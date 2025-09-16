Đi tìm nhà vô địch UEFA Champions League 2025-2026 16/09/2025 12:51

(PLO)- UEFA Champions League mùa mới chính thức khởi tranh vào rạng sáng 17-9, mở màn cho hành trình tìm đến Budapest, nơi diễn ra trận chung kết của danh hiệu lớn châu Âu.

Giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB hứa hẹn bùng nổ khi có đến 36 đội góp mặt ở vòng bảng, trong đó gồm 6 đại diện đến từ Anh, một kỷ lục chưa từng có đối với một quốc gia trong lịch sử UEFA Champions League. Điều đó cho thấy sức mạnh và chiều sâu của bóng đá xứ sở sương mù, đồng thời biến họ trở thành thách thức lớn đối với tham vọng bảo vệ ngôi vương của Paris Saint-Germain (PSG).

Mùa này là lần thứ hai thể thức mới được áp dụng, theo đó mỗi đội sẽ chơi tám trận từ nay đến hết tháng 1 sang năm, thay vì sáu trận như trước kia. 8 đội dẫn đầu sẽ tiến thẳng vào vòng 16 đội, còn nhóm từ hạng 9 đến 24 phải bước vào loạt play off đầy căng thẳng để tranh vé đi tiếp. Chính sự thay đổi này biến vòng bảng thành một cuộc đua đường trường khốc liệt, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến một đội bóng lớn trả giá đắt ở UEFA Champions League.

Thách thức cho PSG

Nhà vô địch mùa trước PSG đang là cái tên bị mọi đối thủ nhắm đến. Hành trình đăng quang UEFA Champions League của thầy trò HLV Luis Enrique không hề bằng phẳng. Họ từng đứng bên bờ vực bị loại sau vòng đấu thứ bảy, nhưng cú ngược dòng ngoạn mục trước Manchester City đã thay đổi tất cả. Từ đó, PSG chơi như thể không gì có thể ngăn cản, để rồi đăng quang sau chiến thắng thuyết phục trước Inter Milan ở Munich.

HLV lão làng Luis Enrique cùng các học trò sẽ phải cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ lớn để giữ ngôi vua UEFA Champions League. Ảnh: EPA.

HLV Luis Enrique với triết lý pressing mạnh mẽ cùng sự điềm tĩnh trên ghế chỉ đạo, đã giúp đội bóng thành Paris đánh bại Tottenham trong loạt luân lưu kịch tính tại Siêu cúp UEFA hồi tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên, giới chuyên môn và các nhà cái lại không đặt PSG ở vị trí ứng viên số một. Thay vào đó, Liverpool và Barcelona mới là hai đội được đánh giá cao nhất cho ngôi vô địch. Nguyên nhân phần nào đến từ việc thủ thành Gianluigi Donnarumma chia tay PSG để gia nhập Manchester City, cũng như thất bại của đội bóng Paris tại Club World Cup, nơi Chelsea dễ dàng đánh bại họ tại MetLife. Những biến động ấy khiến sức mạnh của PSG ít nhiều bị nghi ngờ, dù không thể phủ nhận họ vẫn sở hữu lực lượng hàng đầu châu Âu với Vitinha, Hakimi hay Dembele,...

Bóng đá Anh trỗi dậy ở UEFA Champions League

Premier League mang đến giải đấu lớn UEFA Champions League một lực lượng hùng hậu với sáu đại diện: Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Tottenham và Manchester City. Liverpool, dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, đang được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ sau nỗi đau bị PSG loại trên chấm luân lưu hồi tháng 3.

Liverpool đau đớn bị PSG cho dừng cuộc chơi lớn UEFA Champions League mùa trước. Ảnh: EPA.

HLV Slot từng thừa nhận đó là thất bại cay đắng nhất trong mùa giải đầu tiên của ông ở Anfield. Dù vậy, Liverpool khởi đầu mùa giải quốc nội với phong độ ấn tượng khi toàn thắng, nhưng cả bốn trận đều phải nhờ tới những bàn thắng sau phút 83. Điều đó khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi: liệu đó là bản lĩnh của một nhà vô địch, hay chỉ là sự may mắn sớm muộn cũng cạn kiệt?

Arsenal lại mang đến cảm giác chắc chắn hơn. Sau khi dừng bước ở bán kết UEFA Champions League bởi nhà vô địch PSG mùa trước, HLV Mikel Arteta đã mạnh tay tăng cường lực lượng, bổ sung chiều sâu ở cả ba tuyến. Đội hình trẻ trung, giàu tốc độ cùng sự bổ sung chất thép từ thị trường chuyển nhượng biến Arsenal thành đối thủ đáng gờm trên mọi đấu trường.

Trong khi đó Chelsea đang cho thấy sự hồi sinh dưới bàn tay của HLV Enzo Maresca. Những màn trình diễn thuyết phục trên đất Mỹ mùa hè vừa qua cho thấy The Blues có thể trở lại với vị thế của một ông lớn, nhất là khi họ đã có kinh nghiệm lên ngôi tại UEFA Champions League không xa.

Chelsea không phải dạng vừa khi mới vô địch giải Cúp các CLB thế giới. Ảnh: EPA.

Newcastle đem đến sự phấn khích khi tái ngộ Barcelona ở lượt trận mở màn trên sân St James’ Park. Những ký ức về cú hat trick của Faustino Asprilla năm 1997 chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho “Chích chòe”. Một chiến thắng trước Barca là lời khẳng định đanh thép rằng Newcastle không chỉ là kẻ lót đường, mà thực sự muốn vươn mình trên sân khấu lớn nhất châu Âu.

Tottenham cũng không thể bị coi thường. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank, Spurs vừa gây sốc khi đánh bại Manchester City ở Premier League. Sự tự tin ấy sẽ giúp họ thêm bản lĩnh khi bước ra châu lục, nhất là sau kinh nghiệm đối đầu PSG tại Siêu cúp.

La Liga phất cờ

Ở Tây Ban Nha, câu hỏi lớn nhất là liệu Real Madrid hay Barcelona sẽ tiến xa hơn. Real vừa trải qua một cú sốc lớn khi bị Arsenal loại ở tứ kết mùa trước với tổng tỷ số 1-5. Thất bại ấy khép lại nhiệm kỳ thứ hai của HLV Carlo Ancelotti, mở ra kỷ nguyên Xabi Alonso. Nhiệm vụ của ông không gì khác ngoài mục tiêu đưa Los Blancos giành chức vô địch thứ 16 trong lịch sử, một kỷ lục chưa từng có.

Mbappe và các đồng đội Real Madrid là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch châu Âu. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Alonso phải đối mặt với nhiều áp lực khi Trent Alexander-Arnold, tân binh bom tấn từ Liverpool, chưa hòa nhập trọn vẹn. Ngày 4-11, Real sẽ chạm trán chính Liverpool tại Bernabeu, trận đấu hứa hẹn đầy cảm xúc và có thể quyết định bước ngoặt mùa giải.

Barcelona cũng có một lịch trình gian nan không kém. Họ phải hành quân đến St James’ Park trước khi tiếp đón PSG, và nếu không cẩn thận, nguy cơ bị dồn vào thế khó là rất lớn. Dù có những trận đấu nhẹ nhàng hơn gặp Olympiacos và Club Brugge, Barca vẫn phải làm khách Chelsea vào cuối tháng 11. Đó chính là thử thách lớn cho Hansi Flick và học trò, đặc biệt khi ký ức về thất bại trước Monaco ở vòng bảng mùa trước vẫn còn đó, dù rốt cuộc họ vẫn tiến xa tới vòng 16 đội.