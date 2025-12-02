SEA Games 33: Môn thi gặp toàn “người quen” 02/12/2025 18:05

(PLO)- SEA Games 33 có môn thi mà Việt Nam gặp toàn "người quen" ở hai đầu chiến tuyến...

Có thể nói rằng môn futsal nam SEA Games 33 là môn thi mà Việt Nam gặp toàn “người quen”. Futsal nam SEA Games chỉ có 5 đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Ở futsal nam, các nhà cầm quân đều là “người quen” với nhau. Trước tiên là HLV Miguel Rodrigo của tuyển Thái Lan cũng từng dẫn dắt tuyển Việt Nam ba năm.

HLV Miguel Rodrigo trước khi sang Thái Lan dẫn dắt thì ông làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhiệm vụ của chiến lược gia Tây Ban Nha là HCV SEA Games 33. Ảnh:FAT

Rồi đến HLV Pattaya Piemkum cũng là “người quen” của đội tuyển futsal Việt Nam, vị HLV người Thái Lan này là thầy ngoại đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam, sau đó đến HLV Sergio Gargelli (người Ý). Ông Pattaya nay dẫn dắt tuyển Myanmar thay cho đồng hương Rakphol Sainetngam sang dẫn dắt tuyển Malaysia.

Chưa hết, còn một HLV từng làm ở Việt Nam đó là ông Hector Souto, trước đây, ông nằm trong ê kíp ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, rồi được phân công dẫn dắt đội U-20 Việt Nam tham dự VCK futsal U-20 châu Á. Sau đó HLV Hector Souto sang dẫn dắt tuyển Indonesia và có ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2024, trong đó trận chung kết đánh bại tuyển Việt Nam 2-0.

Mục tiêu của HLV Hector Souto là đưa tuyển Indonesia lên ngôi vô địch SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan, anh cả làng futsal Đông Nam Á.

HLV Hector Souto của đội tuyển Indonesia từng là thành viên, trợ lý của HLV Miguel Rodrigo khi làm việc ở Việt Nam. Ông Hector Souto cũng nêu mục tiêu HCV SEA Games 33.

Ở futsal có năm đội tham dự, nên đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất và nhì tranh HCV, đội hạng ba và tư tranh HCĐ.

Trong khi đó futsal nữ lại có đến sáu đội gồm Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Indonesia.

Điều đáng nói là hai đội tuyển futsal nữ Philippines và Thái Lan đều tham dự World Cup nữ futsal đang diễn ra tại Philippines, song cả hai đại diện Đông Nam Á đều bị loại ngay sau ba trận vòng bảng nên bây giờ tập trung vào SEA Games, trong khi World Cup nữ futsal vẫn đang diễn ra ở Philippines.

HLV Pattaya Piemkum là thầy nội đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam, nay ông dẫn dắt tuyển Myanmar dự SEA Games 33. Ảnh: AFF

Với đội tuyển futsal Việt Nam (đội nam) gặp thách thức cực lớn không chỉ từ anh cả Thái Lan mà ngay cả khi chạm trán với Myanmar và Malaysia cũng không hề dễ dàng, còn futsal Indonesia lại rất mạnh.

Tuyển Thái Lan sẽ có được thành phần mạnh nhất để mang về tấm HCV SEA Games 33.