Độc lạ tuyển Saudi Arabia mời thầy ở Arsenal chống lại Indonesia và Iraq 17/09/2025 12:05

(PLO)- Đội tuyển Saudi Arabia đang chuẩn bị cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á bằng một bước đi táo bạo, khi đưa về HLV Nicolas Jover – chuyên gia về tình huống cố định hàng đầu của Arsenal.

Thông tin được kênh Riyadiya TV xác nhận, theo đó Jover đã bắt đầu làm việc với đội tuyển này ngay từ loạt trận giao hữu tại Cộng hòa Czech trong kỳ FIFA Days tháng 9 vừa qua, trước khi tiếp tục đồng hành ở các trận then chốt gặp Indonesia và Iraq trong tháng 10. Đây được xem là “vũ khí bí mật” để giúp tuyển Saudi Arabia cải thiện sự hiệu quả trong những tình huống cố định, vốn có thể trở thành yếu tố quyết định ở vòng đấu ngắn hạn và đầy rủi ro này.

Nicolas Jover không phải cái tên xa lạ với bóng đá châu Âu. Trong bốn mùa giải gần nhất tại Arsenal, ông được đánh giá là một trong những kiến trúc sư thầm lặng góp công lớn cho thành công của HLV Mikel Arteta.

Arsenal dưới thời Jover đã ghi tới 70 bàn từ các tình huống cố định, trong đó đặc biệt hiệu quả từ các quả phạt góc. Những bàn thắng này không chỉ giúp Pháo thủ thành London giải tỏa thế bế tắc mà nhiều lần còn xoay chuyển cục diện các trận cầu quan trọng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Jover trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Saudi Arabia được coi là một lợi thế đáng kể, khiến đối thủ Indonesia không khỏi lo lắng.

Trợ lý Nicolas Jover là cánh tay phải đắc lực của HLV Mikel Arteta ở Arsenal sẽ giúp tuyển Saudi Arabia chơi vòng loại World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Báo chí Indonesia ngay lập tức đưa ra lời cảnh báo với cú đột phá nhân sự này là thách thức lớn cho thầy trò HLV Patrick Kluivert. Đặc biệt, khi nhớ lại những gì từng diễn ra ở vòng loại thứ ba, Indonesia chính là đội đã gây chấn động khi cầm hòa tuyển Saudi Arabia 1-1 ngay tại Jeddah rồi thắng 2-0 trong trận lượt về ở Jakarta. Những kết quả ấy từng giúp Indonesia vươn tầm, tạo tiếng vang lớn trong khu vực.

Nhưng giờ đây, đối thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với sự hỗ trợ của một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, rõ ràng Indonesia không thể chỉ dựa vào ký ức để nuôi hy vọng. Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ấn định, vòng loại thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14-10, quy tụ 6 đội chia làm 2 bảng. Ở bảng A có Qatar (chủ nhà), UAE và Oman. Bảng B gay cấn hơn, gồm đội tuyển Saudi Arabia (chủ nhà), Iraq và Indonesia.

Chỉ hai đội đầu bảng mới giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2026. Hai đội nhì bảng sẽ buộc phải bước vào vòng đấu thứ năm, tức là loạt play off hai lượt trận vào ngày 13 và 18-11, để chọn ra đội đi tiếp vào vòng tranh vé vớt liên lục địa. Như vậy, mỗi trận đấu đều mang tính chất sống còn, không có chỗ cho sai lầm.

Indonesia từng bất ngờ có trận hòa đội tuyển Saudi Arabia 1-1. Ảnh: EPA.

Đối với tuyển Saudi Arabia, mọi tính toán đều phải chính xác, bởi áp lực từ khán giả nhà cũng như mục tiêu buộc phải trở lại World Cup là vô cùng nặng nề. Họ sẽ mở màn bằng trận gặp Indonesia lúc 0 giờ 15 ngày 9-10 (giờ Việt Nam) và sau đó chạm trán Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12-10.

Cả hai đối thủ đều tiềm ẩn sự khó chịu: Indonesia với lối đá tốc độ và tinh thần quả cảm, Iraq với bản lĩnh và thể lực sung mãn. Chính vì thế, sự bổ sung chuyên gia như Jover để tận dụng các tình huống bóng chết được coi là một phần quan trọng trong chiến lược của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabi (SAFF). Việc mời Jover không chỉ là một giải pháp tạm thời. Nó phản ánh xu hướng mới trong bóng đá hiện đại, khi các tình huống cố định ngày càng được coi trọng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gần 30% số bàn thắng trong các giải đấu hàng đầu đến từ các pha cố định. Ở những trận đấu có tính chất knock out hoặc vòng bảng ngắn hạn, một pha bóng như vậy hoàn toàn có thể định đoạt số phận cả chiến dịch.

Nicolas Jover là chuyên gia ở những tình huống cố định. Ảnh: EPA.

Với Jover, đội tuyển Saudi Arabia đang sở hữu một trong những chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực này, điều hiếm thấy với một đội tuyển quốc gia ở châu Á. Đáng chú ý, dù hiện vẫn thuộc biên chế Arsenal, Jover được phép cộng tác với các đội tuyển trong các kỳ FIFA Days khi CLB không thi đấu. Điều này cho phép ông mang kiến thức, phương pháp huấn luyện hiện đại của châu Âu áp dụng cho các cầu thủ Saudi Arabia, từ đó tạo nên lợi thế chiến thuật đáng kể.

Theo tiết lộ từ Riyadiya TV, chuyên gia Jover sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng vùng Vịnh trong suốt tháng 10, với mục tiêu duy nhất: đưa đội tuyển này tiến thẳng tới vòng chung kết World Cup 2026.

Nhìn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bóng đá Saudi Arabia, có thể thấy họ không muốn lặp lại sai lầm trước Indonesia ở vòng loại thứ ba. Lúc đó, những cú sẩy chân đã khiến họ phải đối diện nhiều chỉ trích trong nước. Sự xuất hiện của Jover được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt, giúp đội tận dụng tối đa từng quả phạt góc, từng cú đá phạt để chuyển hóa thành bàn thắng.

Thầy trò HLV Patrick Kluivert sẽ rất cảnh giác ở loạt đấu quyết định giành quyền chơi cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Về phía Indonesia, HLV Kluivert chắc chắn cũng đã ý thức được mối nguy hiểm này và sẽ phải tìm cách hóa giải. Với lực lượng trẻ trung và khát khao, Indonesia hoàn toàn có thể gây bất ngờ, nhưng để tái lập chiến tích như năm 2024 là thử thách vô cùng khó khăn.

Càng đến gần ngày thi đấu, cuộc chơi lớn tại bảng B càng trở nên nóng bỏng. Đội tuyển Saudi Arabia có lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị chu đáo, Iraq luôn tiềm ẩn sức mạnh, còn Indonesia mang theo tinh thần Đông Nam Á quyết liệt. Và cuối cùng, sự hiện diện của Nicolas Jover là một chi tiết chiến thuật có thể trở thành yếu tố quyết định, mở ra cánh cửa World Cup cho đội bóng vùng Trung Đông.