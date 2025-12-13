Arsenal rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng 13/12/2025 13:37

Arsenal rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi HLV Mikel Arteta đối mặt với rất nhiều ca chấn thương trước trận gặp Wolves ở Premier League vào lúc 3 giờ sáng mai 14-12, với Declan Rice nằm trong số nhiều cầu thủ đang gặp vấn đề về thể lực sau khi vắng mặt trong trận thắng tại Champions League vào giữa tuần.

HLV Mikel Arteta của Arsenal có thể sẽ đón Declan Rice trở lại đội hình cho trận đấu Premier League gặp Wolves sau khi tiền vệ người Anh vắng mặt trong trận thắng Club Brugge tại Champions League. Rice đã gặp vấn đề về bắp chân trong trận thắng Brentford, nhưng được cho là đủ sức khỏe để tham gia trận thua 2-1 trước Aston Villa.

Sau khi vắng mặt trong các buổi tập cùng đồng đội hồi đầu tuần, Declan Rice đã không tham gia chuyến đi đến Bỉ và vắng mặt trong chiến thắng đó. Mikel Merino đã vào sân ở vị trí tiền vệ để thay thế Rice, phối hợp cùng Martin Zubimendi và Martin Odegaard ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha Arteta cho biết ông hy vọng tuyển thủ Anh sẽ có thể ra sân đối đầu với Wolves. "Hãy xem tình hình của Declan Rice hôm nay thế nào, cậu ấy bị ốm", HLV Arteta nói, "Thông thường cậu ấy sẽ trở lại sau vài ngày, nhưng hãy xem tình hình ra sao".

Arsenal rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng. ẢNH: ARSENAL FC

Declan Rice không phải là cầu thủ Arsenal duy nhất có những dấu hỏi về thể lực, khi có tới năm hậu vệ có khả năng vắng mặt. Jurrien Timber cũng là một trường hợp vắng mặt bất ngờ trong trận thắng ở Champions League sau khi gặp vấn đề sức khỏe trong trận đấu với Aston Villa.

Cựu hậu vệ của Ajax đã đến Bỉ nhưng bị loại khỏi đội hình và chưa rõ liệu anh có ra sân đấu với Wolves hay không. "Điều đó phụ thuộc vào cảm giác của Timber hôm nay", Arteta giải thích, "Cậu ấy bị chấn thương nhẹ và cảm thấy không thoải mái". Việc Timber không thể thi đấu càng làm tăng thêm nỗi lo về thể lực của Arteta, trong khi tình hình của William Saliba cũng chưa chắc chắn.

Tuyển thủ quốc tế người Pháp đã phải ngồi ngoài vì chấn thương trước trận hòa với Chelsea hồi tháng trước. Trước đó, Arteta từng cho rằng sự trở lại của Saliba chỉ còn là vấn đề "vài ngày", thế nhưng anh lại vắng mặt trong hai trận đấu gần đây nhất. "Chúng ta phải chờ xem sao, hôm qua cậu ấy không tập luyện", Arteta nhận xét về Saliba, "Chúng ta có thêm một ngày, hãy xem liệu cậu ấy có thể ra sân được không."

Leandro Trossard cũng vắng mặt trong trận thắng ở Bỉ sau khi chấn thương bắp chân tái phát. "Leo lại bị chấn thương ở vùng cơ bắp chân quen thuộc, và tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ phải nghỉ lâu, nhưng tiếc là cậu ấy không thể có mặt ở đây", HLV Arteta phát biểu.

Khi được hỏi về khả năng ra sân của cầu thủ người Bỉ trong trận đấu với Wolves, Arteta trả lời: "Một lần nữa, đó chỉ là vấn đề vài ngày". Một cầu thủ chắc chắn sẽ vắng mặt vào cuối tuần này là Max Dowman. Cầu thủ 15 tuổi này đã bị chấn thương dây chằng mắt cá chân trong trận giao hữu kín với Manchester United tuần trước.

Hiện vẫn chưa rõ tài năng trẻ này sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, nhưng Dowman đã được thay thế bởi Gabriel Jesus trong đội hình Arsenal tham dự Champions League tuần này. "Thật không may, Max Dowman đã bị chấn thương vào cuối tuần trước và phải rời sân, vì vậy chúng tôi đã chụp chiếu và cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu một tuần", Arteta giải thích.

Ngoài ra, Gabriel Magalhaes vẫn chưa thể thi đấu do gặp vấn đề ở cơ khép háng trong đợt tập trung quốc tế vừa qua. Cristhian Mosquera sẽ phải nghỉ thi đấu đến năm sau do chấn thương mắt cá chân "phức tạp".

Chưa có ngày trở lại cụ thể nào cho tân binh mùa hè của Arsenal, nhưng nhiều đồn đoán cho rằng Mosquera sẽ phải nghỉ thi đấu từ sáu đến tám tuần. "Thật không may, Mosquera sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần, nhiều hơn nhiều so với dự kiến," Arteta tiết lộ. "Mosquera cảm thấy đau nên cậu ấy sẽ phải nghỉ vài tuần".

Tiền đạo Kai Havertz vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối gặp phải hồi tháng 8. Đầu tháng 12, HLV Mikel Arteta xác nhận rằng quá trình hồi phục của cầu thủ người Đức chỉ còn "vài tuần" nữa thôi. Dù có thể vắng đến 8 ngôi sao, nhưng may mắn là Arsenal chỉ phải gặp đội bóng cuối bảng xếp hạng Premier League nên chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Wolves hiện chưa thắng trận nào sau 15 trận đã đấu tại Premier League và mới giành có 2 điểm, với thất bại mới nhất là trận thua 1-4 trước MU ngay trên sân nhà.