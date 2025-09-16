Bất ngờ V-League và giải hạng Nhất thay đổi luật chơi 16/09/2025 16:17

(PLO)- Giải vô địch quốc gia đi đến vòng thứ 4 căng thẳng, nhưng mới đây VFF đã chính thức phê duyệt thay đổi quan trọng liên quan đến suất lên, xuống hạng ở V-League và giải hạng Nhất, tạo ra một diện mạo mới cho cuộc đua sinh tử ở cả hai giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu.

Sự thay đổi của VFF ở cuộc chơi V-League và giải hạng Nhất đột ngột thay đổi cho phù hợp với tình thế. Nếu như đầu mùa giải, điều lệ quy định rằng sẽ có hai đội cuối bảng V-League phải xuống hạng trực tiếp, thì nay công thức đã được điều chỉnh: chỉ có đội đứng cuối bảng phải rớt hạng, trong khi đội áp chót sẽ được trao cơ hội đá trận play off để tranh vé ở lại.

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc giải hạng Nhất quốc gia cũng điều chỉnh suất thăng hạng. Thay vì hai suất lên hạng trực tiếp, giờ đây chỉ còn một suất chắc chắn cùng một suất phải bước vào trận đấu play off với đội áp chót V-League. Như vậy, có thể hiểu V-League chỉ còn 1,5 suất xuống hạng và hạng Nhất cũng chỉ còn 1,5 suất thăng hạng. Đây là phép cân đối mang tính kỹ thuật và góp phần định hình lại cuộc đua trụ hạng lẫn thăng hạng trong phần còn lại của mùa giải.

Đối với các đội bóng đang phải vật lộn ở nhóm cuối bảng như HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng hay Thanh Hóa, thông tin này chẳng khác nào một liều thuốc tinh thần. Bởi lẽ, thoát khỏi vị trí thứ 14 (cuối bảng) dường như là thử thách dễ thở hơn nhiều so với việc phải vươn lên tránh cả vị trí thứ 13 lẫn 14 như điều lệ ban đầu. Điều đó giúp cuộc chiến trụ hạng bớt phần khắc nghiệt, đồng thời tăng thêm tính cạnh tranh ở sân chơi hạng Nhất, nơi nhiều CLB đang nuôi giấc mơ V-League.

SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa nhẹ nhõm phần nào khi luật chơi của V-League và giải hạng Nhất thay đổi. Ảnh: CCT.

Thực tế cho thấy, lịch sử các trận play off giữa các đội V-League và giải hạng Nhất trong suốt 20 năm qua đang nghiêng về phía những CLB chơi ở giải cao hơn. Trong tổng số 12 trận được tổ chức, có đến 9 lần đội bóng ở V-League giành chiến thắng và tiếp tục trụ lại. Tỷ lệ áp đảo này lên tới 75%, cho thấy sự chênh lệch về kinh nghiệm, bản lĩnh và chất lượng đội hình ở giải V-League và giải hạng Nhất.

Những đội bóng từng thành công trong các trận cầu sinh tử gần đây có thể kể đến Long An (2016), Nam Định (2018), Thanh Hóa (2019), Hà Tĩnh (2023-2024) và SHB Đà Nẵng (2024-2025). Đặc biệt, CLB SHB Đà Nẵng mùa trước đã đánh bại Trường Tươi Bình Phước (nay là Đồng Nai) 2-0 để giữ suất chơi V-League, khẳng định kinh nghiệm thực chiến vẫn là yếu tố then chốt. Dẫu vậy, không phải lúc nào đại diện V-League cũng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Lịch sử cũng ghi nhận ba cú sốc, khi những đội bóng tưởng chừng chắc suất đã phải nếm trái đắng. Hải Phòng từng thua Huế trên loạt luân lưu đầy căng thẳng vào năm 2006, Bình Định gục ngã 0-1 trước Đồng Tháp tại sân Thống Nhất, còn An Giang thất thủ trước Cần Thơ trong trận cầu quyết định. Những ví dụ này cho thấy, play off chưa bao giờ là chặng đường dễ dàng, và bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra khi mọi thứ được định đoạt trong 90 phút, thậm chí là trên chấm 11m.

Các cầu thủ trẻ HA Gia Lai mùa này lại có dấu hiệu phải chống chọi với khả năng rớt hạng. Ảnh: CCT.

Nếu cuộc đua trụ hạng ở V-League phần nào hạ nhiệt nhờ thay đổi công thức, thì ở hạng Nhất, không khí lại nóng hơn bao giờ hết. Sân chơi này hứa hẹn những màn cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều đội bóng giàu tham vọng.

Trường Tươi Đồng Nai, á quân mùa trước, tiếp tục cho thấy khát khao lên chơi V-League, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng loạt ứng viên khác như TP.HCM đang muốn nhanh chóng trở lại, hay những gương mặt giàu tiềm năng như Bắc Ninh, Quảng Ninh và Phú Thọ. Mỗi đội đều có cơ hội tạo bất ngờ, và suất play-off chính là cánh cửa để biến tham vọng thành hiện thực.

Sự điều chỉnh của VFF cũng có thể được nhìn nhận ở góc độ chiến lược. Việc giảm số suất xuống hạng trực tiếp giúp V-League duy trì tính ổn định cho các CLB, tránh tình trạng “chảy máu lực lượng” hoặc khủng hoảng tài chính khi quá nhiều đội phải rớt hạng trong một mùa. Đồng thời, suất play off cũng mang đến tính cạnh tranh và kịch tính cao, thu hút sự quan tâm của khán giả. Những trận cầu này luôn mang tính sống còn, giàu cảm xúc và trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu.