu máy tính chọn lựa có cơ hội cao nhất vô địch UEFA Champions League, với khoảng 20%. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý hơn cả chính là sự vươn lên mạnh mẽ của Arsenal, và việc Paris Saint-Germain, nhà vô địch mùa trước, bị xếp sau họ trong dự đoán.

Siêu máy tính Opta chọn thầy trò Mikel Arteta là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch UEFA Champions League. Ảnh: EPA.

Pháo thủ thành London cho đến nay mới chỉ một lần lọt vào chung kết UEFA Champions League. Họ cũng là đội đã chơi nhiều trận ở cấp độ Cúp C1 mà chưa một lần nâng cao chiếc cúp, với tổng cộng 211 trận theo số liệu của Opta. Đấy là một gánh nặng lịch sử, một nỗi ám ảnh chưa được giải tỏa, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ cho Arsenal nỗ lực hơn trong mùa giải này, và liệu lịch sử có đổi chiều?

Trong khi đó, những tên tuổi lớn như Real Madrid và Bayern Munich lại bị xếp hạng thấp hơn nhiều người mong đợi. Real Madrid, đội bóng có đến 14 hoặc 15 chức vô địch Champions League trong lịch sử, cùng danh tiếng vượt trội, chỉ được Opta xếp hạng thứ 7. Bayern Munich đứng ngay sau, ở vị trí thứ 8. Thậm chí Chelsea của HLV Enzo Maresca còn được đánh giá cao hơn Bayern ở khả năng vô địch, dù chỉ khoảng 7%.

Một trong những câu chuyện phụ hấp dẫn của mùa giải này là liệu sự chi tiêu với giá trị lớn của các CLB Ngoại hạng Anh sẽ được đền đáp bằng thành công thực sự trên sân cỏ, trên đấu trường lớn nhất cấp CLB châu Âu. Số tiền đầu tư lớn vào vài ngôi sao chưa được kiểm định liệu có thực sự mang lại hiệu quả? Liệu chiến thuật, bản lĩnh, sức chịu đựng và kinh nghiệm sẽ là những yếu tố quyết định vượt lên cả những cơn sóng tài chính?

Tiền đạo Lewandowski bất ngờ với những khoản chi lớn của các CLB Anh. Ảnh: EPA.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Anh nhìn nhận rằng các đội bóng Anh được yêu thích vì ngân sách mạnh và tầm vóc quốc tế, đang chi rất nhiều tiền cho những cầu thủ ở mức tiềm năng hoặc mới nổi, mà đôi khi chưa chứng minh được sự ổn định.

Theo ngôi sao người Ba Lan, có những cầu thủ chỉ cần ghi vài bàn thắng trong nửa mùa, lập tức được mua với giá 60-70 triệu euro. "Trước đây, bạn phải đạt được điều gì đó, thành công nào đó", Lewandowski nói, “Nhưng bây giờ bạn không biết chắc cái giá đó có tương xứng với chất lượng hay không”.

Chính những phát biểu như vậy khiến người hâm mộ thêm phần hồi hộp: Arsenal có thật sự đủ lực để bước qua PSG, Real, Bayern và Liverpool để giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử? Hay sự tự tin được siêu máy tính Opta trao cho họ chỉ là một kỳ vọng đầy thách thức?

Siêu máy tính đánh giá các ứng cử viên ngai vàng châu Âu cấp CLB.

Hy vọng là có, vì Arsenal hiện không chỉ có tiềm lực tài chính, mà còn đang sở hữu đội hình trẻ trung, nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao dưới bàn tay Arteta. Họ đã thắng Premier League, họ đã mơ cao hơn, và mùa UEFA Champions League này là thời cơ hiện thực hóa tham vọng.

Với những dự đoán đang nghiêng về phía các đội Anh, cùng với áp lực không nhỏ đè lên các ông lớn truyền thống, UEFA Champions League mùa này hứa hẹn sẽ đầy bất ngờ, kịch tính và mãn nhãn.