Nhà vô địch World Cup treo giày tuổi 31 16/09/2025 13:13

Nguyên nhân nhà vô địch World Cup 2018, trung vệ Samuel Umtiti chia tay sân cỏ là vì vấn đề ở đầu gối. Umtiti là tác giả bàn thắng quyết định giúp Pháp đánh bại Bỉ ở bán kết để vào chung kết thắng Croatia 4-2.

Trung vệ Samuel Umtiti là một trong “ngũ thần” chủ chốt mang lại ngôi vô địch World Cup lần thứ 2, World Cup 2018 cho Pháp. Samuel Umtiti được ban chuyên môn của World Cup diễn ra tại Nga này đánh giá là “5 trụ cột” mang lại ngôi vô địch cho tuyển Pháp, cùng với Griezmann, Mbappe, thủ môn Hugo Lloris và Kante.

Nhà vô địch World Cup Samuel Umtiti chia tay sân cỏ ở tuổi 31. Ảnh:X/Barcelona

Cựu trung vệ Barcelona có vấn đề về gối, cụ thể là sụn gối bị thoái hóa không thể hồi phục, càng vận động nặng, việc thoái hóa càng diễn ra nhanh khiến đau đớn và có nguy cơ tổn hại nặng hơn. Trước sự khó khăn này, nhà vô địch World Cup 2018 Samuel Umtiti đã chọn cách treo giày, giã từ sân cỏ.

Viết dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình, nhà vô địch World Cup Samuel Umtiti chia sẻ: “Sau sự nghiệp thăng trầm, cao có, thấp có và đau đớn vì chấn thương, đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt. Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ, tôi cám ơn bóng đá. Tôi không hối tiếc gì khi đưa ra quyết định này. Tôi cám ơn những CLB tôi đã đi qua, các chủ tịch CLB, HLV, những đồng đội đã cùng làm việc với tôi".

Nhà vô địch World Cup 2018 Samuel Umtiti là sản phẩm của học viện bóng đá Olympique Marseille. Năm 2016 anh gia nhập Barcelona và trở thành “chốt chặn” vững chãi của CLB xứ Catalan. Ở đó, Umtiti có 7 danh hiệu, trong đó 2 La Liga qua 133 trận, CLB cuối cùng mà Samuel Umtiti phục vụ là Lille thuộc Ligue 1.