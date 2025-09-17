Ten Hag từ chối dẫn dắt CLB trong mơ vì khoản tiền bồi thường hàng triệu USD 17/09/2025 12:29

Erik Ten Hag từ chối dẫn dắt CLB trong mơ vì khoản tiền bồi thường hàng triệu USD từ việc Bayer Leverkusen sa thải ông. Erik ten Hag được cho là đã từ chối dẫn dắt đội bóng Twente của Eredivisie chỉ hai tuần sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải một cách bất ngờ.

Chiến lược gia người Hà Lan Ten Hag thà giữ lại khoản tiền bồi thường thôi việc khổng lồ của Bayer Leverkusen còn hơn chấp nhận cơ hội được trao, mặc dù ông đã tuyên bố "tình yêu" của mình dành cho CLB Twente.

Sau khi rời Manchester United mùa giải trước, Ten Hag hy vọng sẽ vực dậy sự nghiệp của mình tại đội bóng đã giành cú đúp quốc nội của Đức với thành tích bất bại trong mùa giải 2023 - 2024 dưới thời HLV Xabi Alonso.

Nhưng Bayer Leverkusen đã quyết định sa thải Ten Hag với mức phí bồi thường khoảng 4,3 triệu bảng Anh chỉ sau 2 trận đầu tiên tại Bundesliga, theo tờ Bild của Đức. Khoản phí thôi việc khoảng 69.000 bảng Anh mỗi ngày Ten Hag làm việc sẽ được Bayer Leverkusen thanh toán theo thời gian. Tuy nhiên, Ten Hag sẽ mất khoản tiền này nếu dẫn dắt một CLB mới.

Và vì vậy, theo De Telegraaf (Hà Lan), Ten Hag đã từ chối cơ hội tiếp quản đội bóng Twente của Eredivisie vào thời điểm khó khăn này. Twente đang tìm kiếm một HLV mới sau năm trận đấu đầu tiên của mùa giải sau khởi đầu khó khăn khiến họ chật vật ở vị trí thứ 13 trong số 18 đội, chỉ hơn hai điểm so với vị trí xuống hạng tại giải vô địch Hà Lan - Eredivisie.

Việc bị Ten Hag từ chối là vô cùng đau đớn đối với Twente khi ông là một người hâm mộ từ nhỏ và là huyền thoại của CLB này. Tốt nghiệp từ học viện đào tạo trẻ của Twente, Ten Hag là đội trưởng của Twente giành vinh quang tại Cúp KNVB năm 2001, một trong ba lần duy nhất CLB này giành được danh hiệu trong lịch sử.

Ten Hag đã chơi cho Twente 262 lần trong ba nhiệm kỳ và khi đối đầu với họ với tư cách là HLV trưởng của MU, chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố rằng ông có "tình yêu lớn" dành cho Twente.

Lần gần nhất Ten Hag quản lý đội bóng tại quê nhà Hà Lan là vào năm 2022, khi ông kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thành công với Ajax trước khi gia nhập Manchester United. Ten Hag đã xây dựng danh tiếng tại Ajax, giành được ba chức vô địch Hà Lan, hai cúp quốc gia Hà Lan và lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2018 - 2019.

Nhưng chính tại Twente, Ten Hag đã trở thành con người như ngày hôm nay. Triết lý của Ten Hag chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người thầy và cựu HLV đội trẻ của Twente là Epi Drost, người đã qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 49 vào năm 1995.

"Tôi thường nhớ lại thời trẻ của mình ở Twente", Ten Hag nói, "Ba cậu bé ấy giỏi đến mức có thể được gọi vào đội tuyển quốc gia. Nhưng một trong số chúng bị thương nặng và hai cậu bé khác qua đời khi còn trẻ. Điều đó giúp tôi nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn.

Epi Drost là thần tượng của tôi. Ông ấy là một người hâm mộ bóng đá mạo hiểm. Ông ấy khơi gợi sự sáng tạo, bởi vì đó là điều quan trọng nhất đối với ông ấy. Epi đã qua đời vì trụy tim trong một trận đấu. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi".

Trong lần thứ ba Ten Hag thi đấu cho Twente, một vụ nổ tại kho pháo hoa ở Enschede - nơi CLB thi đấu - đã khiến 23 người thiệt mạng và 950 người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà cũng bị phá hủy trong vụ nổ. Ten Hag sau đó đã bày tỏ sự tức giận khi Twente buộc phải thi đấu chỉ một ngày sau thảm họa. Chức vô địch tại Cúp KNVB của Twente một năm sau đó được coi là yếu tố quan trọng giúp mang lại niềm vui cho thành phố.

"Khi nghĩ về trận chung kết cúp quốc gia Hà Lan - KNVB, tôi nghĩ đến cảm giác phấn khích, hạnh phúc, và cả cảm giác lâng lâng. Đó là một giải thưởng gắn liền với thảm họa pháo hoa", Ten Hag chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

20 năm sau, thảm họa vẫn còn nhạy cảm, nó đã để lại một hố sâu trong thành phố và hậu quả vẫn còn rõ rệt. Tôi không hề muốn đánh giá quá cao tầm quan trọng của bóng đá, nhưng việc giành được chiếc cúp đã mang lại cho thành phố chút tự hào một năm sau thảm họa".

Sau khi giải nghệ vào năm 2003, Ten Hag theo đuổi tham vọng trở thành HLV, bắt đầu với vai trò HLV đội U-17 trước khi dành ba năm dẫn dắt đội U-19.

Sự thăng tiến của Ten Hag tiếp tục khi ông trở thành trợ lý HLV tại Twente dưới thời HLV trưởng Steve McClaren vào năm 2008. Ten Hag đã rời đi vào thời điểm Twente giành chức vô địch năm 2008. Một đồng đội cũ của Ten Hag là Boudewijn Pahlplatz chia sẻ với tờ Manchester Evening News, Ten Hag đã nói với anh rằng, ông muốn trở lại Twente một ngày nào đó.

Nhưng bây giờ Twente và Erik Ten Hag sẽ phải đợi đến thời điểm khác để làm điều đó.