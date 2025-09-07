PSG giận dữ khi tuyển Pháp để ngôi sao Dembele chấn thương 07/09/2025 15:52

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) đang trải qua những ngày đầy sóng gió khi liên tiếp đón nhận tin dữ từ cả đội tuyển quốc gia và phòng y tế, với sự cố mới nhất của ngôi sao Dembele.

Ousmane Dembele, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của PSG, đã dính chấn thương nghiêm trọng trong màu áo đội tuyển Pháp, và sự việc này đã khiến ban lãnh đạo CLB vô cùng tức giận.

Trong trận giao hữu với Ukraine vào cuối tuần qua, HLV Didier Deschamps bất ngờ tung ngôi sao Dembele vào sân ngay trong hiệp một, bất chấp việc tiền đạo này mới dính chấn thương gân kheo trái trong trận đấu với Toulouse ở Ligue 1 cuối tuần trước. Quyết định này đã khiến PSG cảm thấy khó hiểu, thậm chí là "vô lý", theo nguồn tin của ESPN.

Quả nhiên, kịch bản tồi tệ đã xảy ra: ngôi sao Dembele phải rời sân ở phút 81 với chấn thương gân kheo bên phải. Các xét nghiệm y tế sau đó xác nhận tiền đạo 28 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng sáu tuần. Đây là một tổn thất cực lớn cho PSG.

Chân sút của PSG phải nghỉ khoảng 6 tuần do chấn thương khi khoác áo tuyển Pháp. Ảnh: EPA.

Cầu thủ từng được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng sẽ chắc chắn bỏ lỡ trận mở màn Champions League với Atalanta, chuyến làm khách tại Camp Nou gặp Barcelona, và nhiều khả năng cả trận đấu quan trọng trên đất Đức với Bayer Leverkusen. Tại đấu trường Ligue 1, anh cũng sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với kình địch Marseille và một loạt trận khác.

Với phong độ bùng nổ từ đầu mùa, sự vắng mặt của ngôi sao Dembele đã khiến HLV Luis Enrique mất đi một quân bài chiến lược nơi hàng công.

Trước làn sóng chỉ trích, Deschamps đã lên tiếng bảo vệ lựa chọn của mình. Ông khẳng định Dembele hoàn toàn đủ điều kiện ra sân theo đánh giá y tế. “Nếu không đảm bảo thể lực, tôi sẽ không để cậu ấy thi đấu. Đây là chấn thương ở bên chân kia, điều này có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào khác,” ông thầy người Pháp chia sẻ sau trận.

PSG tổn thất nặng nề khi ngôi sao Dembele lẫn nhà cầm quân Luis Enrique gặp tai nạn. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu đi sự giận dữ của ban lãnh đạo PSG, những người cho rằng cầu thủ quan trọng của họ đã bị mạo hiểm một cách không cần thiết trong một trận đấu giao hữu.

Không chỉ Dembele, một ngôi sao khác của PSG là Desire Doue cũng phải rời sân sớm trong cùng trận đấu sau khi dính chấn thương cơ bắp chân phải. CLB thông báo anh sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng bốn tuần. Việc mất cùng lúc hai cầu thủ tấn công quan trọng khiến đội hình của PSG trở nên mong manh, đặc biệt khi Champions League chuẩn bị khởi tranh.

Như thể những rắc rối chưa đủ, PSG còn phải đón nhận thêm một tin sét đánh. HLV Luis Enrique gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đạp xe ở ngoại ô Paris. Cú ngã mạnh khiến ông bị gãy xương đòn và phải nhập viện phẫu thuật ngay lập tức. Dù ca phẫu thuật thành công, việc ông phải tạm thời nghỉ ngơi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội bóng thủ đô. Đội ngũ trợ lý sẽ phải tạm thời đảm nhận công việc huấn luyện trong những ngày tới, ít nhất cho đến khi Enrique hồi phục.

Ngôi sao Dembele không có mặt trong đội hình PSG trên cả 3 mặt trận lớn. Ảnh: EPA.

Những sự kiện này đã khiến PSG trải qua một cuối tuần u ám. Từ chỗ tràn đầy tự tin với đội hình mạnh mẽ và phong độ cao, họ bỗng đối diện nguy cơ khủng hoảng lực lượng trong giai đoạn quan trọng. Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi những mục tiêu lớn như Champions League đang ở rất gần, còn nội bộ lại mất đi sự ổn định.

Trong bóng đá, chấn thương là điều khó tránh, nhưng trường hợp của ngôi sao Dembele lại gợi lên nhiều tranh cãi. PSG cho rằng đội tuyển Pháp đã quá mạo hiểm với một cầu thủ vừa hồi phục, trong khi HLV Deschamps khẳng định đó là quyết định dựa trên y khoa và tình trạng thực tế. Dù lý do là gì, kết quả cuối cùng vẫn khiến PSG chịu thiệt thòi nặng nề. Giờ đây, nhiệm vụ của họ là nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế để không đánh mất sự cạnh tranh trên cả ba mặt trận.