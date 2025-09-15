HLV Arne Slot bị sốc, Salah đi vào lịch sử 15/09/2025 16:57

(PLO)- Liverpool tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Premier League mùa này sau chiến thắng nghẹt thở Burnley ngay trên sân Turf Moor với bàn thắng duy nhất của Salah khiến HLV Arne Slot bị sốc.

Trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng thì đúng vào phút 90+5, Mohamed Salah đã bước lên chấm phạt đền và lạnh lùng hạ gục thủ thành Martin Dubravka, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của HLV Arne Slot. Pha lập công muộn màng giúp Liverpool duy trì mạch toàn thắng và đưa Salah đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư mọi thời đại ở Premier League, vượt qua huyền thoại Andy Cole với 188 bàn thắng sau 305 trận.

Tuy nhiên, chiến thắng của Liverpool lại đi kèm nhiều tranh cãi và cả sự bất ngờ từ chính HLV Arne Slot. Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông “sốc” khi thấy trận đấu được cộng thêm 5 phút bù giờ, và càng sốc hơn khi đội bóng của mình được hưởng phạt đền ở những giây cuối cùng.

HLV Arne Slot chia sẻ: “Sau 90 phút, khi nhìn lên bảng và thấy có 5 phút bù giờ, tôi không thể tin nổi. Và khi chúng tôi được hưởng phạt đền, cảm giác vừa choáng váng vừa vỡ òa. Tôi thực sự vui mừng khi Salah đã giữ được sự bình tĩnh để ghi bàn”.

Salah ăn mừng bàn thắng đi vào lịch sử. Ảnh: EPA,

Trận đấu này chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Liverpool về mặt thông số. Họ tung ra tới 27 cú sút, kiểm soát bóng 81%, trong khi Burnley không có nổi một cú sút trúng đích. Dẫu vậy, các học trò của HLV Arne Slot vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kiên cường của Burnley. Ông thầy người Hà Lan thừa nhận, đội bóng của ông đã phải nhờ đến “một khoảnh khắc may mắn” để giành chiến thắng.

“Họ phòng ngự quá tốt, quá kỷ luật. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được. Khi trận đấu kéo dài, chúng tôi hiểu rằng chỉ có thể quyết định bằng một pha bóng khác biệt. Và quả phạt đền chính là điều chúng tôi chờ đợi”, HLV Arne Slot bày tỏ.

Từ phía Burnley, HLV Scott Parker không giấu nổi sự tiếc nuối. Đội bóng của ông đã chơi phòng ngự quả cảm suốt 94 phút, nhưng mọi nỗ lực sụp đổ bởi tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ vào sân thay người Hannibal Mejbri. “Kết thúc theo cách này thật đau lòng”, Parker nói, “Đó là một quả phạt đền theo đúng luật, nhưng tôi thấy thật bất công cho cầu thủ. Bóng đi với tốc độ khủng khiếp, và khi cánh tay đưa ra ngoài, mọi chuyện gần như không thể kiểm soát. Có lẽ giờ đây các hậu vệ buộc phải học cách phòng ngự với hai tay giấu sau lưng”.

Các học trò HLV Slot đã kiểm soát trận đấu toàn diện và làm đủ mọi thứ nhưng bàn thắng chỉ đến một cách may mắn từ chấm phạt đền 11 mét. Ảnh: EPA.

Quả thực, tình huống gây tranh cãi đã làm nóng thêm cuộc thảo luận về luật bóng chạm tay. Dù đúng luật, nhưng nó khiến không ít người cảm thấy khắt khe và thiếu tính thực tế. Khi tốc độ của trận đấu Premier League ngày càng cao, các hậu vệ thường không kịp phản ứng. Tuy nhiên, với Liverpool, không ai quan tâm nhiều đến sự may mắn, bởi 3 điểm đã giúp họ tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng và củng cố niềm tin về một mùa giải thành công.

Dù chiến thắng nhọc nhằn trước Burnley không thể hiện trọn vẹn sức mạnh vốn có của Liverpool, nó lại chứng minh một điều: tập thể này có đủ bản lĩnh để giành chiến thắng ngay cả khi không ở trạng thái tốt nhất. Và với một đội bóng đang hướng đến mục tiêu vô địch, đôi khi một khoảnh khắc may mắn ở phút cuối cùng cũng quý giá chẳng kém gì một màn trình diễn thăng hoa.

Sự kết hợp giữa bản lĩnh, khả năng kiên nhẫn và một Mohamed Salah luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc tiếp tục là điểm tựa cho Liverpool. Với mạch toàn thắng và tinh thần lên cao, đoàn quân của HLV Arne Slot bước vào chặng đường khốc liệt sắp tới với sự tự tin lớn, sẵn sàng chinh phục cả trong nước lẫn châu Âu.