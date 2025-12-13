Lịch thi đấu SEA Games ngày 13-12: Thể thao Việt Nam bùng nổ huy chương 13/12/2025 11:54

(PLO)- Sau ba ngày tranh tài đầy sôi động và quyết liệt, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 13-12 với khí thế rất cao tại SEA Games 33.

Tính đến hết ngày 12-12, các vận động viên của Thể thao Việt Nam đã mang về 24 huy chương vàng, tạo nền tảng quan trọng để đoàn tiếp tục bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương. Với lịch thi đấu dày đặc và nhiều nội dung thế mạnh được triển khai trong ngày mới, đoàn Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm một ngày thi đấu thành công và rực rỡ.

Tâm điểm chú ý trong ngày 13-12 tiếp tục dồn vào hai môn thể thao truyền thống là bơi lội và điền kinh. Trên đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về vinh quang khi tranh tài ở nội dung 200m tự do nam. Sau khi đã thể hiện phong độ vượt trội ở những nội dung trước đó, mục tiêu giành HCV thứ ba tại kỳ đại hội này hoàn toàn nằm trong tầm tay của tuyển thủ sinh năm 2000.

Cùng thời điểm, sân điền kinh cũng hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn, đặc biệt là nội dung 5.000m nữ, nơi “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Các kình ngư Việt Nam tỏa sáng trên đường đua xanh. Ảnh: TN.

Bên cạnh hai môn chủ lực, các môn võ tiếp tục được xem là điểm tựa lớn cho tham vọng gia tăng thành tích của đoàn Việt Nam. Trong ngày 13-12, karate sẽ diễn ra các trận chung kết ở bốn nội dung quan trọng, mở ra nhiều cơ hội giành huy chương vàng.

Wushu cũng bước vào các nội dung biểu diễn quyền, mảng thi đấu vốn là thế mạnh truyền thống của các võ sĩ Việt Nam. Không khí tranh tài càng trở nên nóng bỏng hơn tại các môn võ đài như boxing, kickboxing và muay, nơi các võ sĩ Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện bản lĩnh và sự lì lợm trong những trận đấu mang tính quyết định.

Bắn súng tiếp tục là môn thi đấu mang đến nhiều kỳ vọng. Sau khởi đầu ấn tượng với HCV ở nội dung súng trường hơi hỗn hợp của Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang, các xạ thủ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ và đồng đội nữ. Những cái tên như Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo hay Nguyễn Thị Thảo được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thành tích cao cho đoàn.

Việt Nam xếp nhì bảng huy chương sau chủ nhà Thái Lan. Ảnh: TN.

Không khí quyết tâm của đoàn Thể thao Việt Nam cũng lan tỏa mạnh mẽ ở các môn tập thể và nội dung khác như cầu lông, cầu mây, bóng rổ, bóng chuyền, bi sắt và thể thao điện tử. Đây đều là những đấu trường quan trọng, nơi các đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với quyết tâm cao để giành quyền đi tiếp hoặc cạnh tranh huy chương.

Sau ngày 12-12, đoàn Thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ hai toàn đoàn với 24 HCV, 17 HCB và 43 HCĐ, bám sát đội dẫn đầu là Thái Lan. Những chiến thắng ấn tượng, từ kỷ lục SEA Games của Nguyễn Thị Ngọc ở nội dung 400m nữ, màn thể hiện thuyết phục của Nguyễn Quang Thuấn ở 400m hỗn hợp nam cho đến sự áp đảo của Nguyễn Huy Hoàng ở 1.500m tự do, đã tiếp thêm sự tự tin và động lực cho toàn đoàn.

Với đà tâm lý tích cực này, Thể thao Việt Nam đang hướng tới mục tiêu duy trì phong độ, tăng tốc đúng thời điểm và khẳng định vị thế tại SEA Games 33.