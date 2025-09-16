Tưng bừng giải bóng đá Công nhân, viên chức mùa 3 16/09/2025 17:38

(PLO)- Ngày 16-9-2025, tại khách sạn Majestic (Phường Sài Gòn, TP.HCM), sự kiện họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra sôi nổi cho mùa thứ 3.

Đây là lần thứ ba giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 được tổ chức, sau hai mùa giải trước gây tiếng vang lớn cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa xã hội.

Năm 2024, giải đấu từng để lại dấu ấn khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Không chỉ dừng ở khía cạnh thể thao, giải còn tạo hiệu ứng nhân văn lớn khi quyên góp được 2,1 tỷ đồng giúp người lao động chịu thiệt hại do bão số 3, trao tặng 40 căn nhà và hỗ trợ hơn 580 trường hợp khó khăn. Thành công ấy đã nâng tầm giải thành một sự kiện uy tín, trở thành điểm hẹn thường niên của công nhân, viên chức và người lao động trên khắp cả nước.

Ban tổ chức công bố thể thức thi đấu bóng đá 7 người, theo luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cùng danh sách gần 40 đội bóng đại diện cho công đoàn các tỉnh/thành, ngành và doanh nghiệp. Vòng loại sẽ khởi tranh từ tháng 9 đến tháng 10 tại Hà Nội (khu vực phía Bắc có 16 đội tham gia) và TP.HCM (khu vực phía Nam có 24 đội tham gia).

16 đội mạnh nhất sẽ chơi vòng chung kết giải bóng đá công nhân, viên chức tranh ngôi vô địch có phần thưởng 200 triệu đồng. Ảnh: HD.

Sau vòng loại, 16 đội mạnh nhất (bao gồm 10 đội phía Nam và 6 đội phía Bắc) sẽ giành quyền góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 10-2025 tại TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng.

Ông Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nhấn mạnh giải đấu ra đời với mục tiêu xây dựng một sân chơi tinh thần bổ ích cho công nhân, viên chức sau những giờ làm việc: “Đây là nơi rèn luyện sức khỏe, tạo sự gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao”. Ông cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi giải diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa sắp xếp lại đơn vị hành chính, nay chỉ còn 34 tỉnh, thành. Dù bộn bề công việc, các tổ chức công đoàn vẫn dành tâm huyết thành lập đội bóng, điều đó cho thấy giá trị sâu sắc của phong trào.

Bộ nhận diện thương hiệu của cuộc chơi lớn bóng đá dành cho công nhân, viên chức. Ảnh: HD.

Trong khi đó, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, ông Nguyễn Mạnh Kiên khẳng định giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn mà còn mở ra cơ hội phát triển bóng đá phong trào. Theo ông, đây là nền tảng quan trọng để góp phần nuôi dưỡng bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Ông Kiên nhấn mạnh đến đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, vì vậy giải đấu chính là một không gian văn hóa tinh thần, giúp người lao động được vui chơi, rèn luyện và gắn bó hơn với cộng đồng.

Điểm mới của mùa giải 2025 chính là việc ứng dụng công nghệ số để mở rộng sức lan tỏa. Toàn bộ các trận đấu sẽ được livestream trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái báo Tuổi Trẻ, fanpage của giải và Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt, VTVcab cùng ứng dụng VTVprime sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ giải đấu, còn FPT Play sẽ tiếp sóng hai trận chung kết vòng loại cùng 32 trận vòng chung kết toàn quốc. Nhờ đó, ngay cả những cổ động viên không thể đến sân vẫn có thể “cháy hết mình” cùng giải, tiếp thêm ngọn lửa tinh thần cho các cầu thủ.

Công đoàn Sawaco là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vua giải bóng đá Công nhân, viên chức Việt Nam 2025. Ảnh: ANH THÁI.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 có sự đồng hành của tổ chức công đoàn và xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đây cũng là cầu nối giữa thể thao phong trào và bóng đá chuyên nghiệp, góp phần tạo nên những giá trị bền vững cả về xã hội lẫn thể thao.