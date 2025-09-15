HLV Pep Guardiola gửi lời cảnh báo từ chân sút Haaland 15/09/2025 15:24

(PLO)- Manchester City đang chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần tới, một cuộc chạm trán then chốt cho cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay, trong đó tâm điểm là chân sút Haaland.

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng khi anh bùng nổ với phong độ ghi bàn hủy diệt. Ở trận derby Manchester vừa qua, ngôi sao người Na Uy ghi 2 bàn vào lưới Man United, nâng tổng số bàn thắng của mình trong vòng một tuần lên con số 7, sau khi đã ghi 5 bàn vào lưới Moldova trong trận vòng loại World Cup cùng đội tuyển Na Uy.

Hai pha lập công trước Manchester United cho thấy rõ khả năng đa dạng của chân sút Haaland trong việc chọn vị trí và dứt điểm. Bàn mở tỷ số ở phút 53 đến từ pha di chuyển khôn ngoan để đón đường chuyền của Jeremy Doku, vượt qua Luke Shaw trước khi tinh tế đưa bóng qua đầu thủ môn Altay Bayindir.

Đến phút 68, Haaland tiếp tục chứng minh sự lạnh lùng khi thoát khỏi sự truy cản của Harry Maguire, nhận bóng từ Bernardo Silva và chiến thắng trong pha đối mặt với thủ môn. Ngoài hai bàn thắng, Haaland còn gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Man United, buộc họ mắc sai lầm và lộ ra khoảng trống.

Man United không thể ngăn cản Haaland tỏa sáng trong trận derby thành Manchester. Ảnh

HLV Pep Guardiola sau trận đã không giấu được sự tự hào. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận định rằng chân sút Haaland hiện tại còn toàn diện và hiệu quả hơn cả mùa giải 2022-2023, thời điểm mà Man City giành cú ăn ba lịch sử.

“Erling Haaland đã chơi tuyệt vời ngay từ khi đến đây, nhưng mùa giải này cậu ấy còn xuất sắc hơn bao giờ hết”, Guardiola khẳng định, “Tôi thậm chí phải nói rằng cậu ấy vượt trội hơn cả mùa ăn ba. Chúng tôi không yêu cầu Haaland làm tất cả, nhiệm vụ chính là ghi bàn và tạo ra sự khác biệt, và cậu ấy đang làm điều đó với hiệu suất đáng kinh ngạc”.

Những lời chia sẻ của HLV Pep Guardiola càng trở nên đáng chú ý nếu nhớ lại rằng trong mùa ăn ba, Haaland ghi tới 52 bàn sau 53 trận, phá vỡ kỷ lục ghi bàn một mùa ở Premier League với 36 pha lập công. Nhiều chuyên gia đã cho rằng đó chính là đỉnh cao sự nghiệp của tiền đạo người Na Uy. Thế nhưng, Guardiola tin rằng học trò của mình vẫn đang tiếp tục phát triển, bên cạnh khả năng săn bàn là sự năng động, tham gia nhiều hơn vào lối chơi chung của đội bóng.

Sau khi ghi 5 bàn thắng vào lưới Moldova cho tuyển Na Uy ở vòng loại World Cup 2026, tiền đạo sung mãn tiếp tục ghi 2 bàn cho Man City. Ảnh: EPA.

Sự xuất sắc của chân sút Haaland là niềm vui cho Manchester City cũng đồng thời là cơn ác mộng cho các đối thủ. Arsenal, đội bóng đang nuôi tham vọng lật đổ Man City trong cuộc đua vô địch, sẽ phải đối diện với thách thức khổng lồ khi chạm trán ngôi sao Na Uy vào cuối tuần. Hàng thủ của Pháo thủ, vốn đã được cải thiện đáng kể, vẫn rất cần đến sự tập trung cao độ để kiềm tỏa Haaland. Dẫu vậy, việc ngăn chặn một cầu thủ đang đạt phong độ đỉnh cao và tự tin như hiện tại gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Chưa hết, sự phối hợp ăn ý giữa chân sút Haaland và các đồng đội như Doku, Rodri, Silva,,… sẽ còn khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn hơn. Manchester City vốn là một cỗ máy chiến thắng được vận hành hoàn hảo, và khi mũi nhọn chủ lực của họ đạt trạng thái tốt nhất, sức mạnh ấy gần như không thể cưỡng lại.

Với Arsenal, trận đấu sắp tới cũng là thời cơ khẳng định tham vọng và làm thước đo thực sự cho khả năng cạnh tranh ngôi vương. Mùa trước, họ từng có thời gian dài dẫn đầu bảng nhưng cuối cùng vẫn hụt hơi trước sự bền bỉ của Man City. Giờ đây, việc phải đối mặt với một chân sút Haaland còn nguy hiểm hơn phiên bản mùa ăn ba chắc chắn là thử thách lớn nhất.

HLV Pep Guardiola tự hào với bản năng sát thủ của học trò. Ảnh: EPA.

Premier League ngày càng khốc liệt, nhưng Guardiola cùng chân sút Haaland đang gửi đi thông điệp rõ ràng là Man City chưa hề có dấu hiệu chững lại. Trái lại, họ còn mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn, và sẵn sàng soán ngôi Liverpool. Đối với Arsenal và phần còn lại của giải đấu, việc tìm ra cách kiềm chế Haaland là bài toán quan trọng để nuôi hy vọng về một chức vô địch.

Trận đại chiến cuối tuần vì thế được chờ đợi như một cuộc so tài giữa hai tập thể hàng đầu, cùng một Haaland đang ở trạng thái siêu hạng và những kẻ thách thức muốn phá vỡ sự thống trị của Manchester City.