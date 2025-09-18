Rooney chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp khó khăn với Amorim vì con trai 18/09/2025 12:59

Ruben Amorim đang chịu áp lực rất lớn tại Manchester United và đã nhận được một số lời chỉ trích nặng nề từ các chuyên gia và cựu cầu thủ như Wayne Rooney sau trận thua ở trận derby. Bây giờ, Wayne Rooney chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp khó khăn với Amorim vì con trai Kai Rooney.

Wayne Rooney thừa nhận rằng vai trò bình luận viên khiến anh sẽ phải có những cuộc chạm trán khó xử với Ruben Amorim tại sân tập của Manchester United mùa này. Rooney đã chỉ trích gay gắt Amorim sau trận thua 0-3 của Manchester United trước Manchester City và có thể sẽ đối đầu trực tiếp với Amorim trong những tuần tới.

Amorim đang chịu áp lực rất lớn tại MU sau khi đội bóng của ông bị đè bẹp trong trận derby Manchester. Tờ Mirror Football (Anh) cho biết ba trận đấu tiếp theo sẽ rất quan trọng để quyết định tương lai của Amorim tại MU, sau khi họ có khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ mùa giải 1992/93, chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận mở màn Premier League.

Huyền thoại của MU, Rooney, là một trong số nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ lên tiếng chỉ trích Amorim vì MU không có bất kỳ sự cải thiện nào kể từ khi ông đến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái. Vị HLV người Bồ Đào Nha chỉ thắng tám trong số 31 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, và Rooney cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra những gì mình đang thấy.

Wayne Rooney chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp khó khăn với Amorim vì con trai Kai Rooney. ẢNH: EPA

Bất chấp việc cậu con trai của Wayne Rooney là Kai Rooney, 15 tuổi, đang chơi cho MU và Klay, 12 tuổi, cũng tham gia học viện đào tạo trẻ của MU, Wayne Rooney thường xuyên đến Carrington để đưa đón các con và biết rằng những ý kiến ​​của mình có thể khiến anh gặp rắc rối.

“Hơn ai hết, tôi muốn thấy Manchester United thi đấu tốt. Chúng tôi phải trung thực và đó chính là khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Tôi đã nói chuyện với Rio Ferdinand hôm qua về vấn đề này”, Wayne Rooney chia sẻ trên The Wayne Rooney Show, "Chúng tôi muốn ủng hộ đội bóng, chúng tôi muốn ủng hộ HLV hết sức có thể, nhưng chúng tôi cũng phải trung thực vì người hâm mộ không phải là kẻ ngốc và chúng tôi phải đưa ra ý kiến ​​trung thực về những gì chúng tôi đang thấy.

Và điều đó đôi khi khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó xử. Rio Ferdinand đã ở Chicago cùng Manchester United trong giai đoạn tiền mùa giải. Rõ ràng là tôi thường xuyên đến sân tập cùng các con. Điều đó khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó xử, nhưng chúng tôi phải thành thật với những gì mình đang chứng kiến. Và thành thật mà nói, tình hình ở Manchester United vẫn chưa đủ tốt".

"Thật khó để ngồi đây và nói rằng chúng ta đang chứng kiến ​​sự tiến triển, và ít nhất là chúng ta đang thấy những điều sẽ mang lại kết quả trong tương lai gần", Rooney nói thêm, "Chúng ta không thấy điều đó và điều đó rất khó khăn. Có một hình ảnh gần cuối trận đấu, tôi thấy người hâm mộ Manchester United rời đi.

Tôi nghĩ phải có điều gì thật sự mạnh mẽ đến mức người hâm mộ "quỷ đỏ" phải bỏ trận đấu. Bạn biết đấy, trận đấu đã kết thúc và tôi nghĩ họ rất thất vọng với những gì họ đang chứng kiến. Vậy đâu là nguyên nhân? Chúng ta đang thấy điều gì có thể cải thiện đội bóng trong tương lai?

Tôi nghĩ sau năm ngoái, khi Erik ten Hag bị sa thải và Ruben Amorim đến Manchester United, chúng ta đã nghe về cách họ sẽ chơi và mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi nghĩ nếu HLV thành thật với chính mình, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn".