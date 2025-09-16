Đội bóng của bầu Hiển đột ngột sa thải HLV người Nhật chỉ sau 3 vòng V-League 16/09/2025 18:04

(PLO)- Ngày 16-9, đội bóng của bầu Hiển đã đưa ra quyết định bất ngờ khi chính thức nói lời chia tay với HLV trưởng người Nhật Makoto Teguramori, sau khởi đầu bết bát của CLB Hà Nội ở mùa giải mới.

Sau 3 trận V-League đầu mùa này, đội bóng của bầu Hiển mới có 1 điểm, nằm trong nhóm đèn đỏ cùng với các ứng cử viên… rớt hạng như HA Gia Lai, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng. Việc sớm chia tay thầy Nhật cho thấy sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Thủ đô, diễn ra trong bối cảnh CLB đang chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu đầy thử thách ở mùa giải mới.

HLV Makoto Teguramori người Nhật Bản đến với bóng đá Hà Nội từ giai đoạn lượt về V-League 2024-2025. Dù chỉ gắn bó trong một khoảng thời gian ngắn, ông đã kịp để lại dấu ấn khi cùng các học trò cán đích ở ngôi Á quân. Sự hiện diện của ông Teguramori được xem là mang lại sự kỷ luật và triết lý chiến thuật mới.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc và trao đổi, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội và HLV Teguramori đã đi đến quyết định dừng lại. Trong thông báo chính thức, đội bóng của bầu Hiển ghi nhận những đóng góp của ông và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhà cầm quân người Nhật vì những nỗ lực, tâm huyết dành cho đội bóng. Những gì ông để lại sẽ là nền tảng quan trọng để đội bóng Thủ đô tiếp tục hướng về phía trước.

CLB Hà Nội cảm ơn và chia tay HLV Teguramori. Ảnh: CCT.

Để đảm bảo sự ổn định về chuyên môn, Hà Nội FC đã nhanh chóng đưa ra phương án thay thế. Tạm thời ngồi vào ghế nóng là ông Yusuke Adachi, Giám đốc kỹ thuật hiện tại của CLB. Đây là gương mặt không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Sinh năm 1961, ông Adachi từng có nhiều năm gắn bó với các dự án phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam, được đánh giá cao về kiến thức huấn luyện hiện đại và sự am hiểu văn hóa bóng đá nơi đây. Tháng 6-2025, ông Adachi chính thức trở thành Giám đốc kỹ thuật của Hà Nội FC, và giờ đây tiếp tục đảm nhận thêm trọng trách dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn chuyển giao.

Với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, cộng thêm sự am hiểu sâu sắc về cầu thủ và hệ thống đào tạo, đội bóng của bầu Hiển hy vọng ông Yusuke Adachi mang đến sự ổn định cho CLB trong giai đoạn khó khăn. Là một HLV giàu kiến thức, ông Adachi còn nổi tiếng với quan điểm bóng đá chú trọng kỹ thuật, tính tổ chức và kỷ luật.

Nhà cựu vô địch Hà Nội đang gặp khó khăn sau 3 vòng đấu V-League mới có 1 điểm. Ảnh: CCT.

CLB Hà Nội khẳng định, sự thay đổi lần này là động lực để toàn đội nhìn lại mình, siết chặt tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến đấu. Trên hết, tập thể đội bóng tin rằng với sự đồng lòng, nỗ lực từ các cầu thủ, ban huấn luyện, cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, Hà Nội FC sẽ sớm lấy lại phong độ vốn có và tiếp tục khẳng định vị thế một trong những CLB giàu truyền thống bậc nhất V-League.

Người hâm mộ chắc chắn sẽ tiếc nuối khi chứng kiến sự ra đi của HLV Makoto Teguramori, người vừa để lại nhiều dấu ấn tích cực chỉ trong một mùa giải. Nhưng đồng thời, họ cũng có quyền kỳ vọng vào tương lai, khi đội bóng được dẫn dắt bởi một nhân vật giàu kinh nghiệm và tâm huyết như Yusuke Adachi.