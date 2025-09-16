Đương kim vô địch Champions League và thách thức trước mùa giải mới 16/09/2025 16:07

(PLO)-Đương kim vô địch Champions League - Paris Saint Germain (PSG) khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương với e ngại liệu họ có thể “trụ” được với lịch thi đấu dày đặc.

HLV Enrique gãy xương đòn trong một tai nạn đạp xe. Ảnh: EPA

Đương kim vô địch Champions League sẽ tiếp đón Atalanta lúc 2 giờ ngày 18-9. Tức 3,5 tháng sau màn hủy diệt Inter Milan 5-0 ở trận chung kết mùa trước.

Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Luis Enrique cũng sẽ phải tiếp đón Bayern Munich, Tottenham Hotspur và Newcastle United, đồng thời hành quân tới sân của Barcelona, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao và Sporting Lisbon.

Đó đều là những trận đấu khó, mặc dù khởi đầu kém cỏi của PSG ở Champions League mùa trước đã cho thấy họ không nhất thiết phải đạt phong độ đỉnh cao ngay từ đầu.

Các nhà vô địch Pháp đã thua 3/8 trận vòng bảng mùa trước, nhưng vẫn lần đầu tiên đăng quang giải đấu số một châu Âu nhờ màn trình diễn rực rỡ kể từ đầu năm trở đi.

Tuy nhiên theo Reuters, lo ngại hiện tại là những nỗ lực quá sức của mùa giải trước có thể sẽ để lại hệ quả.

Đương kim vô địch Champions League đã chơi tổng cộng 65 trận trong mùa 2024-25. Bao gồm 17 trận ở Champions League và 7 trận ở Club World Cup, và hành trình khép lại bằng thất bại 0-3 trước Chelsea vào giữa tháng 7.

Chỉ ba tuần sau, PSG đã trở lại tập huấn tiền mùa giải. Thêm một tuần nữa, đá tiếp trận mùa giải mới gặp Tottenham ở Siêu cúp châu Âu.

Suốt một tháng qua, PSG đã vô địch Siêu cúp sau loạt sút luân lưu – thắng cả 4 trận đầu tiên ở Ligue 1, nhưng dấu hiệu mệt mỏi từ lịch thi đấu dày đặc đã bắt đầu lộ rõ với đương kim vô địch Champions League.

Ousmane Dembele và Desire Doue phải ngồi ngoài vài tuần vì chấn thương khi phục vụ ĐT Pháp, trong khi Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in và Lucas Beraldo đều phải rời sân vì chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Lens.

“Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Đây là thời điểm hơi khó khăn cho chúng tôi vì có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Tôi vẫn bình tĩnh và hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua được”, HLV Enrique băng bó tay sau khi gãy xương đòn trong một tai nạn đạp xe chia sẻ.

Không phải nhờ may mắn mà PSG đã tránh được những ca chấn thương nghiêm trọng mùa trước, mà còn nhờ rất nhiều vào cách HLV quản lý đội hình. Có tới 19 cầu thủ PSG thi đấu hơn 1.000 phút trong mùa 2024-25, con số ngang bằng với Real Madrid và Barcelona.

Tuy nhiên, Club World Cup chắc chắn đã để lại tác động, do thường diễn ra dưới cái nóng gay gắt và phải di chuyển liên tục khắp nước Mỹ. PSG chỉ sử dụng 19 cầu thủ tại giải này, trong khi Chelsea dùng tới 27 – và ở trận chung kết, đại diện nước Pháp kiệt sức và hoàn toàn bị áp đảo.

Nếu tiếp tục tiến sâu ở Champions League, PSG dự kiến sẽ phải chơi ít nhất 55 trận trong mùa này, chưa kể FIFA Intercontinental Cup vào tháng 12. Bên cạnh đó, còn kỳ World Cup diễn ra vào cuối mùa giải, khi phần lớn cầu thủ PSG cũng sẽ góp mặt.

Năm nay sẽ càng căng thẳng hơn với Achraf Hakimi – người chơi nhiều phút nhất cho PSG mùa trước – bởi anh cũng sẽ là trụ cột của Morocco khi họ đăng cai Cúp châu Phi (CAN) vào tháng 12 và tháng 1-2026.

PSG không có “phương án dự phòng” nào có thể trám vị trí hậu vệ phải Hakimi. Đây cũng là điều gây bất ngờ khi PSG không bổ sung thêm cầu thủ cần thiết trong kỳ chuyển nhượng.

“Chấn thương của các cầu thủ ngôi sao chỉ là phần nổi của cuộc khủng hoảng khối lượng thi đấu mà bóng đá chuyên nghiệp đang phải đối mặt, và nó không có gì bất ngờ. Tác động này không chỉ ảnh hưởng đến cầu thủ, mà ngày càng tác động nhiều hơn tới các CLB, đội tuyển quốc gia, người hâm mộ và cả các giải đấu”, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro đưa ra tuyên bố.

Dù có nhiều lo ngại, bầu không khí của nhà đương kim vô địch Champions League vẫn tràn đầy háo hức khi họ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.

“Đây là một khoảnh khắc đặc biệt. Chúng tôi hiểu giải đấu này khó khăn đến mức nào, nhưng chúng tôi vẫn thoải mái và hy vọng sẽ thể hiện tốt ở trận mở màn”, HLV Enrique nhấn mạnh.