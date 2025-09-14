Tuyển Việt Nam “giao lưu” 2 trận thắng rồi trực chỉ Hàng Châu 14/09/2025 11:25

(PLO)-Tuyển Việt Nam sau hai trận thắng Kuwait rồi trực chỉ đến Hàng Châu chinh phục ngôi nhất bảng F

Tuyển Kuwait, nơi cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia dẫn dắt đã thua tuyển Việt Nam cả hai trận “giao lưu” chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2026.

Thầy trò HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam đã có chuyến tập huấn và đá giao hữu 2 trận với tuyển Kuwait và toàn thắng lượt đi 3-2 và lượt về 3-1.

Sau trận giao hữu lượt về tuyển Việt Nam từ Kuwait di chuyển sang Dubai (UAE) rồi trực chỉ về thẳng Hàng Châu (Trung Quốc) để chuẩn bị bước vào vòng loại bảng C chinh phục tấm vé đi Asian Cup 2026 diễn ra vào tháng 1 tại Indonesia.

Tuyển Việt Nam từng thắng khó Trung Quốc 1-0 ở Asian Cup 2024 tại Thái Lan. Ảnh: CTP

Thời điểm hiện nay tuyển futsal Kuwait chưa phải là “cạ cứng” của tuyển Việt Nam với hai lần dự World Cup 2016 và 2021. Tuy nhiên qua sự kết nối của cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia, tuyển Việt Nam đã nhận lời đến Kuwait làm “quân xanh” cho đội tuyển futsal quốc gia này.

Tuyển Việt Nam cũng "giật" vé World Cup 2021 từ Lebanon qua trận hòa 0-0 và 1-1.

Thực ra việc đội tuyển Kuwait “kết nối” và “giao lưu” với tuyển Việt Nam cũng có lý do vì Kuwait cũng là bảng trưởng bảng A thi đấu với các 2 đối thủ phía Đông Á gồm Mông Cổ, Úc và Nam Á là Ấn Độ. Bảng này có thể Úc với Kuwait sẽ tranh ngôi nhất bảng còn Ấn Độ và Mông Cổ không mạnh.

Riêng tuyển Việt Nam có sự trở lại của Nguyễn Minh Trí một pivo (tiền đạo trong futsal) rất xuất sắc và hay ghi bàn ở những giải đấu lớn. Ba, bốn năm qua, tay săn bàn Nguyễn Minh Trí liên tục tái phát chấn thương khiến tuyển Việt Nam cũng gặp khó khăn. Trí có bản lĩnh, kỹ năng ghi bàn tốt và ổn định ở mức độ cao. Anh cũng là cầu thủ chớp cơ hội, tì đè và tự tạo cơ hội rất tốt. Tuy nhiên Minh Trí quay lại tuyển thì chấn thương lại tái phát khiến tuyển Việt Nam gặp khó ở khâu ghi bàn.

Tuyển Kuwait (áo vàng) và phía sau là HLV Bruno Garcia thua tuyển Việt Nam 2-3 ở trận "giao lưu" lượt đi. Ảnh: VFF

Lần này tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2026 ở Hàng Châu sẽ gặp thách thức lớn với đội tuyển Trung Quốc và Lebanon vì đây là hai đội không hề yếu.

Hồi Asian Cup 2024 tại Thái Lan, ở vòng bảng tuyển Việt Nam thắng khó Trung Quốc 1-0. Còn với Lebanon chi tiết rất đáng nhớ là năm 2021, dịch bệnh COVID- 19 đầy khó khó khăn vòng loại World Cup 2021 diễn ra tập trung tại UAE, tuyển Việt Nam (do HLV Phạm Minh Giang dẫn dắt vào tranh Play off với Lebanon và tuyển Việt Nam đã có vé đi World Cup 2021 tại Lithuania vào vòng 2.

Tuyển Việt Nam sẽ đến Hàng Châu tối 14-9.

Tại bảng F, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Hong Kong (14 giờ 30 ngày 20-9), gặp Trung Quốc (18 giờ 30, ngày 22-9) và gặp Lebanon (14 giờ 30 ngày 24-9).

Tám bảng đấu vòng loại xác định 15 đội dự VCK Asian Cup 2026 cùng chủ nhà Indonesia.