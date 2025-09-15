Siêu sao Ronaldo nhận giải thưởng Chiếc giày vàng 15/09/2025 13:06

(PLO)- Lại một lần nữa, siêu sao Ronaldo trở thành tâm điểm khi anh được vinh danh với giải thưởng Chiếc giày vàng trước thềm trận đấu giữa Al Nassr và Al Khulud vào rạng sáng 15-9.

Buổi lễ trao giải Chiếc giày vàng đã diễn ra trang trọng, và người trực tiếp trao giải cho CR7 là huyền thoại bóng đá Saudi Arabia, Majed Abdullah, một biểu tượng sống của Al Nassr và của bóng đá nước này. Khoảnh khắc ghi nhận cho những con số bàn thắng ấn tượng mà siêu sao Ronaldo đã tạo ra, đồng thời cho thấy anh có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong nền bóng đá Trung Đông.

Kể từ khi chính thức đặt chân đến Al Nassr vào đầu năm 2023, Ronaldo đã biến những hoài nghi ban đầu thành sự khẳng định bằng phong độ xuất sắc. Trong mùa giải 2023-2024, anh ghi tới 35 bàn thắng, vượt xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aleksandar Mitrovic bảy bàn. Một năm sau, ở mùa 2024-2025, CR7 tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn ổn định khi ghi 25 bàn, trở thành vua phá lưới hai mùa giải liên tiếp tại Saudi Pro League. Đây là thành tích mà ít cầu thủ nào có thể đạt được trong bối cảnh giải đấu ngày càng quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Thống kê cho thấy kể từ khi gia nhập Al Nassr, siêu sao Ronaldo đã góp công trực tiếp vào 121 bàn thắng chỉ sau 114 trận, với 101 bàn thắng và 20 kiến tạo. Những con số này càng trở nên ấn tượng nếu so sánh với tuổi tác, khi anh đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn duy trì thể lực, tốc độ và khả năng dứt điểm gần như không suy giảm.

Ronaldo cống hiến không biết mệt mỏi cho Al Nassr ở tuổi 40. Ảnh: EPA.

Sự chuyên nghiệp trong tập luyện, chế độ ăn uống khoa học và tinh thần khát khao chiến thắng đã giúp Ronaldo duy trì phong độ mà nhiều cầu thủ trẻ cũng phải ngưỡng mộ.

Điều đặc biệt là thành tích này cũng đưa siêu sao Ronaldo tiến gần hơn tới một cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá thế giới: 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, anh đã có tổng cộng 943 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện nay, việc chạm tới mốc 1.000 có thể xảy ra trong vòng hai năm tới. Khi đó, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá chạm tới kỷ lục khó tin này, một minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp vượt thời gian.

Ở trận đấu ngay sau buổi lễ, Al Nassr giành chiến thắng Al Khulud 2-0 nhờ các pha lập công của Sadio Mane và Inigo Martinez. Dù siêu sao Ronaldo không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh vẫn đóng vai trò thủ lĩnh trên sân, dẫn dắt lối chơi và tạo không gian cho đồng đội tỏa sáng. Sau trận, CR7 đã chia sẻ thông điệp đầy cảm xúc trên Instagram: “Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn, hãy tiếp tục tiến lên!”.

Mục tiêu của Ronaldo là ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: EPA.

Là một chân sút vĩ đại, siêu sao Ronaldo còn mang đến cho Saudi Pro League sức hút khổng lồ. Sự hiện diện của anh đã thu hút lượng lớn khán giả, nhà tài trợ và các ngôi sao khác tìm đến giải đấu. Chính vì thế, Al Nassr có nhiều lợi ích chuyên môn và gia tăng đáng kể giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Người hâm mộ Saudi Arabia coi siêu sao Ronaldo như một phần quan trọng trong hành trình nâng tầm bóng đá nước nhà.

Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã treo giày, Ronaldo vẫn kiên trì chiến đấu, vẫn cháy hết mình trên sân cỏ và khẳng định vị thế của một huyền thoại sống. Giải thưởng Chiếc giày vàng lần này tôn vinh tinh thần cống hiến và khát vọng chinh phục của anh vẫn chưa hề nguội lạnh. Với những gì đang thể hiện, Cristiano Ronaldo tiếp tục viết nên những trang sử mới, vừa cho bản thân, vừa cho Al Nassr, và cho cả bóng đá thế giới.