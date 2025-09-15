Không chịu thay đổi, HLV Ruben Amorim đối diện nguy cơ bị sa thải 15/09/2025 16:25

(PLO)- MU tiếp tục rơi vào khủng hoảng sau thất bại 0-3 trước Man City ở trận derby thành Manchester, và lần này HLV Ruben Amorim đã khiến làng bóng đá Anh xôn xao với tuyên bố ông sẽ không thay đổi chiến thuật, bất chấp nguy cơ bị sa thải.

Áp lực ngày càng lớn cho HLV Ruben Amorim sau chuỗi trận nghèo nàn của các học trò Man United. Ra sân 4 trận mở màn giải Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ chỉ có được 4 điểm, đồng thời đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Grimsby – một đội bóng đang chơi ở giải hạng tư.

Thành tích bết bát này khiến ghế nóng tại Old Trafford thêm lung lay, và bản thân HLV Ruben Amorim cũng không giấu được sự bức xúc khi liên tục bị chất vấn về sơ đồ 3-4-3 mà ông kiên quyết theo đuổi từ những ngày còn ở Sporting Lisbon.

Amorim phản pháo

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, HLV Ruben Amorim đã trải qua 31 trận ở Premier League nhưng chỉ mang về 8 chiến thắng. Mùa trước, Man United kết thúc ở vị trí thứ 15, một thành tích tệ hại chưa từng có trong kỷ nguyên Premier League. Bước sang mùa giải mới, mọi thứ chưa có dấu hiệu cải thiện, thậm chí còn thêm u ám.

Haaland và đồng đội Man City vùi dập Man United 3 bàn không gỡ. Ảnh: EPA.

Man United hiện mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, trong đó hai bàn là phản lưới nhà và một bàn đến từ chấm phạt đền. Khoản đầu tư khổng lồ lên tới 200 triệu bảng vào hàng tấn công dường như chưa đem lại hiệu quả. Matheus Cunha chấn thương, trong khi tân binh 74 triệu bảng Benjamin Sesko lại gây thất vọng ngay trong màn ra mắt.

Trước truyền thông, Amorim thẳng thắn thừa nhận kết quả hiện tại không xứng đáng với vị thế Manchester United, nhưng ông cũng khẳng định triết lý của mình không thể bị lay chuyển. “Tôi sẽ không thay đổi. Khi tôi muốn thay đổi, tôi sẽ thay đổi. Còn nếu không, các cầu thủ sẽ phải thay đổi để phù hợp với cách chơi này,” ông phản pháo đầy kiêu hãnh. Nhưng cách nói của Amorim như một con dao hai lưỡi: một mặt cho thấy sự kiên định, mặt khác lại khiến dư luận đặt câu hỏi về sự linh hoạt chiến thuật, điều vốn được xem là chìa khóa sống còn trong môi trường Premier League khắc nghiệt.

Với người hâm mộ, những thất bại liên tiếp đã trở thành điều quá quen thuộc. Đội bóng từng thống trị nước Anh dưới thời Sir Alex Ferguson giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình, trầy trật trong từng trận đấu và không tạo được sự ổn định.

HLV Ruben Amorim thua đồng nghiệp Pep Guardiola. Ảnh: EPA.

Nỗi thất vọng càng tăng lên khi Man United bước vào trận derby lần đầu tiên sau 5 năm với vị trí cao hơn Manchester City, nhưng lại nhanh chóng sụp đổ. Đội bóng của HLV Pep Guardiola trước đó thua hai trận liên tiếp trước Tottenham và Brighton, thế nhưng vẫn dễ dàng đánh bại Quỷ đỏ bằng lối chơi sắc bén và khả năng dứt điểm lạnh lùng.

Nguy cơ của thầy Bồ

Trong khi Pep Guardiola sau trận chia sẻ rằng ông hy vọng chiến thắng derby sẽ mở ra chuỗi trận tích cực cho Man City, thì phía bên kia, HLV Ruben Amorim tiếp tục phải đối diện với khủng hoảng niềm tin. Dù ông khẳng định bản thân còn đau khổ hơn người hâm mộ, nhưng những con số không biết nói dối: Man United đã chìm sâu vào khởi đầu tệ hại nhất kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, những chuyên gia phân tích thậm chí đưa ra xác suất Quỷ đỏ xuống hạng cao hơn khả năng họ cán đích trong tốp 5. Đáng chú ý, Ban lãnh đạo MU, đặc biệt là tập đoàn Ineos, những người đã rót tiền để tái thiết CLB, vẫn đang thể hiện sự kiên nhẫn với Amorim.

Tân binh Mbeumo chưa thể chứng minh giá trị của mình. Ảnh: EPA.

Nhưng ở Old Trafford, sự kiên nhẫn luôn có giới hạn. Người hâm mộ ngày càng mất niềm tin, và tiếng la ó đã vang lên từ khán đài sau mỗi thất bại. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về tương lai của HLV Ruben Amorim trở thành chủ đề nóng hổi. Liệu ông có bị sa thải nếu Man United không thể thắng Chelsea trong trận đấu sắp tới tại Old Trafford?

Giới chuyên môn đồng loạt dự đoán rằng, nếu MU tiếp tục chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng trong tháng tới, khả năng Amorim bị sa thải là rất lớn. Premier League vốn khắc nghiệt và không cho phép các HLV thất bại quá lâu. Nhiều HLV tài năng trong quá khứ cũng từng phải trả giá bằng chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford. Điều này đồng nghĩa, nếu không nhanh chóng xoay chuyển tình thế, Amorim hoàn toàn có thể trở thành “nạn nhân” tiếp theo trong danh sách dài những HLV thất bại sau thời Sir Alex Ferguson.

Vấn đề cốt lõi là triết lý 3-4-3 của Amorim đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ở Sporting, hệ thống này từng giúp ông thành công, nhưng Premier League lại là môi trường khốc liệt hơn nhiều. Việc thiếu những cầu thủ phù hợp, cộng thêm sức ép từ truyền thông và sự thiếu kiên nhẫn từ người hâm mộ, khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn.

Gánh nặng áp lực cho HLV Ruben Amorim ngày càng lớn, sau 4 trận ở Premier League, đội bóng của ông mới có 4 điểm, xếp thứ 14. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, HLV Ruben Amorim vẫn kiên định: “Tôi sẽ cống hiến hết mình, luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho CLB. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng. Tôi đang chịu đựng nhiều hơn họ (người hâm mộ)”. Lời thú nhận của ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha cho thấy sự quyết tâm, nhưng có lẽ điều mà Man United cần lúc này là những kết quả cụ thể.

Cuộc chạm trán với Chelsea vào cuối tuần sẽ không đơn thuần gói gọn trong 90 phút. Nó có thể được xem như phán quyết cho tương lai của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford. Nếu chủ nhà thất bại, áp lực từ cả người hâm mộ, truyền thông và giới chủ sẽ dồn nén tới mức khó có thể cứu vãn.

Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp Amorim kéo dài thêm chút thời gian để chứng minh mình xứng đáng được tin tưởng. Nhưng với thực tế hiện tại, ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng khả năng ông bị sa thải đang đến gần hơn bao giờ hết.