Hoàng tử, cầu thủ giàu nhất thế giới và con trai huyền thoại đến Thiên Trường 15/09/2025 14:45

Trong khuôn khổ lượt trận đầu bảng F giải AFC Champions League 2, TX. Nam Định tiếp đại diện Thái Lan- Ratchaburi, nơi có cặp tiền đạo đình đám của bóng đá Đông Nam Á.

Hoàng tử, cầu thủ giàu nhất thế giới cùng với con trai của huyền thoại Singapore sẽ đến sân Thiên Trường trong màu áo Ratchaburi chạm trán nhà vô địch V-League TX. Nam Định.

Hoàng tử Faiq Jefri- cầu thủ giàu nhất thế giới sẽ đến Thiên Trường trong màu áo CLB Ratchaburithi đấu với TX. Nam Định. Ảnh: NT

Đó là Hoàng tử Faiq Jefri Bolkiah, người sẽ kế thừa gia sản hoàng tộc hơn 21 tỉ USD của Brunei và con trai thứ của huyền thoại bóng đá Singapore, tiền đạo Ikhsan Fandi Ahmad. Faiq Jefri hiện cũng là đội trưởng đội tuyển Brunei.

Faiq Jefri, 27 tuổi thực ra không xa lạ với bóng đá Đông Nam Á, anh từng mang băng đội trưởng U-23 Brunei tại SEA Games 2015 (Singapore) và SEA Games 2019 (Philippines). Jefri sinh ra tại Mỹ sau đó được đưa sang Chelsea đào tạo trẻ, rồi tỉ phú Vichai của Thái Lan mời về đá trẻ Leicester City. Tuy nhiên, anh không thể chen chân vào bóng đá Anh dù là trẻ. Cầu thủ giàu nhất thế giới tìm về Đông Nam Á, khoác áo các CLB của Thái Lan như Chonburi rồi hiện nay là CLB Ratchaburi của Thái Lan. Cách đây 2 năm khi khoác áo Chonburi, Jefri đã bị một chấn thương cực khủng, gãy chân.

Tiền đạo Faiq Jefri có thể hình rất đẹp, cao 1m86 cũng từng chạm trán với U-22 Việt Nam tại SEA Games 2019 sau đó Việt Nam lên ngôi vô địch.

Nhân vật thứ 2 của Ratchaburi cũng rất nổi tiếng là cậu con trai thứ hai của huyền thoại Singapore Fandi Ahmad, đó là Ikhsan Fandi cũng là tiền đạo của tuyển Singapore.

Ikhsan Fandi từng khoác áo Pathum Utd cùng với người anh đầu Irfan Fandi. Tuy nhiên, anh em nhà Fandi đã rời Pathum Utd, trong đó Ikhsan về Ratchaburi.

Mùa này Thai-League khởi đi tương đồng với V-League. Sau 4 lượt trận Ratchaburi đang đứng thứ 4 với 3 thắng 1 hòa (10 điểm). TX. Nam Định cũng đứng thứ 4 với 2 thắng, 1 hòa, 1 thua (7 điểm). Trận “derby” Đông Nam Á của bảng F này rất đáng xem, bởi ngoài sự cạnh tranh của đại diện Thái Lan và Việt Nam thì hai đội còn lại cũng có vẻ “đồng cân, đồng lạng”. Ratchaburi chưa có thành tích ấn tượng những năm gần đây, song hiện nay phong độ đang rất cao khi khởi đi Thai-League 2025- 2026 với thành tích bất bại sau 4 vòng đấu.

Đây sẽ là một cuộc chạm trán đáng xem.

Ngày 17 và 18-9, hai đại diện Việt Nam gồm TX. Nam Định và CA. Hà Nội ra quân ở AFC Champions League 2.

TX. Nam Định tiếp Ratchaburi (bảng F) lúc 19 giờ 15 ngày 17-9, còn thầy trò HLV Mano Polking sang Bắc Kinh gặp đội bóng cùng tên lượt trận đầu bảng E lúc 19 giờ 15 ngày 18-9 trên sân Tổ chim.