Liverpool thắng phút bù giờ, HLV Simeone giãi bày lý do mất quyền chỉ đạo 18/09/2025 10:55

(PLO)-HLV Diego Simeone thừa nhận hành vi của mình là “không thể bào chữa”, sau khi bị truất quyền chỉ đạo trận Liverpool thắng Atletico Madrid ở phút bù giờ tại Champions League.

Simeone mất quyền chỉ đạo vì tranh cãi nảy lửa với một CĐV Liverpool ngay sau bàn thắng quyết định ở phút bù giờ.

Chiến lược gia người Argentina chứng kiến Atletico Madrid gỡ hòa sau khi bị dẫn trước hai bàn, nhưng Virgil van Dijk đã đánh đầu tung lưới phút 92 ấn định chiến thắng 3-2, giúp Liverpool thắng phút bù giờ trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Anfield.

HLV Simeone tỏ ra giận dữ với một CĐV Liverpool ngồi phía sau khu kỹ thuật và cuối cùng bị trọng tài người Ý - Maurizio Mariani truất quyền chỉ đạo, buộc phải rời sân.

Marcos Llorente ăn mừng cú đúp bàn thắng.

Sau trận, ông cho biết mình đã phải chịu đựng những lời lăng mạ suốt 90 phút. “Suốt trận có những lời xúc phạm, nhưng tôi mới là người phải bình tĩnh và chịu đựng tất cả: lăng mạ, cử chỉ… (Liverpool) nói nhiều về việc tạo nên một màn trình diễn hay, nhưng họ xúc phạm bạn suốt trận từ phía sau và bạn không thể đáp trả, bởi tôi là HLV.

Phản ứng của tôi trước lời lăng mạ là không thể bào chữa, nhưng các bạn không biết cảm giác bị xúc phạm suốt 90 phút liên tục thế nào. Và tất nhiên, khi đối phương vừa ghi bàn, bạn quay lại và họ tiếp tục xúc phạm, trong tình huống căng thẳng đó thì chuyện gì đến cũng phải đến. Trọng tài nói với tôi rằng ông ấy hiểu, nhưng tôi hy vọng Liverpool có thể cải thiện và nếu xác định được CĐV nào đã làm vậy thì sẽ có kết quả”, HLV Simeone chia sẻ với Movistar sau khi Liverpool thắng phút bù giờ.

Trong buổi họp báo sau đó, khi được hỏi chính xác những lời nào đã khiến ông mất bình tĩnh, Simeone trả lời: “Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết lời lẽ xúc phạm, tôi không muốn đưa chuyện đó ra tranh luận. Tôi phải biết giữ vị trí của mình, tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau băng ghế huấn luyện nhưng tôi không thể giải quyết vấn đề của xã hội.

Các HLV phản ứng như vậy thì chẳng hay ho gì, đúng không? Nếu bị xúc phạm suốt trận… và rồi khi họ ghi bàn thứ ba, ông ta xúc phạm tôi, tôi quay lại lần nữa, tôi cũng là con người”.

Van Dijk ghi bàn giúp Liverpool thắng phút bù giờ. Ảnh: REUTERS

Dù Liverpool thắng phút bù giờ nhưng HLV Simeone cũng dành lời khen cho các học trò, những người đã thể hiện tinh thần quật cường sau khi thủng lưới hai bàn chỉ trong sáu phút đầu tiên nhưng đã gỡ hòa nhờ cú đúp của Marcos Llorente.