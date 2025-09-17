Sir Alex Ferguson nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu 1 cầu thủ MU tìm CLB mới 17/09/2025 07:29

Henning Berg đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ dữ dội từ Sir Alex Ferguson vào năm 2000, khi HLV huyền thoại của Manchester United bảo hậu vệ này tìm một CLB mới. Sir Alex Ferguson, nổi tiếng với tính khí nóng nảy cũng như thành công đáng kinh ngạc tại Old Trafford, đã mắng Berg một trận mà ông không bao giờ quên: "Đừng bận tâm đến việc trở lại, hãy tự tìm cho mình một CLB mới”.

Berg là thành viên của MU từ năm 1997 đến năm 2000 và đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Sir Alex Ferguson trong năm cuối cùng ông chơi cho "quỷ đỏ". Điều này xảy ra sau khi MU, lúc đó là nhà đương kim vô địch Champions League, bị Real Madrid loại khỏi giải đấu.

Manchester United đã cầm hòa Real Madrid 0-0 tại Santiago Bernabeau ở lượt đi, nhưng lại thua 2-3 ở trận lượt về. Theo cựu cầu thủ và HLV Ole Gunnar Solskjaer, Sir Alex Ferguson đổ lỗi cho Berg trong thất bại của "quỷ đỏ".

Henning Berg (trái) từng hứng chịu cơn thịnh nộ của Sir Alex Ferguson. ẢNH: EPA

Solskjaer, trong cuốn sách Bring On United của Andy Mitten, cho biết sự cố ở Madrid là khởi đầu cho hồi kết trong sự nghiệp của Berg tại MU.

"Trận đấu trên sân nhà (gặp Real Madrid) là nơi Redondo thực hiện cú đánh gót qua Henning Berg," Solskjaer viết trong cuốn sách, "Henning Berg không phải hậu vệ phải, nhưng anh ấy chơi ở vị trí hậu vệ phải khi điều đó xảy ra, và đó là mùa giải trọn vẹn cuối cùng của anh ấy tại Manchester United. Anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn vào thời điểm đó. Henning Berg là một cầu thủ rất giỏi và một chàng trai tốt.

Henning Berg đã chơi 100% phong độ, không muốn gây chú ý, bạn có thể tin tưởng anh ấy, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng mùa giải tiếp theo, anh ấy vào sân trong hiệp hai trận đấu trên sân khách với West Ham khi chúng tôi đang dẫn 2-0 nhưng lại hòa 2-2 và bị HLV Sir Alex Ferguson chỉ trích thậm tệ sau trận đấu đó.

Sir Alex Ferguson nói, "Đừng bận tâm đến việc quay lại nữa, hãy tự tìm cho mình một CLB mới khi cậu trở lại đội tuyển quốc gia". Tôi đã nghe câu nói đó và nghĩ, "Sir Alex Ferguson không thực sự có ý đó, ông ấy chỉ nói vậy trong lúc nóng giận thôi", và tôi nghĩ là đúng như vậy.

Ngày hôm sau, Steve McClaren (lúc đó là trợ lý HLV của MU) gọi điện đến số điện thoại nhà bố mẹ của tôi ở Na Uy. Tôi không có điện thoại di động, nên cũng không bận tâm lắm đến việc bị người khác liên lạc. Steve McClaren yêu cầu tôi nói chuyện với Henning Berg và nói rằng HLV trưởng không cố ý làm vậy, và tôi đã làm theo. Nhưng Henning Berg không bao giờ chơi thêm một trận nào cho Manchester United nữa".

Kể lại trải nghiệm của mình trên podcast UTD năm 2022, Henning Berg, hiện 56 tuổi, đã chia sẻ góc nhìn sâu sắc về việc ông trở thành nạn nhân của "máy sấy tóc" từ Ferguson như thế nào.

"Chúng tôi chơi trên sân khách với West Ham. Tôi nghĩ tôi được vào sân trong hiệp hai", Henning Berg nói, "Sau đó, Joe Cole là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng. Chúng tôi chưa được chứng kiến ​​cậu ấy thi đấu nhiều. Cậu ấy quá giỏi về mặt kỹ thuật, và tôi đã phạm lỗi dẫn đến một quả phạt đền, nên West Ham đã có bàn thắng từ quả phạt đền. Sau đó, tôi nghĩ Paolo Di Canio đã tạt bóng cho họ ghi bàn gỡ hòa.

Tôi có nhiệm vụ ngăn đường chuyền vào trong. Paolo Di Canio làm động tác giả như vẫn thường làm, rồi anh ấy bất ngờ chuyền vào trong. Cuối cùng, tôi cũng bị đổ lỗi cho việc đó (cười). Ông ấy (Ferguson) đã hơi tức giận sau trận đấu, điều này đúng".

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson. ẢNH: EPA

Mặc dù Henning Berg rời MU ngay sau đó, ông tiết lộ rằng Sir Alex Ferguson chưa bao giờ tỏ ra hối hận về cơn nóng giận của mình. "Chúng tôi đã chia sẻ về chuyện đó vào tuần sau", Berg cho biết thêm, "Ferguson gọi tôi vào văn phòng và nói, "Nghe này, tôi biết mình đã nói gì".

Sir Alex Ferguson giải thích lý do tại sao lại nói những điều này, nhưng cũng nói, "Có thể là do điều này và điều này nữa..., điều này... cũng được". Nhưng ông ấy không hề bào chữa cho những gì mình đã nói. Bởi vì đó là con người ông ấy, và dù sao thì ông ấy cũng không bao giờ nên làm vậy. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy đã xử lý vấn đề một cách tốt đẹp".

Henning Berg đã giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Manchester United và là thành viên của đội bóng huyền thoại giành cú ăn ba lịch sử năm 1999. Sau đó, Berg trở lại Blackburn Rovers trước khi kết thúc sự nghiệp tại Rangers vào năm 2004.