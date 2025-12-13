Pep Guardiola mất vợ vì Man City 13/12/2025 14:19

(PLO)- Vợ của Pep Guardiola đã dọn ra khỏi nhà sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha của Man City này thất hứa. Pep Guardiola mất vợ vì Man City.

Trong suốt thời kỳ huyền thoại dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã chứng kiến ​​mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ của mình với vợ, Cristina Serra, rạn nứt. Bây giờ, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola mất vợ vì Man City.

Theo đó, nguồn tin từ truyền thông Anh, vợ của Pep Guardiola đã chuyển ra khỏi nhà riêng của gia đình do việc Pep Guardiola gia hạn hợp đồng với Man City khiến ông không có thời gian ở cạnh gia đình.

Mối quan hệ của cặp đôi đã gặp trục trặc trong 18 tháng qua, với podcast Tây Ban Nha Mamarazzis cho biết Pep Guardiola đã không gặp vợ mình trong một thời gian dài. Cristina Serra, người đã kết hôn với HLV của Man City từ năm 2014, đã chuyển về Barcelona vào năm 2019 để tiếp tục điều hành thương hiệu thời trang của mình, Serra Claret.

Kể từ đó, nữ doanh nhân này thường xuyên đi lại giữa Tây Ban Nha và Anh để thăm chồng khi Pep Guardiola tiếp tục gặt hái thành công cùng Manchester City. Các báo cáo cho biết vào tháng 9 năm 2024, Serra đã không trở lại Anh vì lời hứa chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) của Pep Guardiola đã không được thực hiện.

Pep Guardiola mất vợ vì Man City khi ông quá tập trung vào bóng đá mà quên mất vợ. ẢNH: UEFA

Việc Pep Guardiola gia hạn hợp đồng với Man City, giữ ông ở lại Etihad đến năm 2027, dường như là giọt nước tràn ly đối với vợ ông, nhưng cả hai cho biết họ vẫn để ngỏ khả năng hòa giải trong tương lai. Mới đây, chương trình Y Ahora Sonsoles của đài Antena 3 đã mời ngôi sao của Mamarazzis, Lorena Vazquez, tham gia chương trình và tiết lộ thêm thông tin về tình hình này.

Vazquez khẳng định Serra đã rời khỏi nhà riêng của gia đình ở khu Pedralbes để chuyển đến một căn hộ khác ở quận Eixample. Nói về căn nhà mà Serra, 52 tuổi đã mua vào tháng 10, Vazquez cho biết: "Đó là một căn nhà khiêm tốn, so với những gì bà ấy có thể mua được."

Vazquez nói thêm: "Các mối quan hệ đôi khi vẫn tiếp tục như tình bạn", ám chỉ rằng Pep Guardiola và Serra sẽ tiếp tục cuộc sống của họ một cách hòa thuận nhưng không phải là tình yêu.

Tuy nhiên, các báo cáo trước đó vào năm 2025 cho rằng nếu Pep Guardiola trở lại Barcelona và từ bỏ công việc tại Man City thì mối quan hệ giữa hai người có thể được cứu vãn. Nhưng Pep Guardiola lại chọn Man City thay vì gia đình.

Gia đình của Pep Guardiola. ẢNH: UEFA

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Laura Fa, Vazquez nói: "Họ vẫn để ngỏ khả năng hòa giải; có thể một ngày nào đó, khi Pep Guardiola giải nghệ và trở lại Barcelona, ​​họ sẽ nối lại mối quan hệ. Đây là một cuộc chia tay thân thiện, được cân nhắc kỹ lưỡng, không có kịch tính, cãi vã hay sự can thiệp của người thứ ba".

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc Pep Guardiola và vợ đã ly hôn tại tòa, nhưng dường như Pep Guardiola sẽ không nối lại mối quan hệ 30 năm với Serra trừ khi ông rời khỏi Premier League vĩnh viễn.