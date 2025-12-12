Đông Nam Á hết mơ làm chủ nhà World Cup đến Olympic 12/12/2025 14:34

(PLO)- Đông Nam Á luôn mơ ước cao siêu nào là chủ nhà World Cup đến chủ nhà Olympic...

Cuộc gặp riêng của Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines (một chức danh tương đương Bộ trưởng), ông Patrick Gregorio và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, tỉ phú Erick Thohir (cũng là chủ tịch LĐBĐ nước này) tại Bangkok (Thái Lan) đã thống nhất mục tiêu trên.

Hai vị đứng đầu thể thao của hai nước Đông Nam Á này có mặt tại Bangkok tại lễ khai mạc SEA Games 33 rồi họ thống nhất, bắt tay nhau là hai quốc gia chủ lực cho việc chạy đua đăng cai Olympic mùa hè 2036.

Đông Nam Á đủ điều kiện để làm chủ nhà Olympic 2036? Ảnh:B.P

Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines, ông Patrick Gregorio cũng chỉ ra năm quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai Olympic 2036 mà không có Việt Nam, đó là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Vị này nêu ra những tiềm năng của Đông Nam Á như khu vực có dân số đông nhất thế giới với hơn 700 triệu người, dân số trẻ, đam mê thể thao. Đông Nam Á cũng có những nhà vô địch Olympic.

Hai vị đứng đầu thể thao Philippines, ông Patrick Gregorio (trái) và ông Erick Thohir - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia kích hoạt mục tiêu làm chủ nhà Olympic 2036. Ảnh:P.S

Khu vực châu Á cũng chỉ mới 4 lần làm chủ nhà Olympic như Nhật Bản (1964, 2020), Trung Quốc (2008), Hàn Quốc (1988). Các quốc gia giàu có Trung Đông thì không thể được do điều kiện thời tiết cực kỳ nắng nóng vào mùa hè.

Mặt khác những năm qua, cả Philippines và Indonesia tổ chức những giải lớn. Philippines đã từng là chủ nhà World Cup bóng chuyền nam, World Cup Futsal nữ và nhiều giải lớn khác. Cùng với đó Indonesia làm chủ nhà World Cup U-17 năm 2023. Hồi tháng 7, Indonesia cũng tổ chức thành công giải Vô địch thể dục thế giới...

Olympic 2028 diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, 2032 diễn ra tại Brisbane của Úc và nay Đông Nam Á cần lên tiếng quyết liệt ngay việc chạy đua đăng cai Olympic 2036.

Philippines, Indonesia có những nhà vô địch Olympic nên tính hiện thực hóa phù hợp.

Ông Patrick Gregorio cũng nêu quan điểm rằng năm 2026 khi Philippines làm chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN, ông sẽ đem vấn đề này ra thảo luận.

Vị đứng đầu thể thao Philippines còn rất xã giao rằng, Bộ trưởng Erick Thohir của Indonesia là người rất mê thể thao và ông rất cảm tình với thể thao Philippines vì họ là cường quốc bóng rổ châu Á, quyền Anh chuyên nghiệp...

Mặt khác Tổng thống Philippines Marcos cũng rất muốn Philippines đi đầu trong chiến dịch Đông Nam Á làm chủ nhà Olympic 2036.

Đông Nam Á mơ nhiều giấc mơ, tìm suất đá World Cup, nhập tịch tìm vé World Cup, rồi làm chủ nhà World Cup... song tất cả đều phá sản. Nay Đông Nam Á lại mơ làm chủ nhà Olympic 2036.