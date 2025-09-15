Barca đại thắng mà không cần Yamal 15/09/2025 13:50

(PLO)- Trong trận đấu diễn ra trên sân Johan Cruyff vào rạng sáng 15-9, Barca đại thắng mà không cần Yamal khi gửi đi một thông điệp đầy sức mạnh tại La Liga với màn hủy diệt Valencia 6-0.

Barcelona áp đảo về mặt lối chơi, dù đội bóng xứ Catalonia thiếu vắng tài năng trẻ Lamine Yamal do chấn thương. Dưới sự chỉ đạo của HLV Hansi Flick, đội bóng lớn của Tây Ban Nha đã biến trận đấu thành một màn trình diễn hoàn hảo, nơi mà mọi cơ hội đều được tận dụng triệt để.

Ngay từ những phút đầu, Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến Valencia gần như không có bất kỳ cơ hội rõ rệt nào. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 của Fermin Lopez sau đường chuyền sắc sảo từ Ferran Torres đã phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, hiệp một kết thúc chỉ với một bàn thắng khiến nhiều người lo ngại Valencia có thể vùng lên.

Nhưng hiệp hai đã chứng minh điều ngược lại, với sự bùng nổ dữ dội của đội chủ nhà. Raphinha nhân đôi cách biệt ở phút 54 từ đường chuyền của Marcus Rashford, và chỉ hai phút sau, Fermin Lopez tiếp tục để lại dấu ấn với cú đúp cá nhân. Khi tỷ số đã là 3-0, tinh thần của Valencia dường như gục ngã hoàn toàn.

Raphinha và đồng đội Barca đại thắng mà không cần Yamal trong đội hình. Ảnh: EPA,

Không dừng lại ở đó, Raphinha còn thể hiện phong độ thăng hoa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 66, qua đó biến trận đấu thành một bữa tiệc bàn thắng. Đến phút 76, Robert Lewandowski cũng ghi tên mình trên bảng điện tử bằng pha lập công đẳng cấp, trước khi chính anh hoàn tất cú đúp ở phút 86 để ấn định tỷ số 6-0. Chiến thắng đã củng cố vị trí của Barcelona trong nhóm dẫn đầu và cho thấy sự đa dạng, hiệu quả trong khâu ghi bàn, khi nhiều cái tên cùng nhau tỏa sáng.

Barca đại thắng mà không cần Yamal, nhưng vấn đề đáng bàn chính là tình trạng của anh. Việc ngôi sao 18 tuổi phải vắng mặt vì chấn thương hông đã khiến HLV Hansi Flick không giấu được sự bức xúc. Trước đó, Yamal bị buộc phải thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha dù chưa hồi phục hoàn toàn, và điều này đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Flick thẳng thắn chỉ trích HLV trưởng Tây Ban Nha, Luis De La Fuente, vì không tuân thủ khuyến cáo từ CLB. Ông cho rằng việc để một cầu thủ trẻ thi đấu trong tình trạng phải dùng thuốc giảm đau là thiếu trách nhiệm và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của Yamal.

HLV Flick cũng thừa nhận sự thiếu hiệu quả trong việc giao tiếp với De La Fuente là một vấn đề lớn. Ngôn ngữ khác biệt khiến cả hai gần như không trao đổi trực tiếp, và điều này càng khoét sâu mâu thuẫn vốn đã tồn tại giữa các CLB và đội tuyển quốc gia về quyền lợi cầu thủ. Với Barcelona, việc phải chứng kiến một tài năng trẻ như Yamal chịu tổn hại vì lịch thi đấu quốc tế quá dày đặc rõ ràng là điều khó chấp nhận.

HLV Hansi Flick bực bội vì tuyển Tây Ban Nha sử dụng cầu thủ bị quá tải. Ảnh: EPA.

Ông thầy người Đức nhấn mạnh rằng ông từng ở vị trí của một HLV tuyển quốc gia nên hiểu rõ khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự bảo vệ cho các cầu thủ trẻ.

Ngoài vấn đề nhân sự, Barca đại thắng mà không cần Yamal đã giúp họ lấy lại sự tự tin sau giai đoạn khởi đầu mùa giải chưa thực sự bùng nổ. Fermin Lopez nổi lên như một phát hiện quan trọng, khi anh vừa ghi bàn, lại vừa đóng góp vào lối chơi kiểm soát trung tuyến. Raphinha chứng minh anh là một mũi nhọn chủ lực, trong khi Lewandowski tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn bền bỉ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang tạo cho Barcelona một diện mạo mới, hứa hẹn mang lại thành công trong cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Chiến thắng này cũng mở ra kỳ vọng cho Barcelona trước thềm Champions League, dù khả năng góp mặt của Yamal vẫn bỏ ngỏ. Thiếu vắng viên ngọc quý của La Masia trong cuộc đối đầu với Newcastle là một tổn thất lớn. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của các trụ cột, Barcelona tự tin hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.