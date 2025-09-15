Danh thủ Rooney chỉ trích nặng nề HLV Amorim 15/09/2025 17:19

(PLO)- Một trong những huyền thoại lớn nhất của Manchester United, danh thủ Rooney, đưa ra những nhận xét thẳng thắn và đầy bi quan về tình trạng hiện tại của đội bóng cũ, đặc biệt về cách cầm quân của HLV Ruben Amorim.

Trong chương trình The Wayne Rooney Show, cựu tiền đạo người Anh khẳng định ông gần như không thấy bất kỳ tín hiệu tích cực nào dưới triều đại Ruben Amorim. Trận thua 0-3 trước Manchester City ở Etihad cuối tuần qua chỉ càng khoét sâu thêm nỗi thất vọng và cho thấy rõ Man United đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Danh thủ Rooney thừa nhận ông rất muốn nhìn thấy sự tiến bộ từ tập thể này, đặc biệt sau khi ban lãnh đạo đã trao cho Amorim tới 250 triệu bảng để tái thiết đội hình kể từ khi ông thay thế Erik ten Hag hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, mọi vấn đề cũ vẫn còn nguyên. Man United đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 42 điểm, thành tích tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ.

Bước sang mùa giải mới, Quỷ đỏ chỉ có được bốn điểm sau bốn vòng đấu, khởi đầu kém cỏi nhất kể từ mùa 1992-1993. Dữ liệu thậm chí chỉ ra rằng từ ngày Amorim lên nắm quyền đến nay, Man United chỉ kiếm được 31 điểm sau 31 trận Premier League, con số tương đương với một đội bóng xuống hạng.

MU gục ngã thảm hại trên sân của đội bóng cùng thành phố Man City. Ảnh: EPA.

“Thật khó để ngồi đây và nói rằng chúng ta đang thấy sự tiến bộ. Thành thật mà nói, chúng ta chẳng thấy gì cả”, danh thủ Rooney nhấn mạnh. Lời chỉ trích này không chỉ nhắm vào kết quả, mà còn đi sâu vào khía cạnh chiến thuật. Rooney cho rằng hệ thống mà Amorim áp dụng đang khiến đội bóng tự làm khó mình, đặc biệt ở khu vực trung tuyến.

Cựu tiền đạo MU phân tích: “Các cầu thủ không thể bao quát toàn bộ chiều rộng sân khi chỉ có hai tiền vệ trung tâm. Họ liên tục bị đối phương áp đảo. Trong tình cảnh ấy, HLV cần linh hoạt, đưa thêm một người vào giữa để tăng sức cạnh tranh. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra”.

Nỗi thất vọng càng lớn hơn khi Man United bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby, một đội bóng hạng dưới. Với lịch sử hào hùng và vị thế của mình, việc để thua một đối thủ yếu đến vậy được xem là nỗi nhục không thể chấp nhận. Rooney khẳng định rằng những lời hứa hẹn về sự đổi thay khi Amorim tiếp quản chiếc ghế huấn luyện đã không thành hiện thực: “Khi Ruben Amorim đến, chúng ta nghe rất nhiều về cách đội bóng sẽ chơi, về những thay đổi tích cực. Nhưng đến hôm nay, nếu ông ấy thành thật với chính mình, tình hình còn tệ hơn cả trước đó”.

Danh thủ Rooney ngao ngán với lối chơi của Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim. Ảnh: EPA.

Những lời nhận định của danh thủ Rooney càng làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận vẫn muốn cho Amorim thêm thời gian, lập luận rằng ông cần thêm cơ hội để định hình triết lý bóng đá của mình. Nhưng số khác lại đồng tình với Rooney, cho rằng một huấn luyện viên của Manchester United không thể chỉ sống nhờ những lời hứa, trong khi kết quả trên sân lại liên tục gây thất vọng.

Tại Old Trafford, áp lực luôn nặng nề, và mỗi trận thua đều đẩy chiếc ghế huấn luyện viên đến gần vực thẳm hơn. Danh thủ Rooney hiểu rất rõ giá trị của tinh thần chiến đấu và tính cạnh tranh. Trong thời gian khoác áo Man United, ông cùng thế hệ của mình đã tạo dựng nên một tập thể luôn biết cách đứng dậy sau thất bại. Nhưng hiện tại, ông thấy một đội bóng rệu rã, thiếu gắn kết và không còn khả năng phản kháng. Điều đó khiến ông khó lòng giữ sự lạc quan.

Rõ ràng, với tình hình hiện tại, Ruben Amorim đang đứng trước những thử thách khắc nghiệt nhất kể từ khi đặt chân đến Premier League. Nếu không nhanh chóng đưa Man United trở lại quỹ đạo chiến thắng, khả năng ông trở thành nạn nhân tiếp theo trong danh sách dài những huấn luyện viên thất bại sau thời Sir Alex Ferguson là điều khó tránh khỏi. Và khi ngay cả danh thủ Rooney cũng không còn nhìn thấy hy vọng, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ chắc chắn sẽ ngày càng cạn kiệt.