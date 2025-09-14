CA. Hà Nội, TX. Nam Định tìm đường chạm trán Ronaldo 14/09/2025 16:46

Ngày 17-9, quả bóng AFC Champions League 2 mùa 2025-2026 bắt đầu lăn. Liệu những Quang Hải, Việt Anh, Đình Bắc, Lý Đức của CA. Hà Nội...hay Hồng Duy,Văn Toàn, Tuấn Anh... của TX. Nam Định có chạm trán với Ronaldo của Al Nassr?

Chạm trán với Ronaldo cùng những ngôi sao đẳng cấp của Al Nassr như Sadio Mane, Brozovic quả là thú vị.

Nhà vô địch V-League, TX. Nam Định ở bảng F cùng với Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern (Hong Kong).

CA.Hà Nội trước mắt đi từng bước vượt qua vòng bảng,vòng 16, tứ kết...bán kết ở AFC Champions League 2. Ảnh:VPF

Trong khi nhà vô địch Cúp quốc gia, CA. Hà Nội ở bảng E gồm Bắc Kinh (Trung Quốc), Macarthur (Úc) Wofoo Tai Po (Hong Kong).

Ra quân trận đầu TX. Nam Định tiếp Ratchaburi (19 giờ 15 ngày 17-9) trên sân Thiên Trường.

Trong khi CA. Hà Nội sang thủ đô của Trung Quốc làm khách trước Bắc Kinh FC ngay trên sân vận động Tổ chim (từng tổ chức Olympic 2008) lúc 19 giờ 15 ngày 18-9.

Ở giải hạng 2 châu lục AFC Champions League 2, AFC vẫn giữ thể thức thi đấu như cũ, tức xác định nhà vô địch khu vực Đông Á rồi bước vào chung kết gặp nhà vô địch Tây-Trung-Nam Á.

Ronaldo cùng những đồng đội ở Al Nassr đá Champions League 2 mùa này. Ảnh: AFC

AFC dồn ba khu vực Tây, Trung và Nam Á vào mạn Tây để xác định nhà vô địch liên khu vực này rồi vào chung kết toàn giải với nhà vô địch Đông Á.

Giải này năm ngoái CLB Lion City Sailor của Singapore vào chung kết và thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Sharjah của UAE.

Bóng đá Việt Nam có hai đại diện đá ở AFC Champions League 2 là chuyện bình thường.

Tuy nhiên đội bóng hùng mạnh Al Nassr nơi những ngôi sao đẳng cấp thế tề tựu về nhưng dự giải hạng 2 châu lục quả là điều... xúc phạm Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix...

TX. Nam Định sẽ tiếp đại diện Thái Lan- Ratchaburi tối 17-9. Ảnh:VPF

Al Nassr mùa rồi về thứ 3 giải Saudi Pro League. Al Nassr cũng là đại diện duy nhất của Saudi Arabia tại giải hạng 2 châu lục. Trong khi đó, ba đại diện của Saudi Arabia đá ở giải hàng đầu Champions League Elite là Al Ahli (đương kim vô địch giải Elite), Al Hilal (á quân Saudi Pro League) còn Al Ittihad (vô địch). Bốn đại diện của Saudi Arabia đá giải châu Á thì đã có 3 đá giải Elite, chỉ có mỗi Al Nassr của Ronaldo, của Sadio Mane là phải đá giải hạng 2, tức AFC Champions League 2

AFC Champions League 2 mùa rồi đại diện Đông Nam Á là Lion City Sailor của Singapore vào đến chung kết thì cỡ CA. Hà Nội hay TX. Nam Định mùa này cũng có thể làm được. Có điều Lion City Sailor mùa rồi có phần may mắn khi Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản sử dụng nhầm cầu thủ bị treo giò nhưng vẫn cho ra sân, khiến AFC loại bỏ đại diện Nhật và xử Lion City Sailor thắng...

Với 2 đại diện Việt Nam ra quân trận đầu đều gặp đối thủ không quá mạnh. CA. Hà Nội hoàn toàn có thể có kết quả tốt trước Bắc Kinh dù đá ở thủ đô của Trung Quốc.

TX. Nam Định có thể đánh bại Ratchaburi của Thái Lan không quá mạnh ngay trên sân Thiên Trường.

V-League qua bốn vòng đấu, hai đại diện của Việt Nam sẽ có phong độ cao. CA. Hà Nội ngoài việc đá tập với tuyển Việt Nam vừa rồi thì trước đó đội cũng sang Thái Lan chạm trán với Pathum Utd... Tương tự TX. Nam Định cũng vừa làm “quân xanh” cho tuyển Việt Nam ít ngày qua.

Hy vọng 2 đại diện Việt Nam dù xuất phát sân khách hay sân nhà đều có kết quả tốt.