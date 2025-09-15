Hojlund tỏa sáng rực rỡ, MU bị nguyền rủa 15/09/2025 16:29

Rasmus Hojlund đã có trận ra mắt cho Napoli và chỉ mất 14 phút để ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A mùa này. Đây là một khoảng cách xa so với việc Hojlund phải mất 1.027 phút mới ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho MU. Chứng kiến việc này, người hâm mộ "quỷ đỏ" bình luận, "MU bị nguyền rủa".

Người hâm mộ Manchester United đã có cảm giác như CLB của mình bị "nguyền rủa" sau khi Rasmus Hojlund chỉ mất chưa đầy một phần tư giờ để ghi bàn trong trận ra mắt Napoli. Hojlund, 22 tuổi, đã gia nhập nhà vô địch Ý từ Manchester United theo dạng cho mượn một mùa giải trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng tại Old Trafford.

Tiền đạo người Đan Mạch không có tên trong đội hình của Ruben Amorim trong bốn trận đấu trước khi anh rời đi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, thay vào đó là tân binh Benjamin Sesko. MU đã đồng ý mức phí chuyển nhượng lên tới 73,7 triệu bảng chiêu mộ tuyển thủ Slovenia Sesko và Amorim rất vui khi có anh cùng Joshua Zirkzee là những lựa chọn hàng công.

Napoli cần người thay thế cựu tiền đạo Quỷ Đỏ Romelu Lukaku, người đã dính chấn thương đùi trong giai đoạn tiền mùa giải và dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài hai đến ba tháng tới. Nhà vô địch Serie A đã trả khoản phí mượn Hojlund cho MU trị giá 5 triệu bảng và sẽ có nghĩa vụ ký hợp đồng chính thức mua Hojlund với giá 38 triệu bảng Anh nếu họ đủ điều kiện tham dự Champions League.

MU bị nguyền rủa khi nhiều cầu thủ của họ tỏa sáng ở CLB khác, trong đó có Hojlund (số 19) trong màu áo Napoli. ẢNH: EPA

Hojlund trước đây từng chơi ở Ý cho Atalanta, nơi anh đã thuyết phục Quỷ đỏ bỏ ra 64 triệu bảng Anh ban đầu để có được chữ ký của mình hai năm trước. Hojlund đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải khi vào sân thay người trong chiến thắng 3-0 của Đan Mạch trước Hy Lạp trong kỳ nghỉ quốc tế.

Bây giờ, Hojlund đã trở lại Napoli và ghi bàn chỉ sau 14 phút trong chuyến làm khách đến Fiorentina, nâng tỷ số lên 2-0. Đội của HLV Antonio Conte đã giành chiến thắng 3-1, với cựu ngôi sao của Manchester City, Kevin De Bruyne, cũng ghi bàn.

Mặc dù Hojlund đã ghi bàn trong các trận đấu tại Champions League cho MU, người hâm mộ "quỷ đỏ" vẫn phải chờ đợi 1.027 phút để Hojlund ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League vào Ngày tặng quà năm 2023. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những người hâm mộ trung thành của Old Trafford phản ứng mạnh mẽ với bàn thắng sớm của tuyển thủ Đan Mạch cho Napoli.

"Bàn thắng ra mắt Napoli của Hojlund, MU bị nguyền rủa rồi", một người hâm mộ nói. Người thứ hai than thở: "Hojlund ghi bàn ngay trong trận ra mắt ư? Ôi trời, chúng ta bị nguyền rủa rồi". Người thứ ba than thở: "MU bị nguyền rủa thật rồi." Một người khác hỏi: "Vậy vấn đề là ở MU à?".

Sau trận đấu, HLV Conte đã ca ngợi tiền đạo mới của mình, nói đùa rằng Napoli ký hợp đồng với Hojlund vì Scott McTominay đã thành công sau khi chuyển đến từ Old Trafford mùa trước. "Hojlund mới chỉ 22 tuổi, chúng tôi đã có được cậu ấy từ Manchester United. Điều đó đã mang lại may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi làm điều tương tự với McTominay", HLV Napoli nói với Sky Sport Italia, "Chúng tôi biết rõ phẩm chất của Hojlund. Cậu ấy có tiềm năng lớn và có thể tiến bộ. Bạn có thể thấy Hojlund là một chàng trai có triển vọng lớn".