Liverpool lên kế hoạch hạn chế thời gian thi đấu của Salah 16/09/2025 12:39

HLV Arne Slot đã nhấn mạnh vai trò mới của Mohamed Salah tại Liverpool với kế hoạch thay người của người. Theo đó, Liverpool lên kế hoạch hạn chế thời gian thi đấu của Salah khi hàng công của họ có quá nhiều nhân sự chất lượng.

Mohamed Salah là người ghi bàn thắng quyết định vào phút chót giúp Liverpool đánh bại Burnley 1-0 ở vòng 4 Premier League để giữ vững thành tích toàn thắng, nhưng HLV Arne Slot thừa nhận sẽ có lúc ông phải loại cầu thủ người Ai Cập này ra khỏi đội hình vì Liverpool có quá nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công.

Arne Slot thừa nhận việc rút Mohamed Salah ra khi Liverpool đang tìm kiếm bàn thắng là điều "có thể sẽ xảy ra". Nhưng chiến lược gia người Hà Lan này nghĩ rằng việc rút ngôi sao 33 tuổi người Ai Cập ra nghỉ là điều xảy ra thường xuyên, ít nhất là trong mùa giải này.

Liverpool một lần nữa lại giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ khi Salah sút tung lưới đội Burnley đầy kiên cường của HLV Scott Parker. Burnley phải chịu một quả phạt đền ở phút bù giờ sau pha để bóng chạm tay của Hannibal Mejbri, và Salah đã ghi bàn thắng quyết định để Liverpool tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo với 4 trận toàn thắng tại Premier League.

Salah đã ký hợp đồng mới với Liverpool bất chấp nhiều đồn đoán rằng anh sẽ rời Anfield. Tiền đạo này đã ghi rất nhiều bàn thắng cho The Kop. Nhưng với việc Salah đã gần 34 tuổi, người ta đang đặt ra câu hỏi về sức bền và tầm ảnh hưởng lâu dài của anh, đặc biệt là sau kỳ chuyển nhượng mùa hè Liverpool rầm rộ nâng cấp hàng công.

Liverpool lên kế hoạch hạn chế thời gian thi đấu của Salah. ẢNH: EPA

HLV Arne Slot giờ đây có quá nhiều lựa chọn ở hàng công, sau khi đã chiêu mộ Alexander Isak, Hugo Ekitike và Florian Wirtz. Ông cần phải cố gắng sử dụng tất cả "vũ khí" của mình. Khi được truyền thông hỏi liệu ông có cân nhắc việc rút Salah ra hay không, vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông "đã cân nhắc gần như mọi sự thay đổi người".

HLV Arne Slot thú nhận đôi khi Salah có thể bị thay ra nghỉ, đó là dấu hiệu cho thấy Liverpool không còn quá phụ thuộc vào việc cầu thủ người Ai Cập luôn là người hùng của họ nữa.

HLV Arne Slot của Liverpool cho biết: "Thay Mo Salah ra nghỉ nếu bạn cần một bàn thắng ư? Điều đó có thể sẽ xảy ra trong mùa giải này hoặc có thể là mùa giải tới, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra thường xuyên".

Liverpool bắt đầu trận đấu với Burnley với Ekitike, Salah, Wirtz và Cody Gakpo trong đội hình xuất phát. Cầu thủ trẻ Rio Ngumoha và Federico Chiesa đều có tên trong danh sách dự bị, trong khi tân binh Alexander Isak vắng mặt vì anh cần thời gian đạt 100% thể lực.

HLV Arne Slot thừa nhận tiền đạo người Thụy Điển có thể sẽ ra sân vào giữa tuần khi Liverpool bắt đầu tham dự Champions League. Isak đã không chơi 1 trận chính thức nào sau vụ lùm xùm đòi chia tay Newcastle để được gia nhập Liverpool. Bây giờ, Slot rất muốn Isak sớm trở lại. Sự xuất hiện của Isak chắc chắn sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực lên Salah, người đã ghi 34 bàn mùa trước, gần gấp đôi người đồng đội gần nhất.

Slot nói về Isak: "Giờ đây, Isak có thể chơi tối thiểu 45 trận vào thứ Tư hoặc thứ Bảy, thậm chí có thể nhiều hơn một chút. Nhưng nếu Isak chơi 45 phút vào giữa tuần thì đừng mong đợi cậu ấy chơi 45 phút hoặc hơn vào cuối tuần vì theo chúng tôi, cơ thể của Isak chưa sẵn sàng cho điều đó".