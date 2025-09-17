AFC Champions League 2, TX.Nam Định- Ratchaburi (bảng F) TX. Nam Định thắng Ratchaburi như trận ngoại hạng Anh 17/09/2025 21:36

TX. Nam Định chơi giải châu Á, AFC Champions League 2 mùa này “đậm” chất Tây.

Xem TX. Nam Định tiếp đại diện Thái Lan Ratchaburi cứ ngỡ như trận đấu ngoại hạng Anh với cầu thủ Tây chiếm hầu hết các vị trí trên sân.

TX. Nam Định thắng dễ đại diện Thái Lan 3-1. Ảnh:AFC

Nếu như giải này mùa rồi, HLV Vũ Hồng Việt tung 8 Tây vào sân thì mùa này, đội hình xuất phát có đến 10 Tây, trong đó tất nhiên có cả Tây nhập tịch. TX. Nam Định chỉ có mỗi cầu thủ nội thuần là Lý Công Hoàng Anh. Ngay cả thủ môn Nguyên Mạnh mùa năm ngoái và hiện tại chơi rất ổn thế mà mùa này, Nguyên Mạnh cũng phải nhường cầu môn cho đồng nghiệp ngoại Caique.

Trong khi đó Ratchaburi chừng một nửa đội hình là Tây. Hai tiền đạo Đông Nam Á là Ikhsan Fandi và Faiq Jefri cũng không có cửa đá đội hình xuất phát.

HLV Vũ Hồng Việt của TX. Nam Định tung đội hình xuất phát đến...10 Tây. Ảnh: AFC

Trong khi đó các phó tướng của HLV Worrawut Srimaka cũng đều là Tây.

Rõ ràng Ratchaburi có đội hình mà cầu thủ cũng khá nhưng chưa thể so bì với nhà vô địch V-League TX. Nam Định. Với đội hình toàn Tây, chủ sân Thiên Trường thi đấu áp đảo và không khó đánh bại Ratchaburi 3-1.

Eastern (áo trắng) đối thủ lượt trận thứ hai của TX. Nam Định chiều 2-10. Ảnh: AFC

Ba bàn thắng của chủ nhà do công Caio Cesar phút 35, Brenner lập đúp phút 52 và 57. Ngoại binh Tana ghi bàn danh dự cho vị khách đến từ Thái Lan ở phút 60.

“Đọc vị” được thế trận và tương quan lực lượng, hiệp 2 đi được ít phút thì HLV Vũ Hồng Việt thay nhiều vị trí trong đó có tác giả cú đúp Brenner ra nghỉ. Sau đó HLV Vũ Hồng Việt lần lượt cho vài gương mặt cầu thủ nội vào đá.

TX. Nam Định chưa nỗ lực tột độ đã thắng dễ 3-1. Như vậy coi như đầu đã xuôi với nhà vô địch V-League.

Ở trận đấu sớm cùng bảng F, chủ nhà Gamba Osaka cũng thắng Eastern của Hong Kong 3-1.

Lượt trận thứ hai bảng F ngày 2-10: Eastern - TX. Nam Định (17 giờ), Ratchaburi - Gamba Osaka (19 giờ 15).

Ngày 18-9, CA. Hà Nội ra quân trận đầu bảng E làm khách trước Bắc Kinh FC lúc 19 giờ 15 tại Trung Quốc.