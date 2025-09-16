Bến đỗ mới của HLV Ruben Amorim khi bị MU sa thải 16/09/2025 11:44

(PLO)- Vẫn đang tại vị trên băng ghế huấn luyện của Manchester United, nhưng tương lai của HLV Ruben Amorim lại bất ngờ được đặt dưới lăng kính chú ý sau thất bại nặng nề 0-3 trước chủ nhà Manchester City.

Trong khi chưa có dấu hiệu nào từ phía ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” về khả năng chia tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha, báo chí Anh - đặc biệt là Daily Mail - cho rằng HLV Ruben Amorim có thể sớm được mở ra một lối thoát, và điều này lại xuất phát từ chính quê hương của ông.

Cánh cửa mới của Amorim

Joao Noronha Lopes, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch mới của Benfica, đã công khai bày tỏ mong muốn đưa Amorim trở lại với đội bóng từng là nơi khởi nghiệp của ông. Điều đáng chú ý là Lopes đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước kỳ bầu cử diễn ra vào tháng tới, và ông không ngần ngại khẳng định sự ưu tiên số một của mình chính là vị trí HLV trưởng.

Thậm chí, Lopes còn được bắt gặp trên khán đài sân Etihad, cùng phó chủ tịch Nuno Gomes và tổng giám đốc Pedro Ferreira, chứng kiến trực tiếp màn trình diễn bạc nhược của Man United trước kình địch cùng thành phố. Sự xuất hiện này càng làm dấy lên tin đồn rằng Benfica đang chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để thuyết phục HLV Ruben Amorim hồi hương.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha cùng các học trò sau bốn trận ở Premier League mới có 4 điểm. Ảnh: EPA.

Nuno Gomes từng là biểu tượng trên sân cỏ và hiện nắm giữ vai trò lãnh đạo trong bộ máy điều hành, đã thẳng thắn trả lời báo giới: “HLV Ruben Amorim đang ngồi ghế nóng của Manchester United, vì vậy tôi không thể nói gì thêm. Nhưng một điều chắc chắn, Amorim sẽ trở thành HLV của Benfica vào một ngày nào đó”. Lời chia sẻ của Nuno Gomes thay cho một cam kết không chính thức, mở cửa về viễn cảnh tái hợp mà nhiều cổ động viên Benfica hằng mong chờ.

Không chỉ có HLV Ruben Amorim, một nhân vật khác cũng được đặt vào tầm ngắm của Lopes chính là Bernardo Silva. Hợp đồng của tiền vệ tài hoa với Manchester City sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, và Benfica đang mơ về một thương vụ bom tấn mang tính biểu tượng, đưa người con của lò đào tạo Seixal trở về mái nhà xưa. Tuy nhiên, trong khi thương vụ Bernardo Silva vẫn còn quá nhiều ràng buộc tài chính lẫn cạnh tranh từ các ông lớn châu Âu, thì câu chuyện liên quan đến HLV Ruben Amorim lại mang tính khả thi hơn.

Sức ép ở Old Trafford

Với Man United, áp lực dành cho HLV Ruben Amorim đang ngày càng lớn. Đội bóng áo đỏ vẫn loay hoay tìm bản sắc dưới triều đại mới, và thất bại trước Man City chỉ khiến làn sóng chỉ trích thêm dữ dội. Truyền thông Anh đã bắt đầu đặt câu hỏi về định hướng lâu dài, đồng thời so sánh với các triều đại trước như Ten Hag hay Solskjaer. Mặc dù ban lãnh đạo chưa hề lên tiếng về việc sa thải, nhưng không khí hoài nghi đã dày đặc tại Old Trafford.

Bernardo Silva của Man City cũng nằm trong tầm ngắm của Benfica. Ảnh: EPA.

Ở chiều ngược lại, Benfica đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc thay máu mạnh mẽ ở thượng tầng. Rui Costa, chủ tịch đương nhiệm, vẫn có lượng ủng hộ riêng nhưng đang phải đối diện áp lực lớn từ sự nổi lên của Lopes. Nếu Lopes giành chiến thắng, dự án đầu tiên chính là mang HLV Ruben Amorim trở về, như một biểu tượng tái thiết và cũng để khẳng định tầm ảnh hưởng ngay lập tức.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, Amorim vốn dĩ đã từng khoác áo Benfica trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng chỉ thật sự tạo dấu ấn lớn trên băng ghế huấn luyện tại Sporting Lisbon. Ông được đánh giá là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu, với phong cách pressing hiện đại, kỷ luật chiến thuật cao và khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Benfica với tham vọng giữ vững vị thế tại Bồ Đào Nha cũng như vươn xa ở Champions League, rõ ràng đang tính toàn Amorim là lựa chọn hoàn hảo cho kỷ nguyên mới.

Tương lai của HLV Ruben Amorim vì vậy đang bị đặt trên hai bàn cân. Một bên là Manchester United, đội bóng danh tiếng nhưng đầy rẫy áp lực và bất ổn; bên còn lại là Benfica, mái nhà quen thuộc, nơi ông có thể vừa trở thành biểu tượng vừa có cơ hội xây dựng dự án dài hạn. Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn nóng bỏng hơn khi cuộc bầu cử tại Benfica tiến gần, và mọi ánh mắt sẽ dõi theo từng bước đi tiếp theo của cả Lopes lẫn HLV Ruben Amorim.

Sức ép cho Amorim ngày càng dữ dội ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Chưa hết, điều thú vị là các cổ động viên Benfica đã bắt đầu mơ mộng trên mạng xã hội về một cặp đôi “trong mơ”: Amorim trên băng ghế chỉ đạo và Bernardo Silva trên sân cỏ. Dù kịch bản này còn xa vời, nó vẫn đủ làm sống dậy tinh thần và niềm tin về một Benfica rực rỡ trong tương lai gần.

Bóng đá, như thường lệ, vẫn luôn xoay quanh những bất ngờ và sự thay đổi. HLV Ruben Amorim có thể trụ lại ở Old Trafford, nhưng cũng có thể rẽ sang một hành trình mới ở Lisbon. Điều chắc chắn duy nhất lúc này là mọi cặp mắt sẽ dõi theo ông trong những tuần sắp tới, nơi tương lai của cả hai đội bóng lớn - Manchester United và Benfica - có thể sẽ xoay quanh một quyết định duy nhất của vị HLV trẻ tuổi này.