Hãy vươn tầm khỏi "ao làng" 18/09/2025 11:59

Hiện nay đội tuyển nữ Việt Nam đang tiếp tục nuôi giấc mơ World Cup lần thứ 2, đó là World Cup 2027 tại Brazil. Vòng loại World Cup cũng là vòng chung kết Asian Cup 2026 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 3-2026 tại Úc.

Nhìn nhận một cách thực tế thì bóng đá Việt Nam và thể thao Việt Nam sau những lần đứng đầu khu vực, giờ phải nghĩ xa hơn chứ không nên chỉ quanh quẩn “ao làng”.

Bóng đá Thái Lan đã 16 lần vô địch SEA Games, 7 lần vô địch AFF Cup nhưng cứ bước ra biển lớn châu lục đều nhận những thất bại thảm hại. Thế mới biết đứng đầu khu vực đã khó nhưng bơi ra biển lớn thì càng khó hơn và cần phải có cú hích, những điều kiện lớn để nâng tầm và phát triển song song với các cường quốc thể thao.

Ở môn bóng đá, Việt Nam từng thèm thuồng khi nhìn các tỉ phú Thái Lan hỗ trợ bóng đá đưa cầu thủ Thái sang các CLB Anh để đào tạo nhưng đi lâu, đi nhiều rồi cũng chưa một lần thành công ở cấp độ ngoài Đông Nam Á.

Cách tính của Thái đã làm thì Việt Nam chưa có điều kiện nên càng không thể theo chân người Thái theo hướng đấy. Việt Nam phải tính bằng con đường khác phù hợp với tố chất và điều kiện của người Việt Nam.

Thể thao Việt Nam nhiều năm dẫn đầu SEA Games và đặc biệt là điền kinh, giờ sẽ tính đến phát triển ở khu vực và thế giới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng có những lúc đã hả hê khi vượt Malaysia, Indonesia và nhất là Thái Lan nhưng nên nghĩ và tính xa hơn, thay vì cứ ăn thua đủ và quanh quẩn ở “ao làng”. Thể thao Việt Nam thoát khỏi đỉnh Đông Nam Á để chinh phục những đỉnh cao khác ngoài khu vực, trước mắt là tầm châu lục rõ ràng là điều cần phải tính tới.

Tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup 2023 và toàn thua ba trận đã rút ra được bài học gì? Nếu như World Cup 2027, Việt Nam hoàn thành tấm vé đến Brazil thì ở đó, có thể thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt ra mục tiêu cao hơn là phải tìm một trận không thua, thậm chí là thắng hoặc may mắn hơn thì vào vòng trong. Nhưng để làm được điều đó tuyển Việt Nam cần thường xuyên cọ xát với những đối thủ mạnh. Đông Nam Á không có đối thủ mạnh nhưng gần Đông Nam Á thì rất nhiều, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên đều là những đội tuyển nữ đẳng cấp thế giới.

Nhiều năm qua, các quốc gia Đông Nam Á đã nỗ lực vươn tầm nhưng chưa ai thành công. Điển hình như bóng đá Singapore, Philippines rồi Indonesia, Malaysia... nhưng chẳng hứa hẹn gì lại tốn quá nhiều tiền. Đông Nam Á đang chạy theo xu hướng nhập tịch nhưng “chữa cháy” bằng nhập tịch thì được, còn để căn cơ lâu dài, phát triển từ gốc thì không thể.

Quốc gia nào muốn phát triển thể thao bền vững đều hướng đến đào tạo trẻ, đến đội ngũ chuyên gia, HLV làm công tác đào tạo trẻ thật giỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn đỉnh cao liên tục. Việt Nam thì sao?

Yếu tố con người là điều cốt lõi ở mỗi quốc gia nhưng Đông Nam Á thì đang theo xu hướng gặt sớm, hái quả nhanh. Như chiến dịch nhập tịch của Indonesia hay Malaysia chỉ là bề nổi chơi với nhau ở khu vực. Hãy nhìn người Hàn Quốc và người Nhật Bản bắt đầu có những chiến dịch phát triển dài hơi như thế nào?

Họ phát triển từ môi trường thể thao học đường theo cách của châu Âu và các cường quốc thể thao thế giới thay cho kiểu “nuôi gà chọi”. Họ lấy dân giàu, nước mạnh làm nền và tự khắc ở đấy sẽ phát triển thể thao bền vững...

Thể thao Việt Nam cũng nên định hướng từ đấy để phát triển toàn diện thay vì cứ chăm chăm vào đấu ở “ao làng”.