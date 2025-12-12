Choáng với chân chạy 100 mét của Thái Lan phá kỷ lục dưới 10 giây 12/12/2025 12:12

(PLO)- Vận động viên chạy nước rút Puripol Boonsorn đã tạo nên dấu mốc lịch sử cho điền kinh Thái Lan khi giành huy chương vàng nội dung 100 mét nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

Với thành tích xuất sắc 9,94 giây ở vòng loại và chiến thắng thuyết phục trong chung kết, Puripol của Thái Lan đã bước lên bục cao nhất SEA Games 33 và phá sâu các kỷ lục tồn tại nhiều năm, đưa tên tuổi mình vào lịch sử thể thao Đông Nam Á.

Các cuộc tranh tài môn điền kinh tại SEA Games 33 diễn ra trên sân vận động quốc gia Supachalasai đã chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của ngôi sao trẻ của chủ nhà. Ngay ở vòng chạy loại đầu tiên của cự ly 100 mét nam, Puripol đã khiến cả sân vận động sững sờ khi cán đích với thời gian 9,94 giây. Thành tích này giúp anh đứng đầu lượt chạy và chính thức xô đổ kỷ lục quốc gia 10,06 giây do chính anh lập tại Á vận hội 2023, đồng thời phá luôn kỷ lục SEA Games 10,17 giây tồn tại từ năm 2009.

Quan trọng hơn, cột mốc 9,94 giây đã đưa Puripol trở thành vận động viên Thái Lan đầu tiên trong lịch sử chạy 100 mét dưới 10 giây, một điều mà điền kinh nước này theo đuổi suốt nhiều thập kỷ. Thành tích đó được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến lớn, cho thấy sự tiệm cận trình độ đỉnh cao của các chân chạy Đông Nam Á với mặt bằng châu lục.

Puripol phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: SSP.

Bước vào chung kết, dù không còn đạt thời gian dưới 10 giây, Puripol vẫn thể hiện bản lĩnh và sự ổn định đáng nể. Anh về nhất với thành tích tròn 10,00 giây, qua đó giành huy chương vàng SEA Games thứ hai trong sự nghiệp, sau lần đăng quang tại kỳ đại hội năm 2022 tổ chức ở Việt Nam. Chiến thắng này khẳng định vị thế số một của Puripol ở cự ly ngắn trong khu vực.

Phía sau anh, Muhammad Sori Lalu của Indonesia giành huy chương bạc với thời gian 10,25 giây, trong khi vận động viên Malaysia Muhammad Rosli Danish Iftikha đoạt huy chương đồng với thành tích 10,26 giây. Đại diện còn lại của Thái Lan là Thawatchai Heem-iad xếp hạng năm khi cán đích sau 10,37 giây.

Ở nội dung 100 mét nữ, điền kinh Thái Lan cũng để lại dấu ấn khi Jirapatchara Khan-onta thi đấu ấn tượng và giành huy chương bạc với thời gian 11,54 giây. Huy chương vàng thuộc về Veronica Shanti Pereira của Singapore với thành tích 11,36 giây, trong khi Supanich Poolkird về đích ở vị trí thứ tư.

Kirin Tantiwate vô địch 1.500 mét. Ảnh: TNT.

Không chỉ tỏa sáng ở các nội dung chạy ngắn, đội tuyển điền kinh nước chủ nhà còn thu về thêm ba huy chương vàng quan trọng ở những nội dung khác. Kirin Tantiwate giành chiến thắng ở cự ly 1.500 mét nam với thời gian 3 phút 47,50 giây.

Ở môn ném búa nam, Kittipong Boonmawan bảo vệ thành công ngôi vô địch bằng cú ném đạt 63,11 mét. Đặc biệt, Subenrat Insang tiếp tục khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở nội dung ném đĩa nữ khi giành huy chương vàng thứ tám liên tiếp với thành tích kỷ lục 58,86 mét.

Những kết quả ấn tượng này cho thấy điền kinh Thái Lan đang sở hữu một thế hệ vận động viên tài năng, trong đó Puripol Boonsorn nổi lên như biểu tượng mới của tốc độ và khát vọng vươn tầm Đông Nam Á.