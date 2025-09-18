Arteta bị chỉ trích vì dùng thuật ngữ lạ sau chiến thắng của Arsenal 18/09/2025 10:45

HLV Mikel Arteta đã bị chỉ trích vì những bình luận của ông sau chiến thắng của Arsenal tại Champions League trước đội bóng Tây Ban Nha Athletic Bilbao với tỉ số 2-0 vào hôm nay 18-9. Arteta bị chỉ trích vì dùng thuật ngữ lạ sau chiến thắng của Arsenal.

Mikel Arteta đã bị chỉ trích vì cố tình "tô vẽ" cầu thủ dự bị bằng cách gọi họ là "người kết thúc" trận đấu. HLV của Arsenal đã sử dụng thuật ngữ này ngay sau chiến thắng 2-0 của đội mình trước chủ nhà Athletic Bilbao tại Champions League.

Được đưa vào sân từ ghế dự bị, hai ngôi sao Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đều ghi bàn cho Pháo thủ. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: "Cuối cùng, chính những người kết thúc trận đấu này đã tạo nên tác động giúp chúng tôi giành chiến thắng".

Arsenal đánh bại Bilbao trên sân khách nhờ những siêu dự bị. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về cách sử dụng thuật ngữ trên, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: "Ít nhất thì họ cũng quan trọng ngang bằng, hoặc quan trọng hơn. Chúng tôi đã thảo luận rằng những cầu thủ hoàn thành công việc sẽ quan trọng hơn trong mùa giải này, đôi khi còn quan trọng hơn cả những cầu thủ xuất phát. Chúng tôi có thể thay đổi cục diện trận đấu, đặc biệt là khi đội bóng bắt đầu sa sút, và tôi rất vui khi thấy điều đó".

Nhưng không phải ai cũng bị thuyết phục bởi cách Arteta sử dụng từ này. Cựu tiền đạo từng đá ở Premier League Charlie Austin đã nhắm thẳng vào HLV trưởng của Arsenal, tuyên bố rằng các cầu thủ vẫn chưa bị thuyết phục. Phát biểu trên Sky Sports, cựu tuyển thủ Anh Austin nói: "Tôi không chấp nhận điều đó. Đó chỉ là một thay đổi khác về thuật ngữ mà chúng ta vẫn thường nhắc đến, một từ mới trong bóng đá - cầu thủ kết thúc trận đấu.

Cuối cùng, mọi cầu thủ dự bị đều muốn được đá chính. Tôi không thực sự tin vào điều đó. Tôi hiểu ông ấy đang cố gắng làm cho tất cả các cầu thủ hài lòng và tôi biết chắc rằng với tư cách là một cầu thủ, bạn muốn chơi ngay từ đầu chứ không phải là người kết thúc".

Khi được hỏi liệu thuật ngữ này có được sử dụng để truyền thêm sự tích cực về vai trò của các cầu thủ dự bị hay không, Austin trả lời: "Sự tích cực nào? Nếu bạn đang chơi cho Arsenal và đang ở đỉnh cao phong độ, chiến đấu vì bốn danh hiệu, chắc chắn điều đó đã đủ tích cực lan tỏa khắp nơi rồi. Trong bóng đá, các cầu thủ đều biết rằng nếu bạn ngồi dự bị, bạn sẽ chỉ là người ngồi dự bị.

Cho dù bạn vào sân để thay đổi cục diện trận đấu khi chỉ còn 20 phút nữa, trận đấu luôn cần sự thay người, nhưng giờ đây đột nhiên chúng tôi thay đổi và thêm những người kết thúc trận đấu vào "từ điển" bóng đá vì chúng tôi nghĩ mình có thể làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn. Tôi không tin vào điều đó".

HLV Mikel Arteta bị chỉ trích vì dùng thuật ngữ lạ sau chiến thắng của Arsenal. ẢNH: EPA

Arsenal và Arteta chắc chắn hy vọng rằng bất kể vai trò của các cầu thủ là gì, một số ngôi sao của họ sẽ đạt phong độ đỉnh cao vào cuối tuần này. Pháo thủ sẽ đối đầu với Manchester City tại Sân vận động Emirates vào chiều Chủ nhật ở vòng 5 Premier League.

Đội bóng của Arteta có khả năng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu giành chiến thắng. Arsenal vẫn sẽ không có sự phục vụ của Bukayo Saka trong trận đấu cuối tuần này vì anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đùi. Đội trưởng của Arsenal là Martin Odegaard cũng được cho là sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương vai khiến anh không thể đấu với Bilbao sáng nay.

Kết quả các trận đấu khác tại Champions League hôm nay 18-9, Liverpool thắng Atletico Madrid 3-2, PSG đánh bại Atalanta 4-0, Bayern Munich thắng Chelsea 3-1 và Ajax thua Inter Milan 0-2.