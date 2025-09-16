'MU nên tôn trọng tôi hơn nếu họ không muốn tôi ra đi' 16/09/2025 07:01

(PLO)- "MU nên tôn trọng tôi hơn nếu họ không muốn tôi ra đi", đó là lời chia sẻ của một danh thủ người Argentina.

Ranh giới giữa hai đội bóng kình địch MU và Manchester City nghĩa là hiếm khi có vụ chuyển nhượng nào xảy ra giữa hai đội, nhưng một ngôi sao đã thực hiện động thái chấn động chuyển từ "quỷ đỏ" sang "Man xanh" sau khi cảm thấy bị coi thường tại Old Trafford. "MU nên tôn trọng tôi hơn nếu họ không muốn tôi ra đi", Carlos Tevez thẳng thừng tuyên bố trước đây.

Ngôi sao người Argentina Carlos Tevez tiết lộ rằng việc bị Manchester United thiếu tôn trọng chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định gây tranh cãi khi anh chuyển đến thi đấu cho kình địch của "quỷ đỏ" là Manchester City. Tevez là một trong số 14 cầu thủ từng khoác áo cả hai CLB thành Manchester, và anh đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể ở cả hai đội bóng kình địch này.

Sau khi ký hợp đồng hai năm với MU dưới dạng cho mượn, Tevez nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Sát cánh cùng Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, tiền đạo Tevez đã ghi 19 bàn trên mọi đấu trường ngay trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, góp công lớn giúp MU giành cả hai chức vô địch Premier League và Champions League.

Mặc dù giành thêm một danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và giành chức vô địch League Cup đầu tiên cùng MU, Tevez vẫn phải chịu sự cạnh tranh từ tân binh của MU Dimitar Berbatov. Việc Tevez chỉ được ra sân 18 trận ở Premier League so với 31 trận trong mùa giải đầu tiên khiến anh không hài lòng. Và Tevez đã tuyên bố rõ ràng rằng mình sẽ rời MU sau khi hợp đồng cho mượn hết hạn.

Tevez nói, "MU nên tôn trọng tôi hơn nếu họ không muốn tôi ra đi". ẢNH: EPA

Khi trả lời tạp chí Loaded vào thời điểm đó, Carlos Tevez chia sẻ: "Tôi nghĩ mình xứng đáng được tôn trọng hơn những gì đã thể hiện. Thật kỳ lạ. Năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, tôi là một phần của đội và cảm thấy mình quan trọng với HLV và CLB.

Nhưng sang mùa thứ hai, một thay đổi lớn đã xảy ra. Tôi không được giao tiếp với HLV và bắt đầu cảm thấy mình không được chào đón. Mọi cầu thủ bóng đá đều nói rằng nếu họ cảm thấy không được chào đón, thì đó chính là khởi đầu của sự kết thúc".

Bất chấp tuyên bố của Tevez rằng cảm giác không được chào đón đã thúc đẩy anh ra đi, cựu giám đốc điều hành của MU, David Gill, lại đưa ra một góc nhìn trái ngược về tình hình. Từng gắn bó 16 năm tại MU và giữ chức giám đốc điều hành từ năm 2003 đến 2013, David Gill, 68 tuổi tin rằng việc Tevez ra đi là vì người đại diện của anh muốn đảm bảo những điều khoản hấp dẫn hơn tại Man City.

Phát biểu trên podcast Five của Rio Ferdinand, David Gill nói: "Chà, về Tevez, chúng tôi đã có cậu ấy trong hai năm. Chúng tôi có quyền mua cậu ấy với giá 25,5 triệu bảng Anh và chúng tôi đã thực hiện quyền đó. Tôi nghĩ Tevez sẽ hiểu rõ điều này hơn tôi, nhưng trong khi mùa giải đầu tiên, chúng tôi có cậu ấy, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo ở hàng tiền đạo, thì mùa giải thứ hai chúng tôi đã đưa Dimitar Berbatov về và những thứ tương tự.

Vậy nên có lẽ Tevez không còn được trọng dụng trong đội bóng nữa. Tôi nghĩ cuối cùng thì những người kiểm soát Tevez mới là người quyết định, bởi vì cậu ấy không thuộc sở hữu của chỉ 1 CLB. Chúng tôi không làm việc với một CLB, mà là với những người đã ký hợp đồng để Tevez ở Manchester United trong hai năm. Tôi xin nói thêm là thương vụ này đã được Premier League và LĐBĐ Anh (FA) chấp thuận hoàn toàn.

Về cơ bản, họ đã kiếm được nhiều tiền hơn khi đưa Tevez đến Man City. Vậy thôi. Vấn đề tài chính đã trở thành động lực chính đối với họ. Tôi nghĩ nếu Carlos Tevez kiên quyết ở lại Manchester United, thì cậu ấy đã có thể ở lại vì chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi sẵn sàng trả số tiền đó để Tevez ở lại.

Nhưng cuối cùng, vì lý do nào đó, Tevez cảm thấy có nhiều cơ hội tốt hơn ở Man City hay bất cứ nơi nào khác. Những người sở hữu Tevez không cho phép cậu ấy ở đây nữa. Vào thời điểm đó, tôi tin là những người sở hữu Tevez gần như muốn tăng gấp đôi số tiền họ được nhận".