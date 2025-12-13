Bóng đá Việt Nam đe dọa giấc mộng vàng của Thái Lan 13/12/2025 06:39

(PLO)- Việc cả hai đội tuyển bóng đá nam U-22 và nữ cùng giành quyền vào bán kết SEA Games 33 cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá Việt Nam ở khu vực, đồng thời lên tiếng thách thức cho tham vọng của chủ nhà Thái Lan.

Thành công ở cả hai nội dung vốn được xem là “xương sống” của SEA Games 33 đã thắp lên niềm tin lớn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam về một cú đúp huy chương vàng, thách thức tham vọng thống trị của chủ nhà Thái Lan ở môn thể thao vua.

Khi tuyển U-22 Việt Nam “đá thật”…

Trong nhiều kỳ SEA Games, việc bóng đá nam và nữ Việt Nam cùng tiến sâu luôn là hình ảnh biểu trưng cho sự phát triển đồng bộ của cả một hệ thống. Đó không phải thành quả mang tính thời điểm, mà chính là kết tinh của quá trình đầu tư dài hơi, sự kế thừa liên tục giữa các thế hệ cầu thủ, cùng triết lý phát triển ngày càng rõ nét.

SEA Games 33 một lần nữa cho thấy bóng đá Việt Nam không còn là “kẻ thách thức”, mà đang vươn lên thành đối trọng thực sự của mọi đối thủ trong khu vực, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan.

Vũ điệu chiến thắng của Minh Phúc sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở nội dung bóng đá nam, U-22 Việt Nam khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục U-22 Malaysia 2-0 khi giới quan sát nhận định là một trận hòa. Đây là cuộc chơi mà thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện sự vượt trội Malaysia về cách tổ chức chiến thuật lẫn khả năng kiểm soát thế trận. Hai bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương của U-22 Việt Nam.

Với thành tích toàn thắng và ngôi nhất bảng B, đội bóng áo đỏ bước vào vòng bán kết với tâm thế tự tin hơn hẳn so với nhiều đối thủ khác. Tuy nhiên, cánh cửa vào chung kết với U-22 Việt Nam vẫn chưa mở sẵn. Đối thủ tiếp theo của U-22 Việt Nam là Philippines, đội bóng đã gây bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C, vượt qua cả Indonesia. Đây là một ẩn số khó lường, bởi Philippines đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt nhờ lực lượng trẻ được đào tạo bài bản và lối chơi giàu thể lực.

Dù được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh và chiều sâu đội hình, U-22 Việt Nam hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể khiến giấc mơ vàng tan vỡ. Chính vì vậy, trận bán kết diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15-12 là thách thức lớn cho khả năng điều chỉnh chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U-22 Việt Nam toàn thắng hai trận vòng bảng và sắp sửa gặp U-22 Philippines tại bán kết SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan cũng đang nuôi tham vọng vô địch, việc U-22 Việt Nam tiến sát trận chung kết sẽ tạo ra sức ép không nhỏ, cả về tâm lý lẫn chuyên môn, lên đội bóng xứ Chùa Vàng.

Tuyển nữ Việt Nam chờ phá kỷ lục

Từng 8 lần giành vàng SEA Games, trong đó gồm 4 mùa liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chứng minh vì sao họ được xem là thế lực số một của bóng đá nữ Đông Nam Á trong hơn một thập kỷ qua. Sau cú sảy chân đáng tiếc trước Philippines ở phút cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào trận đấu cuối vòng bảng gặp Myanmar với áp lực buộc phải thắng.

Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện rõ ràng. Chiến thắng 2-0 với hai bàn thắng sớm của Vạn Sự và Bích Thùy đã giúp tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng B, đồng thời cho thấy khả năng vượt áp lực rất đáng nể của tập thể giàu kinh nghiệm này.

Tuyển nữ Việt Nam giữ ngôi hậu SEA Games nhiều nhất với 8 lần. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung không giấu được sự hài lòng khi nói về tinh thần thi đấu của các học trò. Theo ông, chính những thời điểm khó khăn nhất cũng lại là lúc các cô gái Việt Nam thể hiện rõ nhất bản lĩnh và khát vọng chiến thắng. Hành trình vào bán kết lần này mang nhiều ý nghĩa hơn, bởi các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Philippines hay Indonesia đều cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, khiến cuộc đua bảo vệ huy chương vàng kỷ lục của thầy trò ông Chung rất khốc liệt.

Việc đứng đầu bảng B giúp tuyển nữ Việt Nam tránh được cuộc chạm trán sớm với chủ nhà Thái Lan, đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Thay vào đó, Việt Nam sẽ gặp Indonesia (nhì bảng A) ở bán kết SEA Games 33 lúc 16 giờ ngày 14-12. Trên lý thuyết, đây là đối thủ “dễ chịu” hơn, nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Mai Đức Chung được phép lơ là. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào chung kết, nơi rất có thể sẽ phải đối đầu trực tiếp với Thái Lan trong trận đấu quyết định.

Chính ở điểm này, bóng đá Việt Nam đang trở thành mối đe dọa lớn nhất với tham vọng thống trị của chủ nhà. Nếu cả U-22 nam và đội tuyển nữ Việt Nam cùng góp mặt ở các trận chung kết, áp lực dành cho Thái Lan là cực lớn, bởi họ không chỉ phải bảo vệ danh dự sân nhà mà còn đối mặt với đối thủ giàu bản lĩnh, quen thuộc với những trận cầu đỉnh cao.

Người yêu bóng đá Việt Nam hạnh phúc với thành công của hai đội tuyển nam, nữ. Ảnh: VFF.

Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã không ít lần khiến Thái Lan ôm hận ở các giải đấu khu vực, từ AFF Cup cho tới SEA Games, và điều đó tạo nên lợi thế tâm lý không nhỏ.

SEA Games 33 là cuộc cạnh tranh vị thế giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Với những gì đã thể hiện, bóng đá Việt Nam đang có nhiều cơ hội để viết tiếp câu chuyện thành công, đồng thời thách thức trực diện hai ngôi vô địch mà chủ nhà Thái Lan khao khát ở môn thể thao vua.