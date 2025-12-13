Sir Alex Ferguson xin lỗi cả đội MU vì một ngôi sao đòi ra đi 13/12/2025 14:40

(PLO)- "Tôi đã yêu cầu được rời MU dù Sir Alex Ferguson muốn tôi ở lại - tôi đã mắc một sai lầm lớn", đó là câu nói của ai?

Mặc dù Andrei Kanchelskis đã tỏa sáng rực rỡ trong năm cuối cùng khoác áo Manchester United, anh vẫn nổi tiếng với tuyên bố muốn rời Old Trafford, bất chấp lời khuyên của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, một quyết định mà sau này ông đã hối hận.

Andrei Kanchelskis thừa nhận ông đã sai khi rời Manchester United sau khi công khai đòi ra đi, bất chấp việc Sir Alex Ferguson muốn ông ở lại. Cầu thủ người Nga này là một cái tên vô danh khi ông gia nhập gã khổng lồ Premier League năm 1991 từ Shakhtar Donetsk nhưng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ Old Trafford.

Kanchelskis đã có 161 lần ra sân cho MU và ghi 36 bàn thắng, góp phần vào đội hình MU đầu tiên giành chức vô địch Premier League. Mặc dù có mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp vào năm 1994/95, khi ghi được 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, Kanchelskis vẫn công khai tuyên bố muốn rời MU sau bốn năm gắn bó tại Old Trafford.

Kanchelskis trong chuyến trở lại thăm MU vào hôm qua 12-12 (giờ Anh). ẢNH: MANCHESTER UNITED

Những thông tin về việc bất hòa với Sir Alex Ferguson và mâu thuẫn với chuyên viên vật lý trị liệu của MU có thể đã góp phần khiến Kanchelskis muốn tìm kiếm bến đỗ mới, và mặc dù điều đó đã thành hiện thực, ông vẫn hối hận về quyết định của mình.

Sir Alex khó hiểu trước quyết định ra đi của Kanchelskis. Ông nói vào thời điểm đó: "Bạn tự hỏi liệu có ai đó đã tác động đến Kanchelskis không. Kanchelskis được cho biết là rất có giá trị ở đây nhưng cậu ấy có vẻ đang bối rối". Phát biểu 23 năm sau khi rời MU để gia nhập Everton với mức giá kỷ lục của CLB lúc bấy giờ là 5 triệu bảng, cựu tuyển thủ Nga thừa nhận mình đã mắc sai lầm.

"Fergie đã cố gắng thuyết phục tôi ở lại Manchester United. Quyết định ra đi là một sai lầm, nhưng khi tôi rời đi, David Beckham bắt đầu thi đấu. Nếu tôi ở lại, có lẽ sẽ chẳng ai biết đến cái tên David Beckham", Kanchelskis sau đó nói đùa trong một cuộc phỏng vấn với FourFourTwo.

Mặc dù sự ra đi của Kanchelskis không ảnh hưởng nhiều đến MU, đội bóng sau đó đã giành được 5 trong 6 chức vô địch Premier League tiếp theo, cũng như cú ăn ba chưa từng có tiền lệ, Kanchelskis tiết lộ Sir Alex đã gửi lời xin lỗi đến các cầu thủ MU vì bán ông. "Khi tôi rời MU, Ferguson đã sẵn sàng xin lỗi toàn đội", cựu tiền vệ cánh này nói với Sport-Express.

Kanchelskis đã giành 2 chức vô địch Premier League tại MU. ẢNH: Thomas Sports Photography

Sau khi tạo dựng được vị thế người hùng được hâm mộ cuồng nhiệt tại Manchester United, Kanchelskis đã làm điều tương tự trong hai năm thi đấu tại Goodison Park. Kanchelskis ghi 21 bàn thắng trong 62 trận đấu cho Everton nhưng đã quyết định rời bóng đá Anh sau sáu năm để gia nhập Fiorentina của Ý.

Năm 1998, Kanchelskis ký hợp đồng với CLB Rangers của Scotland, nơi ông giành được sáu danh hiệu, bao gồm hai cú ăn ba quốc nội liên tiếp. Vào hôm qua (12-12, giờ Anh), Manchester United đã đăng tải những bức ảnh Kanchelskis trở lại thăm Old Trafford.