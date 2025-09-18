Martinez mang đến cú hích lớn cho MU 18/09/2025 12:01

(PLO)- Lisandro Martinez mang đến cú hích lớn cho MU khi trung vệ người Argentina này sẽ sớm trở lại sau chấn thương cực nặng.

Hậu vệ Lisandro Martinez của MU đã phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo trước kể từ tháng 2 và sự trở lại của anh được HLV Ruben Amorim rất mong đợi sau khởi đầu mùa giải khó khăn. Martinez mang đến cú hích lớn cho MU khi anh chia sẻ tin vui.

Theo đó, hậu vệ người Argentina Lisandro Martinez của Manchester United đã đăng tải một thông tin đáng khích lệ trên mạng xã hội về sự trở lại sau chấn thương. Trung vệ vô địch World Cup 2022 này đã vắng mặt kể từ tháng 2 vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Nhìn chung, chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) cần khoảng tám tháng phục hồi, cho thấy khả năng trở lại của Martinez có thể xảy ra vào tháng tới. Cầu thủ người Argentina đã gặp phải chấn thương trong trận thua Crystal Palace của MU trên sân nhà Old Trafford tại Premier League mùa giải trước.

HLV Ruben Amorim của Manchester United xác nhận, "Việc đánh giá chấn thương đang được tiến hành để xác định phương pháp điều trị phù hợp và thời gian phục hồi chức năng của Lisandro Martinez".

Martinez mang đến cú hích lớn cho MU khi anh chuẩn bị trở lại thi đấu. ẢNH: EPA

Sự trở lại của Martinez là điều rất cần thiết cho MU, đội bóng đã chật vật để giữ sạch lưới trong năm trận đấu trên mọi đấu trường mùa này. Khả năng Martinez trở lại thi đấu vào khoảng tháng 10 đã được đề xuất, mặc dù khả năng ra sân trước đó vẫn chưa hoàn toàn bị bác bỏ.

Bây giờ, Martinez đã sử dụng tài khoản Instagram của mình để chia sẻ về tiến độ phục hồi chức năng của anh. Mặc dù chưa có mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại dự kiến ​​của anh, Martinez dường như đang tiến gần hơn đến ngày trở lại.

Martinez đã chia sẻ hình ảnh mình đang chạy bộ cùng chuyên gia vật lý trị liệu Ibrahim Kerem của MU tại trung tâm huấn luyện Carrington trong chương trình tập luyện cá nhân của mình. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến ​​cầu thủ người Argentina trở lại sân tập trong quá trình hồi phục dần dần.

Trận đấu giữa Manchester United Chelsea vào tối thứ Bảy tuần này ở vòng 5 Premier League trên sân nhà Old Trafford được cho là diễn ra quá sớm để Martinez có thể tham gia. Amorim dự kiến ​​sẽ cập nhật tình hình chấn thương của các cầu thủ vào thứ sáu trong buổi họp báo trước trận đấu, khi Matheus Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount đều vắng mặt trong trận thua 3-0 trước Manchester City.