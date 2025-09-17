Không thể ngăn siêu sao Messi ghi bàn và kiến tạo 17/09/2025 11:19

(PLO)- Sân DRV PNK ở Miami đã thực sự bùng nổ vào rạng sáng 17-9 (giờ Việt Nam) khi siêu sao Messi một lần nữa cho thấy anh vẫn là cái tên có sức hút lớn nhất bóng đá thế giới.

Ở tuổi 38, người đội trưởng huyền thoại của Argentina đã ghi một bàn thắng quan trọng và kiến tạo một đường chuyền tinh tế, góp phần giúp Inter Miami đánh bại Seattle Sounders 3-1 trong trận đấu ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) được chờ đợi như một cuộc “tái ngộ” sau trận chung kết Leagues Cup nhiều tranh cãi.

Ngay từ đầu, Inter Miami thể hiện sự quyết tâm phục hận sau thất bại cay đắng 0-3 trước Seattle vào cuối tháng 8. Như thường lệ, siêu sao Messi là trung tâm của mọi đường bóng, và chỉ mất 12 phút để anh tạo nên sự khác biệt. Một pha chọc khe đầy nhãn quan của El Pulga đã giúp Jordi Alba, người đồng đội cũ tại Barcelona, thoát xuống và sút tung lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Không khí trên khán đài bùng nổ, và đó mới chỉ là màn dạo đầu.

Phút 41, siêu sao Messi tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống di chuyển thông minh rồi dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho Inter Miami. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn của cầu thủ từng giành 8 Quả bóng vàng, cho thấy dù đã bước qua tuổi xế chiều trong sự nghiệp, kỹ năng và bản năng sát thủ của anh vẫn không hề suy giảm.

Inter Miami lại giành chiến thắng và ghi đậm dấu ấn của siêu sao Messi. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, Inter Miami càng chơi càng hưng phấn. Phút 52, tài năng trẻ người Mỹ Ian Fray ghi bàn thắng thứ 3 sau một tình huống phối hợp tốc độ. Tỷ số 3-0 khiến dường như mọi thứ đã an bài, nhưng Seattle không chấp nhận buông xuôi. Phút 69, Obed Vargas tận dụng sơ hở của hàng thủ chủ nhà để gỡ lại một bàn, níu giữ chút hy vọng cho đội khách. Tuy vậy, đó là tất cả những gì Sounders làm được trong một buổi tối mà họ bị lép vế toàn diện.

Điều khiến trận đấu này càng thêm kịch tính chính là bối cảnh. Chỉ vài tuần trước, trong trận chung kết Leagues Cup, Seattle đã giành chiến thắng 3-0 và trận đấu kết thúc trong hỗn loạn với một vụ xô xát nghiêm trọng. Luis Suarez của Inter Miami bị phát hiện khạc nhổ vào một thành viên của Sounders, sự việc khiến anh phải công khai xin lỗi và bị MLS treo giò ba trận. Tiền đạo người Uruguay tiếp tục ngồi ngoài trong trận đấu vừa qua, nhưng Inter Miami vẫn chứng tỏ sức mạnh ngay cả khi thiếu vắng chân sút kỳ cựu này.

HLV Javier Mascherano, người cũng là đồng đội cũ của siêu sao Messi ở Barcelona và tuyển Argentina, chia sẻ sau trận: “Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì chúng tôi có 3 điểm mà còn bởi đối thủ từng khiến chúng tôi đau đớn. Cả đội đã thi đấu đúng cách, với tinh thần chiến đấu cao nhất”.

Siêu sao Messi vẫn lợi hại ở tuổi 38. Ảnh: EPA.

Chiến thắng này giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng miền Đông với thành tích 14 thắng, 6 thua và 7 hòa, đạt 49 điểm. Họ chỉ còn kém đội đầu bảng Philadelphia tám điểm nhưng lại chơi ít hơn ba trận. Với bảy vòng đấu còn lại, HLV Mascherano khẳng định: “Mỗi trận bây giờ là một trận chung kết, và chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng cả 7 trận”.

Về phía Seattle Sounders, thất bại khiến họ tụt xuống vị trí thứ 4 tại miền Tây với 45 điểm, chỉ hơn Los Angeles FC đúng một điểm. Sự hụt hơi ở giai đoạn quyết định khiến họ phải đối diện nguy cơ mất lợi thế trước vòng play off.

Trận thắng đã tái khẳng định bản lĩnh của Inter Miami và tiếp tục củng cố di sản của siêu sao Messi tại Mỹ. Từ khi đặt chân tới MLS, anh đã nâng tầm lối chơi của đội bóng và biến Miami thành một hiện tượng toàn cầu. Sự hiện diện của Messi đã đưa giải đấu lên một tầm cao mới, và mỗi lần anh ra sân đều trở thành một sự kiện lớn, nơi khán giả hạnh phúc thưởng thức những khoảnh khắc lịch sử của một huyền thoại sống.