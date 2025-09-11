Siêu sao Ronaldo lại giành giải thưởng lớn 11/09/2025 12:25

(PLO)- Một lần nữa siêu sao Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới khi vừa được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha trao tặng danh hiệu đặc biệt: Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Bồ Đào Nha.

Buổi lễ trang trọng diễn ra tại thành phố Porto, nơi siêu sao Ronaldo không thể có mặt trực tiếp nhưng đã gửi lời cảm ơn đầy xúc động thông qua đoạn video. Với những gì anh đã cống hiến cho bóng đá nước nhà trong suốt hơn hai thập kỷ, phần thưởng này là một sự khẳng định cuối cùng về tầm vóc lịch sử của chân sút sinh năm 1985.

Trong sự nghiệp ở cấp CLB, siêu sao Ronaldo thực tế chỉ có một mùa giải khoác áo Sporting CP, đội bóng khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Từ đó, con đường chinh phục đỉnh cao của CR7 đưa anh lần lượt tới Manchester United, nơi anh giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Champions League, trước khi trở thành biểu tượng vĩ đại của Real Madrid với bốn chức vô địch Champions League.

Sau đó, anh tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo Juventus và hiện vẫn đang chơi bóng đỉnh cao tại Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr. Tuy quãng thời gian gắn bó với giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha rất ngắn ngủi, nhưng Ronaldo vẫn luôn giữ trong lòng sự gắn bó đặc biệt với quê hương.

Siêu sao Ronaldo đã ghi 141 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Trong bài phát biểu nhận giải, anh chia sẻ: “Thật vinh dự khi giành danh hiệu cao quý cho đất nước. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, cảm ơn các đồng đội, HLV, và tất cả những người đã sát cánh cùng tôi trong sự nghiệp. Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà còn cho tất cả những ai đã giúp tôi trở thành cầu thủ như ngày hôm nay”.

Ảnh hưởng của CR7 đối với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha là không thể phủ nhận. Từ chỗ một đội bóng thường bị đánh giá thấp ở các giải lớn, Bồ Đào Nha đã vươn mình thành thế lực châu Âu với chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League. Những chiến công ấy gắn liền với hình ảnh người đội trưởng Ronaldo, vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là nguồn cảm hứng bất tận trên sân. Anh vừa là tay săn bàn xuất sắc, vừa là biểu tượng đoàn kết và khát khao chiến thắng.

Mới đây, siêu sao Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế số một khi cân bằng kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup của Carlos Ruiz, huyền thoại người Guatemala, với 39 bàn thắng. Bàn thắng mới nhất đến từ một quả phạt đền lạnh lùng vào lưới Hungary. Thành tích ấy càng làm giàu thêm bộ sưu tập kỷ lục vốn đã đồ sộ của CR7. Theo thống kê từ UEFA, anh đã ghi 141 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, con số vượt xa bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 40, chân sút Ronaldo vẫn rất đáng gờm. Ảnh: EPA.

Giới chuyên môn nhận định giải thưởng lần này giống như sự tri ân của bóng đá Bồ Đào Nha dành cho người con vĩ đại nhất của họ. Từ một cậu bé nghèo trên đảo Madeira, Ronaldo đã vượt qua mọi khó khăn, biến ước mơ trở thành sự nghiệp lẫy lừng. Anh giành năm Quả bóng vàng, ba lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, và hàng loạt kỷ lục mà có lẽ phải rất lâu nữa mới có người đủ sức chạm tới.

Nhưng vượt lên trên những con số, điều khiến người hâm mộ yêu mến siêu sao Ronaldo chính là sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu không lùi bước và khả năng thích nghi để duy trì phong độ đỉnh cao ngay cả ở tuổi xưa nay hiếm trong bóng đá.

Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại Bồ Đào Nha” đã ghi nhận tài năng và thành tích của siêu sao Ronaldo với những dấu ấn không thể phai mờ. Và dù sự nghiệp đang ở chặng cuối, anh vẫn tiếp tục thi đấu, tiếp tục ghi bàn, như thể muốn gửi thêm những món quà cho đất nước và người hâm mộ trước khi khép lại hành trình kỳ diệu.