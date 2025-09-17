Chắc Ronaldo ngượng ngùng lắm 17/09/2025 16:37

(PLO)- Al Nassr đá ở giải hạng 2 châu Á, còn 3 ông lớn Saudi Arabia chơi giải cao nhất Elite có lẽ Ronaldo ngượng ngùng lắm đây.

Những CLB hùng mạnh của Saudi Arabia đều đá giải Elite của châu Á, trong khi Ronaldo cùng đội ngôi sao thế giới lại đá giải hạng 2 châu lục. Chắc Ronaldo ngượng ngùng lắm.

Mùa này bốn đại diện của bóng đá Saudi Arabia tham dự các giải châu Á thì có đến ba CLB gồm Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad đá ở AFC Champions League Elite - giải đấu cao nhất châu Á gồm những ông lớn, giàu tài lực, trong khi Al Nassr lại đá giải hạng 2.

Ronaldo ngượng ngùng khi Al Nassr chưa có một danh hiệu nào cả sau 3 năm. Ảnh: SCMP

Những CLB khu vực Tây, Trung, Nam Á đá giải hạng 2 châu lục hầu hết là...vô danh, thậm chí giá trị chuyển nhượng cả đội “chưa bằng” mỗi Ronaldo. Kiểu này Ronaldo ngượng ngùng lắm đây.

Bốn ông lớn Saudi Arabia đều đầu tư khủng nhưng Al Nassr thì phải chơi giải hạng 2. Về mặt lực lượng thì Al Nassr đâu có phải hạng xoàng. Al Nassr ngoài Ronaldo còn có Sadio Mane, Joao Felix, Brozovic, Kingsley Coman, Inigo Martinez... đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, phong độ còn rất cao. Đã vậy cầu thủ nội của Al Nassr cũng rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết Siêu cúp nhưng rồi thua Al Ahli. Ảnh: SCMP

AFC Champions League 2 mùa 2025-2026, Al Nassr ở bảng D cùng Al Zawraa (Iraq), Istiklol (Tajikistan) và Goa (Ấn Độ), rõ là những đối thủ của Al Nassr quá vô danh. Trong đó Istiklol từng có lần chạm trán với CLB Hà Nội ở bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Goa của Ấn Độ lại không mạnh.

Sự nghiệp của Ronaldo luôn đội bóng của anh đối đầu với những đối thủ sừng sỏ, danh tiếng, mạnh và xứng tầm. Bây giờ, Ronaldo và một nửa đồng đội của anh đều là danh thủ đẳng cấp thế giới mà lại chạm trán với những đội rất thiếu tiếng tăm.

Tính ra đến thời điểm này, Ronaldo đã hầu như đá ba mùa cho Al Nassr, nhưng anh vẫn chưa có danh hiệu. Cách đây nửa tháng, Al Nassr đá Siêu cúp quốc gia tại Hong Kong nhưng vào chung kết vẫn thua Al Ahli. Gần 3 mùa ở Al Nassr, Ronaldo chỉ có những danh hiệu cá nhân.

Đầu mùa nào Ronaldo cũng hứa cùng đội vô địch giải quốc nội hoặc vô địch cúp châu Á nhưng rồi đều thất bại. Từ Saudi Pro League đến AFC Champions League Elite, Al Nassr cũng thất bại.

Có điều kể từ khi đến Saudi Arabia, Ronaldo có 3 năm liên tiếp đứng đầu danh sách tốp 10 VĐV thu nhập cao nhất thế giới theo bầu chọn của Forbes.

Ronaldo ngượng ngùng khi chơi bóng ở giải hạng hai châu Á, nhưng về thu nhập thì anh có thể ngẩng cao đầu...