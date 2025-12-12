Malaysia thất vọng não nề khi bị U-22 Việt Nam trừng phạt 12/12/2025 14:42

(PLO)- Đội tuyển U-22 Malaysia đã tự đẩy mình vào tình thế bất lợi tại SEA Games 33 khi để thua U-22 Việt Nam 0-2 ở lượt trận quyết định bảng B, vô tình trao cơ hội đi tiếp cho Indonesia.

Trận thua của U-22 Malaysia khiến hy vọng giành vé vào bán kết của đội bóng áo vàng trở nên mong manh và không còn nằm hoàn toàn trong quyền tự quyết, buộc họ phải chờ đợi kết quả từ bảng đấu khác.

Sau trận đấu, hậu vệ Ahmad Aysar Hadi, người lần đầu góp mặt tại một kỳ SEA Games, thẳng thắn thừa nhận rằng màn trình diễn thiếu thuyết phục trong hiệp một chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại. Theo cầu thủ trẻ này, U-22 Malaysia đã không thể triển khai lối chơi như kế hoạch mà ban huấn luyện đề ra, để U-22 Việt Nam kiểm soát thế trận và khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Aysar cho biết đội bóng chỉ thực sự lấy lại được tinh thần và sự chủ động sau giờ nghỉ. Dù đã nỗ lực dâng cao đội hình và chơi quyết liệt hơn trong hiệp hai, Malaysia vẫn không thể xoay chuyển cục diện. Anh thừa nhận yếu tố may mắn không đứng về phía đội nhà trong một trận đấu có ý nghĩa then chốt như vậy.

Các tuyển thủ trẻ Malaysia không thể ngăn đồng nghiệp Việt Nam ghi bàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thực tế trên sân cho thấy U-22 Malaysia đã phải trả giá đắt cho những sai sót ở hàng thủ trong 45 phút đầu tiên. Sự thiếu tập trung và tổ chức lỏng lẻo đã tạo điều kiện để U-22 Việt Nam ghi liền hai bàn thắng chỉ trong hơn 20 phút đầu trận. Nguyễn Hiểu Minh mở tỷ số ở phút 11 bằng một pha dứt điểm hiệu quả, trước khi Phạm Minh Phúc nhân đôi cách biệt ở phút 22, đặt Malaysia vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

HLV trưởng Nafuzi Zain cũng không giấu được sự thất vọng sau trận đấu. Ông thừa nhận các học trò đã chơi dưới sức và thiếu sự quyết liệt cần thiết trong hiệp một. Theo nhà cầm quân này, chính việc để đối phương có quá nhiều không gian và thời gian xử lý bóng đã khiến Malaysia phải nhận hai bàn thua mà lẽ ra có thể tránh được.

Dù vậy, HLV Nafuzi cũng ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ trong hiệp hai, khi toàn đội thi đấu chủ động hơn, đẩy cao đội hình và gây sức ép nhiều hơn về phía khung thành Việt Nam. Tuy nhiên, những cố gắng này là không đủ để khỏa lấp những sai lầm đã xảy ra trước đó.

Lê Viktor cùng đồng đội đã ngăn cản đối phương có bàn thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chia sẻ quan điểm với thầy, Ahmad Aysar cho rằng thất bại lần này phần nào xuất phát từ những vấn đề về chiến thuật và khả năng thực hiện trên sân. Anh cho biết trong bóng đá, không phải lúc nào chiến thuật cũng phát huy hiệu quả như mong muốn, và mỗi cầu thủ chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo Aysar, đôi khi kết quả không phản ánh hết nỗ lực, nhưng đó là thực tế khắc nghiệt của môn thể thao vua.

Sau trận thua này, cơ hội đi tiếp của U-22 Malaysia không còn nằm trong tay họ. Việc đội bóng có giành được vé vào bán kết hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U-22 Indonesia và U-22 Myanmar ở bảng C ngày 12-12

Trong khi đó, U-22 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. HLV Kim Sang-sik tiết lộ bàn thắng mở tỷ số của đội ông là thành quả trực tiếp từ buổi tập trước trận, với một bài phối hợp đá phạt được thử nghiệm chỉ một ngày trước đó. Điều này cho thấy sự khác biệt trong mức độ chuẩn bị và khả năng tận dụng cơ hội giữa hai đội ở trận đấu mang tính quyết định.