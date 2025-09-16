Real đụng độ nảy lửa Marseille và tham vọng lớn của ngôi sao Mbappe 16/09/2025 12:10

(PLO)- HLV Xabi Alonso của Real Madrid đã lên tiếng trấn an dư luận trước thềm trận mở màn Champions League gặp Marseille vào rạng sáng 17-9 và nói nhiều về tham vọng của ngôi sao Mbappe.

Alonso khẳng định ngôi sao Mbappe không hề cảm thấy áp lực phải giành chức vô địch ngay lập tức, dù đây là mùa giải đầu tiên của anh tại Santiago Bernabeu. Với Real Madrid từng 15 lần bước lên đỉnh châu Âu, chức vô địch Champions League luôn là mục tiêu tối thượng, nhưng HLV Xabi Alonso cho rằng hành trình của Mbappe cùng Los Blancos mới chỉ bắt đầu.

“Cậu ấy không lo lắng chút nào. Tất cả chúng tôi đều hiểu đây là một dự án dài hạn, với nhiều thử thách và khát vọng phía trước”, HLV Alonso chia sẻ trong buổi họp báo trước trận tiếp Marseille, “Chắc chắn, một trong những mục tiêu lớn là Champions League, và chúng tôi hy vọng có thể chinh phục sớm hơn kế hoạch ban đầu. Nhưng Mbappe là một phần trong hành trình ấy, chứ không phải chịu gánh nặng riêng lẻ”.

Mbappe, 26 tuổi, gia nhập Real Madrid mùa hè năm ngoái sau nhiều năm gắn bó với Paris Saint-Germain. Trớ trêu thay, ngay khi anh rời đi, PSG lại lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang Champions League. Thực tế này khiến giới truyền thông liên tục đặt câu hỏi về khát vọng của ngôi sao Mbappe, nhưng Alonso cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến tâm lý của cậu học trò.

HLV Alonso cho biết hành trình chinh phục Champions League của ngôi sao Mbappe mới chỉ bắt đầu ở một đội bóng đã từng 15 lần đăng quang. Ảnh: EPA.

Cũng trong cuộc họp báo, Alonso bất ngờ mang đến tin vui cho người hâm mộ khi điền tên Jude Bellingham vào danh sách thi đấu. Tiền vệ người Anh đã phẫu thuật vai hồi tháng 7 và được dự đoán phải ngồi ngoài lâu hơn. Tuy vậy, quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và Bellingham cùng Eduardo Camavinga đều có cơ hội trở lại sớm hơn dự kiến. Dù chưa chắc ra sân, sự hiện diện của họ trong đội hình đã tạo nên cú hích tinh thần cho Real Madrid.

Trước đó, ngôi sao Mbappe từng có lần chạm trán đội bóng cũ PSG ở Club World Cup mùa hè, nhưng không để lại dấu ấn khi Real bị loại với thất bại nặng nề 0-4. Khi ấy, anh gặp vấn đề về dạ dày và chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng mọi chuyện đã khác. Ngay khi La Liga khởi tranh, Mbappe nhanh chóng chứng minh giá trị với bốn bàn thắng sau bốn trận, trở thành đầu tàu trên hàng công và là niềm hy vọng số một của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Bệnh viêm dạ dày ruột khiến cậu ấy không thể hiện hết khả năng tại Club World Cup”, Alonso lý giải, “Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Mbappe là một trong những thủ lĩnh thực sự của đội bóng. Cậu ấy có kinh nghiệm, bản lĩnh và ảnh hưởng lớn đến các đồng đội”.

Tiểu tướng Bellingham trở lại sau chấn thương là tin vui cho đội chủ sân Bernabeu trong trận mở màn cuộc chơi lớn châu Âu. Ảnh: EPA.

Real Madrid bước vào mùa giải này với khát vọng viết tiếp lịch sử. Trong 12 mùa gần nhất, họ đã sáu lần đăng quang Champions League, một kỷ lục khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải nể sợ. Nhưng với Alonso, sức ép từ quá khứ không phải gánh nặng mà là động lực: “Được dẫn dắt Real ở đấu trường này là một vinh dự to lớn. Đúng là trách nhiệm rất lớn, nhưng đó cũng là đặc ân hiếm có trong bóng đá. Tôi muốn các cầu thủ của mình tận hưởng áp lực ấy”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Roberto De Zerbi của Marseille tỏ ra bình thản trước thông tin Bellingham và Camavinga có thể tái xuất. “Điều đó không thay đổi gì trong kế hoạch của chúng tôi”, ông nói, “Tôi biết họ đều là những cầu thủ tuyệt vời, nhưng Real Madrid luôn có 11 người trên sân, và bất kỳ ai cũng đủ sức tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi phải chuẩn bị để đối mặt với điều đó”.

HLV De Zerbi khẳng định Marseille sẽ bước vào trận đấu với sự tôn trọng nhưng không hề sợ hãi. “Chúng tôi cần chơi một trận đấu thật tốt để có kết quả tích cực. Real Madrid là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới, nhưng mục tiêu của chúng tôi là thể hiện bản thân, cống hiến cho người hâm mộ và chứng minh chúng tôi có thể cạnh tranh ở sân chơi này”.

Chân sút người Pháp và đồng đội là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League danh giá. Ảnh: EPA.

Cuộc chạm trán tại Bernabeu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Real Madrid mong mỏi đây là thời cơ cho ngôi sao Mbappe và Alonso chứng minh tham vọng Champions League không chỉ là lời nói suông. Với Marseille là thử thách cực đại để họ kiểm nghiệm bản lĩnh và khát vọng trở lại bản đồ bóng đá châu Âu.

Khi bóng lăn, tâm điểm sẽ hướng về Kylian Mbappe. Anh đến Madrid để viết nên trang sử mới trong sự nghiệp và khẳng định bản thân ở đấu trường khắc nghiệt nhất. Và cho dù HLV Alonso khẳng định chân sút người Pháp không chịu áp lực, thì ngọn lửa kỳ vọng từ hàng triệu madridista chắc chắn sẽ là động lực thôi thúc ngôi sao Mbappe tiến về phía trước.

Champions League luôn là nơi định danh những ngôi sao vĩ đại, và mùa giải này có thể chính là lúc ngôi sao Mbappe bắt đầu hành trình của riêng mình trong màu áo trắng Hoàng gia Tây Ban Nha.