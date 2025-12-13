Từ cõi chết trở về, U-22 Malaysia đòi thắng Thái Lan và Việt Nam để giành vàng SEA Games 33 13/12/2025 12:37

(PLO)- Sau khi đội tuyển U-22 Malaysia chính thức giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain có những chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc về chặng đường vừa qua lẫn thử thách sắp tới, nơi họ chạm trán chủ nhà Thái Lan vào ngày 15-12 tại Bangkok.

Theo HLV Nafuzi Zain, việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu quan trọng nhất mà ban huấn luyện U-22 Malaysia và các cầu thủ đã đặt ra ngay từ đầu giải. Ông bày tỏ sự nhẹ nhõm khi mục tiêu này cuối cùng cũng được hoàn thành.

Nhà cầm quân người Malaysia nhấn mạnh chiếc vé vào bán kết mang ý nghĩa rất lớn, nhất là sau những áp lực và khó khăn mà toàn đội đã phải đối mặt trong suốt vòng đấu bảng. Với ông, đây không chỉ là thành quả chuyên môn mà còn là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ.

U-22 Malaysia giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong hai đội á quân có thành tích tốt nhất sau khi vòng bảng khép lại. Kết quả này chỉ được xác định sau chiến thắng 3-1 của Indonesia trước Myanmar ở lượt trận cuối bảng C. Chính nhờ điều đó giúp Malaysia vượt lên trong cuộc so sánh thành tích giữa các đội nhì bảng, qua đó giành suất vào bán kết trong gang tấc.

HLV Nafuzi Zain tự tin giúp học trò vượt qua Thái Lan ở bán kết và nhiều khả năng chạm trán U-22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33. Ảnh: TNST.

Trước đó, hành trình của Malaysia tại SEA Games năm nay không hề bằng phẳng. Đội bóng của HLV Nafuzi Zain khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng đậm Lào 4-1. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước đối thủ lớn Việt Nam ở lượt trận tiếp theo đã đẩy Malaysia vào thế khó, buộc họ phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp. Sự chờ đợi đầy căng thẳng ấy cuối cùng đã được đền đáp, và theo HLV Nafuzi, đó là “một phước lành có ý nghĩa” đối với toàn đội.

Khi áp lực vượt qua vòng bảng đã được giải tỏa, nhà cầm quân người Malaysia lập tức hướng tầm nhìn xa hơn. Ông cho biết mục tiêu tiếp theo không chỉ dừng lại ở bán kết mà là tiến thẳng tới trận chung kết và cạnh tranh huy chương. Tham vọng lớn nhất của U-22 Malaysia, theo lời HLV Nafuzi, chính là chiếc huy chương vàng danh giá. Ông kêu gọi các học trò tận dụng tối đa cơ hội đang có, thi đấu với tinh thần cao nhất và không để sự may mắn vừa nhận được trở nên vô nghĩa.

U-22 Malaysia từng thua tâm phục khẩu phục U-22 Việt Nam 0-2 ở vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Nafuzi Zain thừa nhận Thái Lan là đội bóng rất mạnh, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Ông dự báo đây là một trận đấu vô cùng khó khăn và đòi hỏi các cầu thủ Malaysia phải thể hiện hết khả năng, cả về thể lực lẫn tinh thần. Nhà cầm quân này cũng cho biết ban huấn luyện đã rút ra nhiều bài học từ những lần đối đầu trước đây với Thái Lan, nhất là những sai lầm cần tránh nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở vòng bán kết vào ngày 15-12. Trận đấu này được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn, khi một bên là ứng viên vô địch giàu truyền thống, còn bên kia là Malaysia, đội bóng vừa thoát hiểm ngoạn mục và đang tràn đầy khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích tại SEA Games năm nay. Trận bán kết còn lại, U-22 Việt Nam có nhiều cơ hội thắng U-22 Philippines để vào chung kết.