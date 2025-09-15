Keane chỉ trích bình luận của Amorim sau trận thua của MU 15/09/2025 15:47

HLV Ruben Amorim đã bảo vệ đội MU của mình sau trận thua 3-0 trong trận derby Manchester trước Man City ở vòng 4 Premier League trên sân khách Etihad, nhưng huyền thoại của "quỷ đỏ" Roy Keane cảm thấy rằng vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha nên tức giận với màn trình diễn của họ. Keane chỉ trích bình luận của Amorim sau trận thua của MU.

Cựu đội trưởng của Manchester United Roy Keane không mấy ấn tượng khi nghe Ruben Amorim bảo vệ đội Manchester United của mình sau khi chứng kiến ​​họ thua toàn diện trước Manchester City trong trận derby.

Quỷ đỏ đã bị đội bóng của Pep Guardiola đánh bại 3-0, đội bóng đã dành những lời tri ân sâu sắc cho huyền thoại quyền Anh và cũng là một fan cuồng nhiệt của City, Ricky Hatton, sau khi nhận tin buồn về sự ra đi của ông vào đầu ngày. Phil Foden mở tỷ số ở phút 18 trước khi Erling Haaland lập cú đúp sau giờ nghỉ, giúp Man City kết thúc trận derby một cách hoàn hảo, buộc Amorim và MU phải chịu thêm một ngày thi đấu đáng quên.

Mặc dù màn trình diễn kém cỏi, Amorim vẫn từ chối đổ lỗi cho các cầu thủ sau trận đấu, nói với Sky Sports (Anh) rằng ông cảm thấy mọi người trong đội đã nỗ lực hết mình và không đổ lỗi cho họ về kết quả này. Tuy nhiên, Keane lại có quan điểm khác và cho rằng HLV người Bồ Đào Nha nên "nổi cơn thịnh nộ" sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình thua trong trận derby.

Keane chỉ trích bình luận của Amorim sau trận thua của MU. ẢNH: EPA

"HLV Ruben Amorim nói rằng ông ấy không quá tức giận, ông ấy hài lòng với nỗ lực của đội... họ đã thua 3-0 trong một trận derby Manchester. Bạn nên tức giận, bạn nên phẫn nộ", chuyên gia Roy Keane bình luận trên Sky Sports cho biết, "Amorim đang nói về những khoảnh khắc, nhưng trận đấu bóng đá được định đoạt bởi những khoảnh khắc.

Dường như lúc nào cũng có những khoảnh khắc của đối thủ hơn là Manchester United vào thời điểm này, và tôi đang bao gồm cả những đội như Grimsby nữa. Amorim nên nổi cơn thịnh nộ, tôi thích những HLV giàu cảm xúc, nhưng tôi cũng thích HLV của mình thể hiện sự tức giận. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh ngồi trong phòng thay đồ sau khi thua 0-3 trong một trận derby và mọi người đều hỏi "chúng ta đã cố gắng hết sức chưa?"".

Thất bại trước Man City trong trận derby đồng nghĩa với việc MU chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận mở màn Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khi được hỏi về vị thế hiện tại của MU sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU đã lên tiếng bảo vệ đội bóng: "Chúng tôi phải đối đầu với một HLV đã giành bảy chức vô địch Ngoại hạng Anh và chúng tôi đang xây dựng mọi thứ, cố gắng chiến đấu với những đội bóng này. Tôi sẽ không tự bào chữa cho mình, câu hỏi luôn là cố gắng bảo vệ bản thân.

Chúng tôi cần phải làm tốt hơn. Nếu nhìn vào trận đấu, năm ngoái chúng tôi đã hòa và thắng Man City, còn hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn một chút, nhưng xét về những chi tiết nhỏ thì rõ ràng là chưa đủ. Chúng tôi đang xây dựng mọi thứ nhưng tất nhiên chúng tôi cần phải thắng.

Tôi không vui. Tôi không thấy cầu thủ nào trong đội không chơi hết mình. Phần còn lại là lỗi của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi có thể chạy nhiều hơn, nhưng hôm nay tôi không có cảm giác đó. Đó là lỗi của tôi, không phải lỗi của họ, và tôi chấp nhận điều đó.

Tôi biết người hâm mộ của chúng tôi rất khó chịu, nhưng một lần nữa, tôi không thể chỉ ra một cầu thủ nào thiếu nỗ lực. Với sự hiểu biết về trận đấu, chúng tôi có thể cải thiện, nhưng đó là lỗi của tôi, và chúng tôi có thể cải thiện".